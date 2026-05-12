第三屆「HK2A ESG 企劃推廣大獎」頒獎典禮圓滿舉行

由香港廣告客戶協會（HK2A）主辦，並獲「大灣區共同家園青年公益基金」及多間企業與學術機構支持的第三屆「HK2A ESG企劃推廣大獎」頒獎典禮於5月11日假港島香格里拉舉行。

本屆主題為「香港點子．點止香港」，以創意連結世界，啟動永續未來；衝出香港，放眼國際為核心，鼓勵新一代以創意思維推動ESG（環境、社會及企業管治），從香港出發，讓品牌與創意走向世界舞台，推動永續價值的落實與擴展。

協會希望透過這項年度盛事，凝聚廣告界、學界及青年創意力量，以創意驅動永續、以品牌實踐責任，讓「香港點子」跨越地域，展現無限潛能。

香港廣告客戶協會執行委員會成員與各得獎者合照。

從香港出發 連結世界

香港廣告客戶協會主席林慧君女士表示：「HK2A一直相信創意與責任並行。今年的主題「香港點子．點止香港」，正代表我們鼓勵青年以創新見解與實際行動衝出香港、連結世界。比賽不只是一場創意競賽，更是一個啟動永續思維、啟發國際對話的平台。」

比賽成果 展現ESG創意力量

賽事分為「學生組」及「公開組」，參賽作品均以 ESG 核心價值為基礎，結合創意與市場策略推廣永續理念。本屆競爭激烈，各隊伍表現卓越，其中公開組更誕生雙冠軍，充分展現香港新一代在永續創意上的實力與潛能。今屆大獎評審團由近三十位來自學界及業界的精英組成，於評審過程中秉持專業、公正與嚴謹的標準進行評選。

國際體驗與學習交流 實踐「衝出香港，放眼國際」

配合今年主題，香港廣告客戶協會特別設立海外與地區交流獎勵，讓優勝者走出香港，以實際行動實踐「香港點子．點止香港」的精神。公開組金獎得主經香港廣告商會(HK4As)認可，冠軍隊伍將代表香港出戰於2026年6月22–26日於法國康城舉行的 Cannes Lions Festival – 2026 Young Lions Competitions – Marketers比賽，與全球年輕市場推廣精英交流。學生組三甲獲得由十如研究院贊助，前往中國桂林十如可持續發展園林展開三天體驗式學習之旅，包括參觀園區、沉浸式工作坊及互動交流，內容聚焦於可持續發展及ESG實踐。公開組銀獎與銅獎得主均獲發ESG旅遊禮券鼓勵以旅行探索環保實踐與社會責任項目。這些國際及地區交流機會體現了「香港點子．點止香港」的真諦，讓創意不受地域限制，從香港出發，啟發世界。