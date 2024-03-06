3月自助餐優惠18間抵食推介！生蠔龍蝦任食／買2送1／人均$119起

3月自助餐優惠2024｜踏入3月，除了是婦女節，還是白色情人節，大家想去怎樣慶祝未？現時酒店也盛勢推出不少自助餐、放題、下午茶及晚餐優惠，一共18間等你慢慢揀，最平人均只需$119起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️ 免費睇旅遊飲食攻略

3月自助餐優惠【1】西環萬怡酒店Momocafe ── 免費即開新鮮生蠔、東南亞風味美食53折起 立刻預購

位於西環萬怡酒店的MoMo Café 3月至4月推出自助餐優惠，週末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔及即場烹調的法式洋蔥湯，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身，更有6款Movenpick雪糕，今個月主打具東南亞風味的馬來西亞叻沙湯面及充滿時令風味的紅棗陳皮蒸比目魚，健康滋補。現有低至53折優惠！

+ 3

西環萬怡酒店自助餐 Momocafe

自助午餐特色菜

星期一至五：

成人：$201／1位（原價：$310）

小童：$141／1位（原價：$207）

長者：$171／1位（原價：$251）

立刻預購

星期六至日：

成人：$253.5／1位（原價：$372 ）

小童：$193.5／1位（原價：$284 ）

長者：$223.5／1位（原價：$328）

立刻預購

中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人：$356.2／1位（原價：$603）

小童：$245.7／1位（原價：$416）

長者：$330.2／1位（原價：$559）

立刻預購

星期五至日：

成人：$435／1位（原價：$638）

小童：$306／1位（原價：$449）

長者：$403.5／1位（原價：$592）

立刻預購

優惠有效期： 即日至2024年4月30日

👉🏻53折優惠訂座

3月自助餐優惠【2】香港帝都酒店櫻田日本餐廳 ── 波士頓龍蝦鮑魚和牛刺身日式午晚餐獨家67折 立刻預購

香港帝都酒店內的櫻田日本餐廳，糅合各式各樣的傳統及創新日本美饌，推出波士頓龍蝦鮑魚和牛刺身日式晚餐，有油脂豐富的澳洲M9和牛、大大隻美國波士頓龍蝦和磯煮南非孔雀鮑魚，鮮甜海鮮配搭鮮嫩多汁的和牛，定能滿足另一伴的味蕾。另外，餐廳亦設有波士頓龍蝦午餐，同樣能享受原隻龍蝦！現有獨家67折優惠。

香港帝都酒店｜櫻田日本餐廳

波士頓龍蝦午餐

$450／1位 （原價$613.8）

$859／2位 （原價$1226）

立刻預購

波士頓龍蝦晚餐

$1038／1位 （原價$1474）

$1999／2位 （原價$2948）

優惠有效期： 即日至2024年3月31日

👉🏻獨家67折優惠訂座

3月自助餐優惠【3】香港帝都酒店2+2 Café & Bar ── 生蠔黑安格斯西冷波士頓龍蝦午晚餐獨家69折 立刻預購

想享受歐陸菜式，可以選擇香港帝都酒店的另一家餐廳2+2 Café & Bar，午餐有烤澳洲牛肉眼扒，配香辣炸薯角；晚餐提供新鮮生蠔6隻、美國黑安格斯西冷配烤新鮮波士頓龍蝦，還有朱古力心太軟及有汽葡萄酒，餐廳裝潢優雅，氣氛浪漫，無論帶媽媽還是另一伴來，也是不錯選擇。現時預購，可享獨家69折優惠。

香港帝都酒店｜2+2 Café & Bar

午餐

$288／1位 （原價$393.8）

$549／2位 （原價$787.6）

立刻預購

晚餐

$998／2位（原價$1350.8）

優惠有效期： 即日至2024年3月31日

👉🏻獨家優惠69折訂座

3月自助餐優惠【4】六國酒店 ── 下午茶自助餐煙三文魚、鮮果巴馬火腿等精緻點心任食四小時73折 立刻預購

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，提供精緻鹹甜兩點，如：煙三文魚、鮮果巴馬火腿及蟹肉撻等。每款點心除了味道可口、鹹甜外，外型也是精心設計，打卡一流。而且任食四小時，讓您在充裕時間下嗅著花卉香氣品味一個豐盛的下午茶。現時預購，可享73折優惠。

