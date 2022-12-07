執行李清單！睇住嚟執寄艙行李、手提行李　長短途旅程及男女適用

行李清單幫你輕鬆執行李！海外疫情緩和，不少港人準備離港，出發到日本、韓國、泰國等地旅遊。3年來沒有執過行李，如果大家在執行李過程遇到困難，不妨參考以下行李清單，有齊隨身行李及寄艙行李應有物品，輕鬆助你執行李，不過執前也記得先參考手提行李限制及不能攜帶的物品。

執行李清單！行李清單輕鬆準備旅行用品 長短途/男女都適用

出發旅遊前免不了要收拾行李，如果執行李時可以有一張清單，可以按照著行李清單收拾，就至方便不過了。

以下是記者準備了的2張行李清單，分別介紹手提行李清單及寄艙行李清單，入面更清晰標註了行李寄艙注意事項，例如手提電話、手提電腦等物品不可機艙。準備出遊時，不妨先將本文儲存下來，方便隨時參考閱覽，在出國旅遊執行李時，就可以輕鬆準備旅行用品，再在出發前先參考主要航空公司的行李重量限制，就不再怕會手忙腳亂。



【行李清單】隨身行李

（香港01製圖）

【行李清單】寄艙行李

（香港01製圖）

執行李時實在要注意，記者曾目睹旅伴在過關時，被機場職員攔截並帶往另處，將放進了行李箱的外置電取出，差點令他錯過航班！為避免行程延誤，大家切記在出發前檢查一次行裝有沒有被放進錯誤位置！

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因應目的地天氣 準備相應服裝物品！

除了基本行裝，大家可因應目的地的季節而額外帶備相應物品，例如前往寒帶地區旅遊，應額外帶備大衣、頸巾、手套、暖手包、暖水袋等禦寒物品；而前往熱帶地區觀光又想參與水上活動的朋友，可額外帶備泳裝、泳鏡、沙灘蓆、太陽眼鏡等。

留意目的地/航班防疫措施 以免誤墮法網或付出額外金錢

此外，世界上仍有景點仍強制民眾到場遊覽時配戴口罩，大家可以準備口罩，以符合相關要求。另外，疫情爆發後不少航空公司以防疫為由不再提供借筆服務，在飛機上若要填寫出入境表格時，需要即時購買航空公司提供的筆。為減少支出，大家宜於出發前先帶備文具。