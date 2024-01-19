深圳Costco周邊食買玩一條龍｜紅山6979商場｜¥88高性價比洗牙！

美國連鎖超市Costco上星期於深圳開設首間旗艦店，《香港01》特意整合了交通懶人包及鄰近的遊玩攻略，方便大家一條龍食買玩。

【深圳Costco開市客】過萬件商品平靚正

【Costco開市客】深圳分店佔地40萬尺，共有4層高；開幕當日更加吸引不少港人慕名朝聖，豪花數千元血拼。貨品種類超多超齊，包括生鮮肉品／海鮮、蔬果、酒品、美食、糖果、服飾、珠寶、大牌家電及五金用品等，包羅萬有，完全滿足一家大小日常需求。同時設有年貨區，方便大家選購賀年用品。

Costco主打產品份量大、價錢平，對比香港物價指數，絕對是CP值極高，建議大家要備足「彈藥」； 當中以冷凍食品最受歡迎，有太二酸菜魚、馬來西亞肉骨茶等。場內更設有大量免費試食攤位，一邊行一邊醫肚都無問題。

要留意的是，Costco需要先申請年費會員才可進入，雖然可以現場申請，不過記得預留時間。一眾港車北上人士都不用煩惱，Costco提供近1,000個停車位，並設有電動車充電站​​​，同樣方便​。

【深圳Costco周邊食買玩一條龍商場推薦】紅山6979

【紅山6979】是Costco周邊最大及最多食肆商埸。文青書店、特色餐廳、熱爆打卡點等應有盡有，連近期討論度最高的洗牙服務都能一站式滿足需求。

【專業深圳牙科推薦】愛康健新春洗牙優惠¥88

購物的同時，可以順便「睇下棚靚牙」。最近不少人都在網上分享返深圳愛康健洗牙經驗，預約快、價錢服務好，簡直是高CP值之選。

【愛康健】由1995年開業超過28年，代言女星朱咪咪廣告金句更是街知巷聞，可謂實力之選、信心保證。而愛康健雅健口腔門診分店就坐落紅山6979，不但提供洗牙補牙、種植牙、杜牙根等牙科服務，也包含箍牙、牙齒美白等牙齒美容服務，收費超值之餘， 位置便利，星期六日都照常營業。

現在愛康健推出超聲波洗牙¥88優惠；有效去除牙結石、洗走泛黃牙漬，並可改善口氣、預防牙周病和蛀牙。香港洗牙普遍數百元至千元不等，現以低至25折的價錢就能享受與香港相約的牙科服務質素，的確物超所值！過往至今一直吸引了大量港人光顧，醫療質素有保證，深圳信心牙科之選。

➤香港官方WhatsApp預約：愛康健88元超聲波洗牙

➤香港官方Facebook專頁：愛康健齒科Facebook

➤香港官方預約網頁: https://ckjhk.com/dental-service/scaling-and-polishing

愛康健超聲波洗牙¥88，優惠期至2024年2月29日。

【人氣手搖飲推薦】喜茶／茶救星球．蔬果茶

每次快閃回深圳，例必一人一杯手搖茶飲，在紅山6979也有不少人氣選擇。

【喜茶】主打芝味濃郁奶蓋，以茶作基底，配搭現榨新鮮水果，口感多層次。爆紅時期需要排隊4小時才能購買，品味和質量可見一斑，特別推薦芝芝芒芒、芝芝莓莓。

【茶救星球】香港人新寵飲品店，掀起檸檬茶熱潮。主打天然健康的蔬果茶，原創的苦瓜檸檬茶是必點的招牌，苦瓜+香水檸檬+鮮茶的组合，爽口清新又降火；亦有推出加入芫荽或芹菜的特色口味，有興趣人士可以一試。

【特色食肆推薦】泰谷椰／木屋燒烤

【泰谷椰】連泰國旅遊局都推薦的正宗地道泰國菜餐廳，在大眾點評、攜程上廣受好評，價格約在均¥100內。冬蔭功海鮮湯有大蝦、青口、花甲等，用料十足，酸辣惹味。咖喱麵包牛腩、火山排骨都是必吃之選，醬汁濃郁，令人回味無窮。

【木屋燒烤】被籲為「中式燒烤天花板」；主打肉類和海鮮串燒，包括豬雞羊牛、魷魚、生蠔等，還有各式各樣的烤蔬菜和飯糰，選擇種類非常多，而且十分抵食。

【文青必逛店推薦】覔書店／KKV

【覔】曾被評為深圳最美書店。位於紅山6979的分店面積足足有2萬尺。裝潢拍照打卡一流。一樓主要售賣精美擺件及各類文創品；二樓有階梯式開放閱讀區。設有咖啡廳及室外露天座位，貼心又舒適。

【KKV】集合文具、時尚飾物、日用品、寵物用品、潮流美妝護膚品、玩具盲盒等不同種類商品，裝潢設計都會令人眼前一亮，豐富的色彩帶來強烈的視覺衝擊，如：彩虹樓梯、積木柱、紅酒牆，吸引很多人專誠到訪打卡購物。

【Costco交通懶人包】Costco周邊接駁巴士

交通方法一：

乘搭港鐵前往落馬洲支線管制站，經由福田口岸跨境（開放時間為 06:30-22:30），乘搭深圳地鐵4號線至紅山站，有接駁巴士「開市客地鐵接駁A線」H541A 直達Costco。而想到紅山6979，則在紅山站D1出口就能直達。



交通方法二：

在港島、九龍區居住人士，可選擇前往西九龍站乘搭高鐵至深圳北站，有接駁巴士「開市客地鐵接駁B線」H541B 直達Costco；或先在深圳北站轉乘深圳地鐵4號線坐一個站到紅山站，D1出口直達紅山6979食買玩。

