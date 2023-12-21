冬日推介　北海道高級海鮮食材　日式派對食譜全攻略

年末聖誕、新年party特別多，想與家人摯愛聚首一堂，去舊迎新，食厭了火鷄、牛排，不如換換口味嘗試自製日式海鮮美食派對！今次特別為大家特別推薦多款高級日本北海道產品，包括北海道元貝、原隻帶子、三文魚、三文魚籽及一夜干黃魚等多款海鮮食材。下文附有簡易烹飪食譜，利用鮮美優質的高級日本北海道食材烹調，無論你是入廚高手抑或新手，都能煮出一桌full set海鮮盛宴，由前菜、主菜到居酒屋風味菜式，輕鬆招待親朋好友！



開胃前菜 虎蝦三文魚籽沙律配蜜糖芥末醬

利用前菜虎蝦三文魚籽沙律配蜜糖芥末醬為派對揭開序幕，選用樓上的三文魚籽(醬油味)，拌以海鮮、蔬菜及醬汁，三文魚籽的鹹鮮滋味在口腔內爆發，非常開胃！

虎蝦三文魚籽沙律配蜜糖芥末醬

材料：

虎蝦1隻

三文魚籽60g

牛油果1個

紫洋蔥15g

南瓜80g

車厘茄6粒

沙律雜菜100g

蜜糖芥末醬180g

橄欖油少許

檸檬半個

做法：

1. 先榨少許檸檬汁，加入三文魚籽中 。

2. 沙律雜菜洗淨，澀乾備用。車厘茄洗淨，切半，備用。牛油果去皮去核，切粒，備用。

3. 南瓜去皮去核，切粒，放入焗爐，160度，5分鐘，攤凍備用。

4. 虎蝦放入沸水中，大火灼2-3分鐘至全熟。然後放入冰水中，待虎蝦涼透，剝頭及殼，備用。

5. 將所有材料與蜜糖芥末醬及橄欖油撈勻，然後放上虎蝦及三文魚籽，完成。

三文魚籽(醬油味)(100克) 會員價$66 原價$100

營養滋味 菠菜忌廉汁三文魚意粉

三文魚不但營養價值高，而且肉質肥美帶油香，適合製作成派對美食，一道菠菜忌廉汁三文魚意粉，絕對虜獲大人小朋友的歡心。

菠菜忌廉汁三文魚意粉

材料：

北海道鹽三文魚2件

菠菜40g

蒜頭2粒

意粉80g

忌廉奶100ml

鹽、砂糖、黑椒碎及橄欖油適量

做法：

1.菠菜洗淨，切段備用。蒜頭去衣，剁成蓉，備用。

2.意粉倒入沸水中，以中火灼8-10分鐘，倒出澀乾備料用。

3.菠菜倒入沸水中，稍為灼熟至軟身，撈起澀乾備用。

4.將鹽三文魚解凍，去骨切件。燒油鑊，用中火煎三文魚兩邊至金黃色，倒起備用。

5. 放入蒜蓉及橄欖油，稍為爆香，再放入意粉及菠菜用中火翻炒，然後加入忌廉奶及三文魚以慢火繼續煮，放入適量鹽，砂糖及黑椒碎調味，煮至稍為收乾水份，完成。

北海道鹽三文魚塊（240克）會員價$29 原價$40

鮮味放題 蒜蓉粉絲蒸帶子

提起北海道帶子，就與厚肉鮮甜劃上等號！結合中式烹調手法，蒜蓉粉絲蒸帶子的做法將帶子的鮮甜發揮得淋漓盡致，原隻連殼的賣相更是聚餐必影！

蒜蓉粉絲蒸帶子（元貝）

材料：

連殼帶子4隻

粉絲50g

蒜頭10粒

青蔥20g

生抽適量

鹽，砂糖，菜油適量

做法：

1. 將連殼帶子解凍洗淨。

2.粉絲用常溫水浸泡約20分鐘至軟身。

3.把蒜頭去衣，剁成蓉，加入少許鹽及砂糖調味，然後燒滾油倒入蒜蓉中，備用。

4.先將粉絲放上帶子殼上，加上少許蒜蓉，再放上帶子肉，再加上適量蒜蓉，大火隔水蒸5至7分鐘，完成。（視乎口味，可配合生抽享用）

急凍日本連殼帶子(10-15隻/公斤)(1公斤) 會員價$94 原價$135

居酒屋風味 居酒屋式燒一夜干黃魚

