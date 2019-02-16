【觀塘．珍珠奶茶】專訪珍奶始創人林秀慧　學手搖冰奶茶險想放棄

珍珠奶茶，大家都知道由台灣人發明，香港人由90年代開始接觸這類飲品，自此就掀起一波又一波的熱潮，多間珍珠奶茶店開到成行成市，甚至有越來越多不同的口味跟配搭。80年代中，台灣的飲品店還未有珍珠奶茶出現，珍珠（粉圓）還珍珠、奶茶還奶茶，到後來為何會出現這種飲品，一位叫林秀慧的女士功不可沒！ 攝影：鄧倩螢

林秀慧——80年代年僅二十多歲，是台灣大甲人，當時正在春水堂台中四維店擔任店長。記者本身也是台灣春水堂的捧場客，每次去台北，一下飛機都會去桃園機場的分店買一杯珍珠奶茶來喝，對我來說也是一杯Comfort Drink，為台北之行打開很好的序幕。我沒留意到原來春水堂正是珍珠奶茶的始祖，但更沒想到的，是我居然能在香港跟珍珠奶茶的始創人林秀慧女士見面，還有幸跟她學泡珍珠奶茶以及做訪問。

自小已是「珍珠」忠粉的林老師，30幾年前意外發明了珍珠奶茶，而這款飲品更顛覆了外賣茶飲的文化，影響整個華人社會。

珍珠本身煙煙韌韌，但沒有味道，不過對林老師來說，珍珠自小於她已有一種特別情懷，還沒讀國小時已經天天吃珍珠，就算校園活動去野炊，她都要跟同學們煮珍珠。她說：「粉圓是我向媽媽撒嬌的一個東西，她在市場賣菜，我每天都跟她說：『媽媽，我要吃粉圓！』可能要個錢買來吃，那感覺就是對母親的一種懷緬。」成年後，林老師從大甲搬到台中工作，去春水堂學調茶，後來甚至負責為公司做市場採購，有了賺錢能力後，想買珍珠不必再求媽媽，那時更不自覺地看到珍珠就覺得非賣不可。

就是那時開始，她抱著實驗精神將珍珠加到公司的奶茶裡面，結果得到了前所未料的效果，林老師也試著請身邊朋友試飲，「這樣的情況大概一年，因為是朋友可以喝，不是朋友沒得喝，這樣就不好，他們就問：『你為甚麼不當商品賣啊？你賣的我也可以喝，不然也不好意思每次跟你討，要你請客不好意思。』所以我們就在1987年的春天，請我們老闆劉漢介先生寫上產品的名字、價格，然後掛牌上市，正式推出，那任何人都可以分享這杯茶，不會只有好朋友！」

台灣春水堂創始店開業於1983年，門外地板刻有「世界珍珠奶茶發源地」9個字！（公關提供）

相信各位珍珠奶茶fans，都必定會同意它真的是種革命性、破天荒的飲料，在台灣竄紅後，更是風靡全球，從日本、韓國、新加坡、菲律賓的餐廳也找到它的身影，更席捲到西方市場，就連美國前國務卿希拉里初嚐珍珠奶茶後，都驚艷讚嘆：“Good!Good!Good!” 這種風潮正是來自林老師，她也不諱言：「在有珍珠奶茶之前，飲料就是飲料，沒有料的，它突破了有料的飲料！那個粉圓是我們台灣本土化、在地化的原料，加上奶精稀釋調泡，有種中西合壁的感覺，是很時尚的做法。」

每間珍珠奶茶店的飲品配方是它們的商業秘密，今次林老師來到香港竟傾囊相授，教記者如何沖泡珍珠奶茶。她解釋珍珠先用樹薯粉製成「生粉圓」，然後生產、包裝、貯存至運送需保存在指定溫度及冷凍處理，不會加防腐劑或色素，宛如「吹著冷氣的古早味珍珠」。林老師並告訴，若有些珍珠聞起來很香，肯定加入了香精，又提到粉圓本來是白色的，「它顏色怎麼來？早期就是加色素，但我不想加色素，我要安全，所以我實驗了很久，如何讓這個東西煮好有顏色呢？於是用朱古力做色，沒有修飾，但成本會比較高。」之後，林老師向我們展示她店內的珍珠跟市面上其他珍珠的分別，請看下圖。

左邊是春水堂珍珠，右邊是市面上其他珍珠，前者一捏即碎，因為它是「生粉圓」，較新鮮、保質期不長；但後者則是經過加工和加入乾燥劑（因為水分夠低才能在常溫保存），非常硬身並且捏不破。

以下詳細介紹沖製珍珠奶茶的材料、工具和步驟。

珍珠｜今次沖1杯大約350毫升的珍珠奶茶，大約需要兩大勺珍珠。春水堂的珍珠比一般珍珠小，林老師說她從國小已經吃這個呎吋的珍珠，也特地跟廠商要求要這個規格。珍珠會放在糖水中煮至浮起，期間需要不斷攪拌避免黐底。

+ 11 + 10 + 9

這就是記者成功沖泡的第一杯珍珠奶茶，讓我心情超興奮！（鄧穎琪攝）

現場有人問我，這杯珍奶好不好喝，我說：「自己沖的，無論如何都會覺得好喝吧？」說笑而已，這次有珍珠奶茶大師親自指導，要是我還把它弄得難喝，也實在沒臉見人。實試過後，個人認為最重要心得就是要快手，林老師大概用30至40秒便已沖完1杯珍珠奶茶，但我卻因為忙著拍照而花了較長時間，結果第1次因為茶已涼掉，又或是部分冰塊已溶化，要重頭來過。

我是用膠造的搖杯來搖奶茶，林老師說她一般都用鐵的，但實在是太冰凍，覺得我們新手會拿得很辛苦，記者親自嘗試過，拿上手後越來越冰，實在沒辦法搖夠33下已經要放棄。

或許有不少讀者都想跟我一樣學沖珍珠奶茶，其實台灣分店一直有舉辦類似工作坊，詢問過香港店方，他們表示很有興趣在香港照辦煮碗，不過場地仍在物色當中，一旦開班成功，必定會在社交媒體公告。

而未開班前，春水堂先開分店，繼西九龍站首間香港店後，觀塘店亦即將在本月中至下旬開幕，確實日子有待公佈，但可以肯定的是新店並非外帶店，而是可以坐低品嘗食品的餐廳。

現在就率先介紹春水堂人民茶館幾款新食品。

功夫麵，價錢待定。

春水堂人文茶館

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期aPM 1樓L1-1號舖

電話：暫時從缺

營業時間：星期一至日11:30-23:00

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