+ 4

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

成人：$262／1位（原價 $361）

兒童：$174／1位（原價 $240）

優惠有效期：即日至2024年5月26日

👉🏻73折優惠訂座

3月自助餐優惠【5】六國酒店 ── 下午茶二人套餐紅燒鮑魚酥皮盒、鵝肝醬配紅酒啫喱獨家85折人均$241免加一 立刻預購

六國酒店的維多利亞風格下午茶，讓你過一個典雅的午後時光。Le Menu將龍蝦肉松露芒果莎莎黑麥麵包、紅燒鮑魚酥皮盒及鵝肝醬配特濃紅酒啫喱等衿貴食材製成的小巧別緻的佳餚，安放於藍色寶盒內，配上香濃的熱茶，充滿浪漫幽雅的氛圍，相信能撫平你上學上班繃緊的神經，過一個身心放鬆的假期。現時預購，可享獨家85折優惠，人均都只是$241還免收加一服務費！

六國酒店｜龍蝦‧鮑魚‧法式經典甜點

$482／2位（原價$568）

＊免收加一服務費

優惠有效期： 即日至2024年3月15日

👉🏻獨家85折優惠訂座

3月自助餐優惠【6】香港滿屋日本料理 ── 2小時海膽刺身日式放題93折起 立刻預購

日式放題的受歡迎程度相信不用多說。香港滿屋日本料理推出2小時任食放題，喜歡品嚐鮮甜海膽、新鮮刺身和日本壽司，又享受一盤一盤食物放滿餐桌，再大快朵頤的朋友，定不能錯過這次獨家優惠的機會，現時預購，可享獨家93折優惠！

+ 2

香港滿屋日本料理｜2小時放題

星期一至四

午市：$230／1位（原價$248）

晚市：$277／1位（原價$298）

立刻預購

星期五至日及公眾假期

午市：$249／1位（原價$268）

晚市：$295／1位（原價$311）

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

👉🏻獨家93折優惠訂座

3月自助餐優惠【7】上環AKVO酒店霜瀛&淼屋 ── Omakase壽司放題53折起、A4和牛壽喜燒料理放題買2送1 立刻預購

上環AKVO酒店兩間日本餐廳Shimoumi Sushi霜瀛和淼屋Myouya均有獨家優惠，Shimoumi Sushi霜瀛的Omakase，適合拿不定主意，喜歡由專業的壽司師傅發板的朋友，如果覺得未夠滿足，還可以額外追加放題，53折起。

+ 2

上環AKVO酒店Shimoumi Sushi 霜瀛｜Omakase＋壽司放題

$1580／1位（原價$1980／位）

$2370／2位（原價$3960／2位）

$3160／3位（原價$5940／3位）

優惠期：即日至2024年3月31日

👉🏻獨家買2送1優惠訂座

另外，同樣位於AKVO酒店的淼屋Myouya的北海道十勝A4和牛壽喜燒料理放題，不僅有來自北海道的和牛壽喜燒，還有各款時令美食。現時預購，更有獨家優惠：2人同行，1位半價；3人同行更可享1位免費，很高性價比！

+ 1

上環AKVO酒店淼屋 Myouya｜A4和牛壽喜燒料理放題

$828／1位（原價$880）

$1242／2位（2人同行1位半價）（原價$1760／2位）

$1656／3位（3人同行1位免費）（原價$2640／3位）

優惠期：即日至2024年3月31日

👉🏻獨家優惠訂座

3月自助餐優惠【8】香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse ── 中西美食自助午餐及自助晚餐 82折 立刻預購

