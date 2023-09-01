颱風蘇拉｜Klook減$100／TEVA八折／Crocs免運費　10大打風優惠碼

颱風蘇拉｜打風限時快閃網購優惠！颱風蘇拉襲港，更稱是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，天文台呼籲市民在風暴期間應盡量留在家中。在家裡覺得無聊煩悶又不能出外閒逛，則可以在網絡上逛街網購！颱風期間，多間商戶均推出限時快閃網購優惠，記者整合了10大至抵優惠，鞋履、服飾等全部八折起！



打風快閃優惠【1】Cath Kidston

英國品牌Cath Kidston推出颱風限時優惠，受歡迎的招牌復古花花手袋、家居用品及時裝，只要買滿HKD$700，輸入打風專屬優惠碼「TYPHOON20」即可享全單八折優惠，而且購物淨值滿HKD$699，更可享免運到家，安坐家中就可以一次過買齊所需用品！想換全新的家居布置、為秋季來臨添置新衣或護膚品、幫小朋友購入開學用的餐具和文具，現在就是最好時機！

Cath Kidston

優惠日期：2023年8月30日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$700全單8折(*Looney Tunes系列除外)

優惠碼：TYPHOON20

官方網站：Cath Kidston

打風快閃優惠【2】TEVA

主打戶外活動著用的運動涼鞋品牌TEVA，因應颱風推出網店快閃優惠，無論是人氣Outflow系列，還是經典鞋款HURRICANE，抑或Nanga x TEVA的限量版聯乘系列，只要在網店購物滿HKD$700，輸入優惠碼「TYPHOON20」全單即可獲得額外8折，購物滿HKD$550即免運費送到府上，滿HKD$800更送你TEVA限量織帶漁夫帽，買得越多越著數！秋天行山最重要有充足裝備，把握機會為遠足做足準備！

TEVA

優惠日期：2023年8月30日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$700全單8折

優惠碼：TYPHOON20

官方網站：TEVA

颱風蘇拉│天文台擬發9號風球 警告4區大威脅 會否掛10號看3因素

打風快閃優惠【3】Speedo

出海玩獨木舟、滑水等水上活動是熱門的消暑節目，想抓緊夏日的尾巴來一趟海灘之旅，一套功能性及時尚感兼備的防曬泳衣必不可少！Speedo現正推出打風快閃優惠，除了購物滿HKD$600可享免運費外，在網店購物滿HKD$800，輸入優惠碼「LOVESHOP20」即可享全單8折！MIFFY x SPEEDO的聯乘系列、人氣熱賣的ECO ENDURABRITE系列，甚至泳鏡、泳帽等都可享折扣優惠！

Speedo

優惠日期：2023年8月30日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$800全單8折

優惠碼：LOVESHOP20

官方網站：Speedo

打風快閃優惠【4】CHEVIGNON

牛仔單品是衣櫃必備服飾，簡單一條牛仔褲或外套都便可以提升整體造型！法國牛仔褲品牌CHEVIGNON專售男女時尚服飾，更以牛仔褲打響名堂！CHEVIGNON現正推出打風限時快閃優惠，輸入優惠碼「TYPHOON200」，網店購物滿HKD$1,000即減$500，同時只要購物滿HKD$800便可享免運費，讓你安坐家中都可以享受到購物帶來的樂趣！

CHEVIGNON

優惠日期：2023年8月31日至2023年9月3日

優惠內容：全店滿HKD$1,000減HKD$200

優惠碼：TYPHOON200

官方網站：CHEVIGNON

打風快閃優惠【5】Marathon Sports

曾經被形容為「樣衰」的洞洞鞋Crocs，近年成功翻紅成為熱門品牌，集合多種時尚品牌的Marathon Sports亦有多種不同款式的Crocs及配飾可供選擇。Marathon Sports因應颱風蘇拉亦推出網購優惠，只要輸入優惠碼「TYPHOONFREE」，購物滿HKD$500即可免費送貨上門！不喜歡Crocs也沒關係，購買HOKA、ADIDAS、CONVERSE等其他品牌亦同樣可享免運費！

