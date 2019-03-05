【電子廢料】調查揭歐洲有毒廢料續走私到港　環保署執法效果成疑

環保署去年底加強規管電子廢料，有關「四電一腦」的電器廢物，貯存、進口或出口均須領有許可證，否則屬違法。不過，國際環保組織Basel Action Network（BAN）最新調查發現，今年初仍然有電子廢料，走私到香港坪輋一個無牌回收場，情況反映當局執法有漏洞。 環保署指，曾多次到涉事回收場巡查，未發現違規，署方將繼續監察。有立法會議員指對BAN的調查結果感驚訝，又指廢物進出口違例事項較前一年多三倍，但環保署卻無加強巡查，質疑署方執法決心不足。

根據BAN的調查報告，一個來自愛爾蘭的LCD顯示器，輾轉被送到香港坪輋一個回收場。記者今年2月到該回收場視察，兩次拍門均未獲回應。回收場的大門印有「達利」字眼，惟未能查證是否回收場的營運商。（鄧穎韜攝）

LCD顯示器越洋1萬1千公里違法抵港

BAN於2017年開始調查英國、丹麥等歐洲10個國家的電子廢料回收處理，他們於314件電子廢料中加裝追蹤器，並交予當地回收商。按國際規定，這些廢料理應於本國處理，然而根據BAN今年2月公布的調查報告，其中有19件被出口至外國，當中以英國出口最多，共五件，之後是各三件的丹麥和愛爾蘭。

該19件電子廢料中，大部分是LCD液晶顯示器，而有超過一半電子廢料都被運送至發展中國家，包括尼日尼亞、加納及泰國，其中一個更從愛爾蘭，越洋11,885公里運送至香港。由於液晶顯示器含水銀，屬有毒電子廢料，須獲批准始可進口到香港。

這個LCD液晶顯示器於2017年10月，由BAN放置到愛爾蘭的一個電子廢物回收站，經過數個月存放後，於2018年4月開始經火車運送到奧地利、匈牙利及羅馬尼亞；報告指出，根據追蹤器，該液晶顯示器於今年1月21日正位於香港北區坪輋的一個回收場。

記者到回收場視察，發現已人去樓空。（鄧穎韜攝）

記者上月視察 回收場人去樓空

《香港01》兩周前（2月21日）到涉事回收場視察，發現人去樓空，記者上午及下午兩度拍門，均無人應門。經航拍觀察，回收場懷疑已停止運作一段時間，內裏廢料不多，記者將鏡頭伸進閘內拍攝，只拍得現場剩下數大袋電子器材的塑膠外殼，當中的電池及底板均已被取走，剩下不值錢的廢料。

記者在附近巡視發現，該回收場的後山有個垃圾堆，該處人迹罕至，有大量棄置電子廢料，包括一些電腦晶片，亦有大量經拆除的電腦螢幕外殼、鍵盤及手提電腦外殼，部分更已褪色，相信已棄置一段時間，環境情況惡劣。

回收場內只剩餘少量已拆除電路板的膠殼，未見有其他電子零件。 （鄧穎韜攝）

涉事回收場位於北區坪輋，記者於兩周前到上址拍門時，未有人應門，而航拍圖片顯示回收場（紅框示）內空空如也。 （鄧穎韜攝）

環保署：巡查後未發現違規

環保署發言人表示，有關倉庫未領有處置「四電一腦」電器廢物的相關廢物處置牌照，而過去半年多次到該處巡查，亦未發現有違規活動及屬於《廢物處置條例》下規管的電器廢物，只有廢舊電線及散熱風扇等零件。至於回收場附近後山所發現的電子廢物，亦未有證據顯示與該回收場有關，正安排清理並聯絡持牌承辦商處置，署方會繼續監察有關地段各回收場情況。

根據2018年12月31日生效的《廢物處置條例》，任何人貯存、處理、再加工或循環再造電器廢物，均須取得環保署根據法例發出的廢物處置牌照，進口或出口電器廢物亦須領有環保署發出的許可證，如有違反則屬違法，首次定罪可被判罰款20萬元及監禁六個月。

回收場附近的後山囤積大量電子廢料，環境惡劣。 （鄧穎韜攝）

回收場附近後山的垃圾堆中，有不少都是已拆除顯示屏的電腦螢幕膠殼，反映附近有回收場拆解大量電子螢幕。 （鄧穎韜攝）

許智峯批評：環保署執法決心成疑

民主黨立法會議員許智峯閱畢BAN的報告後表示驚訝，「（電子廢料）咁遠都運到嚟（香港），利潤可能好大」。他指根據環保署數字，2017年的廢物進出口違例事項較前一年多三倍，惟環保署於2015年至2017年間，卻未增加對廢物進出口貨櫃檢查的數目，只維持每年檢查約700個貨櫃，質疑署方是否有決心執法。

許智峯又指，貨物進口需經海關及環保署的檢查，認為情況反映當局執法有漏洞。他又指，目前環保署執法以情報主導，惟以東南亞、非洲等發展中國家為主，鮮有與東歐國家合作，今次個案證明署方需加強與東歐及歐美政府溝通，建立通報網絡，堵截執法漏洞。

他認為不法商人「食過翻尋味」，促請政府增加人手及提升執法水平，以免發放錯誤訊息，令外界誤以為香港是電子廢料垃圾崗。