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳自助餐，除了提供多款國際佳餚外，還有多式各樣的特色亞洲美饌，無論你是想享受西式美食還是中式傳統菜色，都可在這裡品嚐。餐廳提供多款中菜，更細分至不同省份的名菜也有，如：潮州打冷美食、上海雞絲粉皮、福建五香卷。甜品有紅糖糍粑、椰汁斑蘭千層糕、芒果西米布甸、合桃酥，想享受特色的中式佳餚，現時還有82折優惠。

+ 3

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助午餐・自助晚餐

午餐：$362／1位（原價$442）

晚餐：$644／1位（原價$786）

優惠有效期： 即日至2024年4月30日

👉🏻82折優惠訂座

3月自助餐優惠【9】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR ── 牛扒拼鵝肝，晚餐獨家66折 立刻預購

想一口氣感受5種不同層次的美食？尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR推出 「味蕾的體驗」五道菜晚餐，以甜、酸、苦、辣四種味道作為基礎，讓你享受一頓充滿層次的晚餐！辣味十足的鮑魚沙律作為前菜，主菜有西冷牛扒拼鵝肝、三重芝士焗龍蝦尾配龍蝦湯海鮮脆米泡飯及香煎紐西蘭羊扒等多款菜色選擇，現時預購，可享66折優惠！

+ 4

尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「味蕾的體驗」五道菜晚餐

$318／1位（原價$482）

優惠有效期：即日至2024年6月2日

👉🏻66折優惠訂座

3月自助餐優惠【10】尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR ── 摩天輪主題下午茶快閃優惠44折 立刻預購

享受一個充滿童趣的下午茶，來喚醒童年記憶！尖沙咀珀薈酒店的UPTOP BISTRO&BAR以「閃亮摩天輪」為主題推出下午茶快閃優惠，食物置於摩天輪架上迴轉，看著看著腦袋便會放空，療癒之餘又能打卡！餐廳新款美食「煙三文魚卷配三文魚籽」及「吉列炸蠔」亦不容錯過。喜歡甜食的，Uptop布丁杯、雜錦芝士蛋糕和精選馬卡龍，造型可愛、味道可口，想過一個夢幻的午後時光，就趕緊捉住限時的44折快閃優惠了！

+ 2

尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「閃亮摩天輪」主題下午茶

平日：$245／2位；人均$123（原價$564）

週末：$448／2位；人均$224（原價$564）

優惠有效期： 即日至2024年7月7日

👉🏻獨家快閃優惠44折訂座

3月自助餐優惠【11】【快閃】海景Uptop Bistro & Bar Sky Deck ── 晚市53折，人均$199起 立刻預購

尖沙咀珀薈酒店的海景Uptop Bistro & Bar Sky Deck趁著情人節佳期，為各位情人獻上「SKY DECK ⼆⼈星光套餐」快閃優惠，食客可270度俯瞰維多利亞港景色，一邊品嚐美食，還可以套餐的其中1瓶餐酒換作2杯雞尾酒（西班牙水果酒 ／ 湯姆可林斯），與另一半逃離繁囂，共渡醉人浪漫的夜晚。現時可享獨家53折優惠，人均$199。

尖沙咀珀薈酒店 | 海景Uptop Bistro & Bar｜Sky Deck ⼆⼈星光套餐

Sky Deck ⼆⼈星光套餐A：$238／2位（原價$438）

Sky Deck ⼆⼈星光套餐B：$598／2位（原價$1130）

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

👉🏻獨家優惠53折訂座

3月自助餐優惠【12】灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳 ── 自助午餐／自助晚餐任飲紅酒各款海鮮 53折起 立刻預購

位於灣仔諾富特世紀酒店內的Le Café咖啡廳，提供海鮮大盛薈自助晚餐，可任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等，多款鮮甜海鮮，又有即叫即製的法國青口及三色焗扇貝，熱食亦提供多款海鮮美食，包括：蜜瓜酒浸生蠔、金沙廣島蠔及檸檬汁油甘魚沙律等，且每枱奉送即焗法式龍蝦，每位半隻；全場無限暢飲紅酒、啤酒，性價比相當高，還有優惠53折起。

灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳｜自助午餐．海鮮大盛薈自助晚餐

成人午餐： $284／1位（原價$416）

小童午餐： $201／1位（原價$295 ）

長者午餐： $231／1位（原價$339 ）

成人晚餐： $421／1位（原價$801）

小童晚餐： $259／1位（原價$482）

優惠有效期： 即日至2024年3月31日

👉🏻53折優惠訂座

3月自助餐優惠【13】8度海逸酒店8度餐廳 ── 自助晚餐任食生蠔、各款海鮮 83折起 立刻預購

8度海逸酒店的8度餐廳推出臻「鮮」盛宴自助晚餐，喜歡海鮮的朋友萬勿錯過。餐廳主打即開生蠔、冰鎮海鮮，如：鱈場蟹腳、紐西蘭青口及新鮮海蝦等，即點即煮的海鮮，另外也有煎鵝肝伴黑松露汁、鮑汁花膠配香煎帶子及泰式咖喱大頭蝦，款式多不勝數，一個自助餐已能盡吃多款海鮮美食。現時更有低至83折的優惠。

8度海逸酒店8度餐廳｜臻「鮮」盛宴自助晚餐

星期一至四：

成人： $495／1位（原價：$598）

小童： $367／1位（原價：$438）

長者： $423／1位（原價：$508）

星期五至日、公眾假期：

成人：$611／1位（原價：$718）

小童：$492／1位（原價：$578）

長者：$551（原價：$648）

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

👉🏻83折優惠訂座

3月自助餐優惠【14】UPTOP BISTRO & BAR ── 雪糕車樂園主題下午茶 快閃優惠47折

尖沙咀珀薈酒店的UPTOP BISTRO&BAR除了「閃亮摩天輪」主題外，還有「雪糕車樂園」主題下午茶，以香港人的共同回憶港式雪糕車為主題，配以經典的港式點心，充滿創意之餘，還能喚起你的童年回憶！每款點心造型小巧精緻，放在雪糕車旁邊和香港地標的背景下非常可愛，打卡一流。

尖沙咀珀薈酒店UPTOP BISTRO & BAR｜「雪糕車樂園」主題下午茶

平日：$245／2位（原價$520）

星期六、日及公眾假期：$448／2位（原價$564）

優惠有效期：即日至2024年3月10日

3月自助餐優惠【15】美麗華酒店 The Mira ── 新鮮空運的海鮮，快閃買二送一 人均$343 立刻預購

假日少不了和親朋戚友相聚！美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，可同時享受到日本、印度、東南亞及西式美饌，還有新鮮空運的海鮮，如：波士頓龍蝦。餐廳榮獲多個大獎，味道有所保證。自助午餐快閃買二送一優惠，人均只需$343！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐

星期一至星期五：

自助午餐（買二送一）：$1030／3位；人均$343／1位（原價$1478）

自助午餐：

成人：$398／1位（原價$493）

兒童：$228／1位（原價$283）

立刻預購

自助晚餐：$588／1位（原價$812）

自助午餐（4人同行優惠）：$1523／4位；人均$380／1位（原價$1971）

自助晚餐（4人同行優惠）：$3018／4位；人均$754／1位（原價$3898）

自助晚餐（10人同行優惠）：$6488／10位；人均$648／1位（原價$8188）

立刻預購

星期六至日：

自助早午餐：

成人：$498／1位（原價$603）

兒童：$258／1位（原價$328）

自助晚餐：$688／1位（原價$878）

自助晚餐（10人同行優惠）：$6858／10位；人均$685／1位（原價$8668）

優惠有效期：即日至2024年4月30日

👉🏻76折優惠訂座

3月自助餐優惠【16】城景國際City Café ── 任食紅楚蟹腳、香草燒羊仔鞍 低至75折

城景國際City Café提供「紅楚蟹‧海鮮自助晚餐」，絕對適合喜歡吃蟹的朋友。餐廳有任食紅楚蟹腳冷盆、即製紅楚蟹鮮蜆粥、紅楚蟹海鮮意大利飯、黑松露野菌焗扇貝及薄荷燒汁配開心果仁香草燒羊仔鞍等，還送「蒜蓉牛油焗北海道紅楚蟹腳伴日式柚子醋汁」一客，生日客人更可獲贈半磅生日蛋糕。另外亦有City Café自助午餐，提供時令海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼等多款美食，同樣送生日蛋糕。現有低至75折優惠。