Marathon Sports

優惠日期：2023年9月1日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$500免費送貨上門/順豐站/智能櫃/Circle K自取

優惠碼：TYPHOONFREE

官方網站：Marathon Sports

打風快閃優惠【6】Columbia

Columbia一直是人氣戶外服飾品牌，其防水外套及防水行山鞋更是不少戶外活動人士的最愛！想以抵價搜購新衫及新鞋迎接行山季，就要把握Columbia的颱風快閃優惠了！不論任何款式或系列，只要在網店購物滿HKD$1000，輸入優惠碼「TYPHOON200」即可減HKD$200！

Columbia

優惠日期：2023年8月30日至2023年9月3日

優惠內容：全店滿HKD$1,000減HKD$200

優惠碼：TYPHOON200

官方網站：Columbia

打風快閃優惠【7】GO WILD

一站式GO WILD旅遊裝備專門店，提供一系列露營、行山、城市活動、水上活動、甚至旅遊裝備及服飾配件。即使暑假已經結束，但仍然有不少人趁著這個時間來個快閃旅行或者戶外露營！想遊玩時可以穿著新衣服打卡，快樂出走一趟的話，便要使用GO WILD打風限時折扣優惠，輸入優惠碼「TYPHOON200」，購物滿HKD$1,000即減$200，訂單滿HKD$800更可享免費送貨服務！

GO WILD

優惠日期：2023年8月30日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$1,000減HKD$200

優惠碼：TYPHOON200

官方網站：GO WILD

打風快閃優惠【8】Catalog

Catalog在服飾、配件，還是不同鞋履的款式都應有盡有，讓你可以自由配搭不同造型！秋季即將來臨，衣櫃內的服飾配件都要換季了！The North Face的百搭帽子、Adidas人氣波鞋Samba OG、New Balance最新系列9060、Catalog熱賣工裝裙等，都是秋天必備的人氣單品！想入手就要趁早了，現在把握Catalog颱風快閃優惠，購物滿HKD$500，輸入優惠碼「TYPHOONFREE」即可享免運費，買再多都唔使怕！

Catalog

優惠日期：2023年9月1日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$500免費送貨上門/順豐站/智能櫃/Circle K自取

優惠碼：TYPHOONFREE

官方網站：Catalog

打風快閃優惠【9】Klook

在家悶了一個周末，之後想來點特別活動「補返數」？Klook提供香港甚至來自世界各地的不同活動、工作坊、體驗課程、展覽等優惠門票，無論想與情侶二人世界渡過浪漫周末、還是想一家人悠閒的看看展覽、抑或想帶小朋友體驗本地精彩活動，都可以透過Klook搜尋及訂票！Klook推出颱風限時快閃優惠，輸入「TYPHOONFS100」優惠碼，購買Klook全線活動滿HKD$800即享HKD$100折扣優惠，趁現在plan定行程就啱曬啦！

Klook

優惠日期：2023年8月31日至2023年9月3日

優惠內容：滿HKD$800減HKD$100

優惠碼：TYPHOONFS100

官方網站：Klook

打風快閃優惠【10】01網購

打風不想出門同人逼超市？不想「一抽二掕」這麼狼狽？《01網購》現推出打風快閃網購優惠！由即日起至9月3日晚上11時59分為止，只要成為01會員，消費滿$300，即送你5,888 「01積分」，相等於HK$58現金回贈，可於「01網購」積分當錢使！周五（9月1日）買滿$500再送$50，最多優惠達$108！此外，《01網購》更推出多款雜貨福袋、優惠組合，限時免運費！多款糧油雜貨、新鮮食材、零食飲品等等，任君選擇！優惠名額只有300個，手快有手慢無！

01網購

優惠日期：2023年8月31日至2023年9月3日

優惠內容：消費滿HKD$300送5,888 「01積分」；9月1日買滿HKD$500再送$50

官方網站：01網購

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