日式美食做主題，當然要有居酒屋特色美食最夠風味！在家中也能以北海道一夜干黃魚自製居酒屋式燒一夜干黃魚，香口惹味最佳佐酒佳餚，將派對氣氛推至高峰！

居酒屋式燒一夜干

材料：

北海道一夜干黃魚1條

白蘿蔔1/4條

日本豉油適量

做法：

1.把急凍狀態下的黃魚放入0-4度雪櫃解凍一晚至軟身。

2.白蘿蔔去皮，刨成蓉，備用。

3.預熱焗爐至220度。

4.把黃魚放入已預熱的焗爐，焗約12至15分鐘，完成。

（可以把蘿蔔蓉混合日本豉油，與黃魚一併享用。）

北海道一夜干黃魚（1條）會員價$39 原價$55

完美炊飯 雞湯帶子炊飯伴香煎三文魚柳配特色醬油

派對尾聲，用一個炊飯完美作結必不可少，雞湯帶子炊飯伴香煎三文魚柳配特色醬油將北海道美味海鮮共冶一爐，每粒米飯都吸收鮮美精華，每一口都是大滿足。

雞湯帶子炊飯伴香煎三文魚柳配特色醬油

材料︰

米 300g

雞湯 360g

帶子 6粒

北海道鹽三文魚 2件

日式豉油 100g

味淋 60g

老抽 30g

砂糖 30g

做法︰

1. 把帶子洗淨，去除邊位的硬塊，備用。

2. 把三文魚柳去魚鱗，洗淨，用廚紙印乾，灑少許海鹽調味，備用。

3. 白米浸洗後隔水，放入電飯煲，加入雞湯，用普通煮飯模式煮飯。當煮到煲滾時，放入帶子，蓋好，繼續烹煮3-5分鐘（視乎帶子的大小），之後夾起已熟的帶子，然後再蓋上電飯煲，繼續烹煮至飯熟。

4. 將鑊燒紅，然後放入少許油，再放三文魚柳，先煎魚皮的一面，用中大火煎約1分鐘，至魚皮金黃色及香脆。期間不要移動三文魚柳，避免弄破魚柳。之後翻轉，用中小火煎另一面約2分鐘至全熟，上碟備用。

5. 煮飯完成後，撕開已熟的帶子成絲狀，放入飯煲中與飯混合撈勻。再將煎好的三文魚柳放上飯面，稍為蓋上飯煲蓋1分鐘，完成。 （因為炊飯已經有雞湯及帶子的鮮味，可視乎口味需要加入特色醬油。）

6. 特色醬油做法： 把日式豉油，老抽和砂糖倒在煲中，加熱至砂糖溶化，然後熄火，再加入味淋攪勻便可。

北海道急凍鮮元貝（S）(14~16粒/磅)(袋裝) (1磅) 會員價$123 原價$198

更有以下多款北海道食材可任你發揮厨藝：

北海道急凍鮮元貝( 3 S ) (18~25粒/磅)(袋裝)(1磅) 會員價$104 原價$175

急凍日本煮原隻帶子(帶卵)(7~12粒/磅)(1磅) 會員價$49 原價$75

北海道中元貝(自用級) (每半斤38-45粒)(8兩) 必然換購價$309 會員價$359 原價$379

推廣期：2023年12月14日至2024年1月3日

換購條件：

• 購買銀積分產品¹每滿$100³或金積分產品²每滿$1,000³，即可換購1件，如此類推，換完即止。

• 購買不同系列的銀積分產品的金額可合併計算；購買不同系列的金積分產品的金額亦可合併計算。

• 購買銀積分產品的金額則不可與金積分產品的金額合併計算。

¹銀積分產品包括海味、指定滋補品、日韓、+Int’L國際、指定香港製造。

²金積分產品包括燕窩、冬蟲夏草、日本海參乾鮑、野山花旗蔘、指定滋補品、即食燕窩。

³購買金額不包括所有必然換購品、禮券及購物卡之所有金額。

今個冬日，記得把握限時優惠，去樓上買齊高質北海道食材，為家人摯愛煮出日本北海道海鮮盛宴，過一個暖笠笠聖誕新年！

購買方式：

門市購買：樓上香港全缐主店及招牌店

推廣日期：2023年12月21日至2024年1月3日

https://www.hkjebn.com/tw/hk/location/category/hk

（資料及相片由客戶提供）