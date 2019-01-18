【銅鑼灣台茶】幸福堂變幸福週末！黑糖海鹽珍奶新品玫瑰桂花泡泡

早前鬧得熱哄哄的幸福堂事件，最終銅鑼灣店結業，事件暫告一段落。那舖位會變成甚麼呢？事隔不到半個月，馬上有另一間舖，幸福週末頂上，同樣主打黑糖珍珠鮮奶。首日開幕，已經有不少街坊潮拜，立即睇有咩飲？ 攝影：唐家儀

以「幸福」為名 主打黑糖海鹽珍珠鮮奶

來自台南的幸福週末，於荃灣本身已經有店，今次開分店開正之前的幸福堂舖位，於老虎堂旁邊，容易見到。

此店同樣以「幸福」為名，但與幸福堂完全沒有關係。幸福週末同樣賣黑糖珍珠鮮奶，店舖黑糖珍珠全部現炒，主打招牌黑糖珍珠海鹽鮮奶。因為加入海鹽，鮮奶入口不會太膩，不會有種厚重感。至於珍珠都幾有咬口，帶微微的黑糖甜味。

黑糖珍珠海鹽鮮奶 $30。

除了主打的黑糖珍奶，也有玫瑰桂花梳打和台南流行的檸檬冬瓜綠茶。味道會甜一點，配合台南當地的口味。

按圖睇「幸福週末」有咩飲及價錢！

最左和最右是新飲品，最左開始為玫瑰桂花泡泡、黑糖珍珠抹茶鮮奶、黑糖珍珠海鹽鮮奶和檸檬冬瓜綠茶。

+ 3 + 2

大家彷彿已忘記之前的幸福堂事件，一見新店開幕，就好奇店舖所賣的黑糖珍珠鮮奶，繼續排隊，繼續「一杯黑糖珍珠鮮奶啊，唔該！」

幸福週末，位於前幸福堂店舖位置。

店舖就在之前幸福堂的舖位，老虎堂旁邊，好易找到。

幸福週末

地址：銅鑼灣渣甸街36號5號舖

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