+ 4

城景國際City Café｜紅楚蟹·海鮮自助晚餐

星期一至星期四：

成人：$398（原價：$528）

長者：$368（原價：$498）

兒童：$288（原價：$388）

星期五至日及公眾假期：

成人：$428（原價：$548）

長者：$388（原價：$518）

兒童：$288（原價：$388）

環球美饌自助午餐

星期一至星期五：

成人：$208（原價：$268）

長者：$198（原價：$248）

兒童：$178（原價：$198）

星期六至日及公眾假期：

成人：$248（原價：$308）

長者：$218（原價：$278）

兒童：$178（原價：$218）

3月自助餐優惠【17】港島海逸君綽酒店 ── 鮑魚、麵包蟹、生蠔自助午餐；海參、花膠、魚翅自助晚餐 6折起

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café推出鮑魚、麵包蟹、生蠔、蟹腳自助午餐。除了有即開即食的新鮮生蠔和蟹腳外，還有磯燒鮑魚和兩款麵包蟹。另設有以時令海鮮為主的自助晚餐，三款滋味焗蠔，四種不同烹調手法的鮑魚。還有片皮鴨、花膠鴨掌等，多款中式美食，生日還有免費蛋糕！午餐及晚餐優惠均由6折起。

+ 8

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café｜海鮮盛宴自助午餐

星期一至四：

成人：$278.2（原價：$428）

成人（10位）：$2568／10位；人均$256.8／1位（原價：$4280）

小童：$193.7（原價：$298）

星期五：

成人：$297.7（原價：$458）

成人（10位）：$2748／10位；人均$274.8／1位（原價：$4580）

小童：$206.7（原價：$318）

星期六至日及公眾假期：

成人：$348.6（原價：$498）

成人（10位）：3237／10位；人均$323.7／1位（原價：$4980）

小童：$243.6（原價：$348）

「蠔」華鮑參翅肚海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人：$479.7（原價：$738）

成人（10位）：4428／10位；人均$442.8／1位（原價：$7380）

小童：$336.7（原價：$518）

星期五：

成人：$518.7（原價：$798）

成人（10位）：$4788／10位；人均$478.8／1位（原價：$7980）

小童：$362.7（原價：$558）

星期六至日及公眾假期：

成人：$558.6（原價：$798）

成人（10位）：$5187／10位；人均$518.7／1位（原價：$7980）

小童：$390.6（原價：$558）

3月自助餐優惠【18】香港嘉里酒店 ── 韓式人參雞湯、烤牛小排、醬油醃大蝦 會員75折

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出韓式自助餐，喜歡韓國料理的切勿錯過！冷盤有經典的韓式醬油醃大蝦，鮮甜醬汁配搭新鮮大蝦、青口及蜆。而熱食也有韓式烤牛小排、韓式醃製烤肉、韓式海鮮煎餅及營養滋補的人參雞湯，味道正宗。現加入香格里拉會會員，以優惠碼訂座可享成人75折優惠、同行小童5折。

+ 1

「韓式滋味饗宴」自助餐

自助晚餐

星期一至四：

成人：$531（原價：$708）

小童（4-11歲）：$354（原價：$708）

星期五至日及公眾假期：

成人：$606（原價：$808）

小童（4-11歲）：$404（原價：$808）

自助午餐

星期一至五：

成人：$313.5（原價：$418）

小童（4-11歲）：$209（原價：$418）

自助早午餐

星期六至日公眾假期：

成人：$448.5（原價：$598）

小童（4-11歲）：$299（原價：$598）

自助早餐

成人：$348

小童（4-11歲）：$174（原價：$348）

會員優惠碼：BBC2024MAR

優惠日期：2024年3月1日至4月30日

*可在抵達餐廳後即時登記成為會員

（全文完）