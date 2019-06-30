【飲品包裝】盤點紙飲管以外5大環保趨勢　杯蓋都可以堆肥分解？

2019年7月1日起，由台灣行政院環境保護署（簡稱環保署）規定包括百貨公司、連鎖速食店等4大類場所禁用一次性塑膠吸管的政策即將正式上路。從4月份起包含麥當勞、肯德基等速食龍頭、微風等百貨公司都提早響應，不再提供塑膠吸管，而是開放消費者索取紙吸管或是更改杯口設計來因應。未來，IKEA在內的業者也都將陸陸續續跟進，以達到2030年台灣全面禁止一次性塑膠品的目標。 文：食力編輯部

除了紙吸管以外，飲料包裝還有哪一些發展趨勢呢？全球市調公司Global Data旗下媒體Packaging Gateway列出了5大未來趨勢，指出對於可持續包裝的需求以及技術的不斷演進，讓許多飲料公司開始去了解如何在產品包裝上做出改變，以更符合現今的環保趨勢。

比起塑膠，鋁罐有著更高的回收率，還可持續重複使用！

根據英國非盈利鋁包裝循環再利用組織Alupro在2017年的報告顯示，該年度英國的飲料鋁罐回收率為72%，預計2020年會成長到85%。此外，國際鋁業組織（International Aluminium Institute）也在2018年的報告中，指出我們所使用的鋁有75%是過去開採，至今仍在使用。比起塑膠，鋁罐有著更好的回收率、重複使用率，根據台灣電力公司的資料，回收一個鋁罐比再製造一個鋁罐可節省95％的能源！再加上保持冷卻時間比塑料更長、運輸更易於方便等原因的結合，讓一些飲品公司決定使用這種可以持續回收利用的包裝。英國的瓶裝水公司CanO Water從2015年成立以來，就專注於開發可重複回收使用的包裝來取代塑料瓶。最後他們的選擇就是鋁罐。除此之外，他們更開發出可重新密封的拉環，讓消費者不需要一次就飲用完水。

形體重新設計！讓運輸與儲藏空間效率提升！

Tetra Pak重新設計乳製品與飲料包裝的形體，推出了這種三角形的包裝，6個包裝可以形成一個立方體。（點擊大圖）

不只是台灣！世界各國都有替換使用紙吸管的趨勢！

不只是台灣，英國在2020年4月也要開始禁止銷售與使用一次性塑膠吸管，因此英國當地的業者也開始尋求替代方案——紙吸管。實際上，世界各國都有使用紙吸管的趨勢，包含澳洲可口可樂公司、美國餐具產品製造商World Centric、雪糕連鎖店Ben＆Jerry's等都先後宣布，使用或者銷售紙吸管。

周邊配件也要朝向更環保發展！

包裝本身的提升自然也帶動了配件如杯蓋的改進。消費者也開始注重具有可回收、可生物降解或可堆肥的包裝。美國包裝品生產商Novolex底下的公司Eco-Products在2019年時，推出了一款由可以堆肥分解的生物塑料（plant-based plastic）製成的杯蓋，經過生物分解產品協會（Biodegradable Products Institute）認證，以及符合ASTM國際標準組織（ASTM International）的可堆肥標準。

Eco-Products推出了一款可以堆肥分解的杯蓋。（圖片來源：Eco-Products官網）

包裝上置入互動式線上平台，讓產品訊息更清楚！

在如今數據化為主的時代，飲料公司也不能忽視這一塊。利樂在2019年推出了一款新的連接包裝平台，將紙盒轉化為互動信息渠道，利用該平台提供的端到端可追溯性，食品生產商可以改善產品，提升質量控制和供應鏈的透明度。消費者則可以透過這個平台，了解有關製造，成分和包裝回收的產品信息。根據市場調查公司Transparency Market Research的預測，全球綠色包裝市場預計將在2015年至2021年期間，以6.20％的年複合增長率激增，環保訴求的提升讓長期使用塑膠瓶等包裝的飲料業者，也不得不重視這樣的呼聲。

參考資料：Drinks packaging trends: From sustainability to technology

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：除了紙吸管，飲料還能有哪一些環保設計？】