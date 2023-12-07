早買早享受！樓上龍年開心果 忽然驚喜早早早鳥優惠

農曆新年全盒裏，又怎少得意頭好，又健康好味的開心果？每年農曆新年都是等到最後衝刺才辦年貨，弄得自己匆匆忙忙，今個農曆年，不如早一點入手過年必備的樓上龍年開心果，不但可以令自己輕鬆一點，更有忽然驚喜早早早鳥優惠！開心果粉要準備囤貨啦！



開心果真能令你開心 嚴選優質美國開心果

新一年想開開心心，全盒怎少得開心果！開心果不但名字夠好意頭，佢成份裏嘅維他命B6或有助舒緩神經緊張，令人心情變得開心之外，亦有助促進色氨酸轉換成血清素，以增加體內的褪黑色素，從而提升睡眠質素，是名乎其實的能使人開心的堅果。而樓上亦揀選產自美國的優質開心果，由種植至收成都受嚴格控制。當開心果成熟，外殼自然開後便會被立刻收穫，清洗，分規格，烘烤，保證新鮮。

開心果不但名字夠好意頭，它含使人開心的維他命B6，是名乎其實的能使人開心的堅果。

自用送禮健康選擇 低鹽配方無負擔

過年時份總會吃多了一些煎炸、高糖高熱量的賀年食品，想為自己的全盒增添一份健康，或想以更天然健康的賀年食品送禮，開心果就是最佳選擇！據美國開心果協會資料顯示，比起其他堅果，開心果的卡路里含量較低，每一安士（28.3克，大約49粒）約有160卡路里。除此之外，開心果亦蘊含優質蛋白質、單元不飽和脂肪酸、纖維等。樓上開心果，更採用合適鹽配方調味，而且不會過份烘焗，在帶出開心果獨特香味的同時，不會過咸亦不怕熱氣，是眾賀年食品中最無負擔的選擇。

低鹽低卡的開心果，送禮自用都適合。

忽然驚喜！早早早鳥優惠

樓上開心果粉絲，想要囤貨，就千萬別錯過今次樓上忽然驚喜早早早鳥優惠！由2023年12月7日開始，粉絲就可以超抵早早早鳥優惠價，預購價 $33 (原價：$68)入手樓上龍年開心果（1磅/袋）*。粉絲現在就立即預購

^，早買早享受！數量有限，售完即止！

*只限門市及網上即時預購，暫不設現貨供應

^網上預購取貨期為12月14日後，實際時間以成功預購訊息為準

（資料由客戶提供）