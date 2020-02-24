【武漢肺炎】推登記選民送口罩　平潭社團聯會：收個人資料作郵遞

武漢肺炎肆虐，全城急求口罩之際，《香港01》發現建制組織「香港平潭社團聯會」在微信群組，以一盒50個口罩作招徠，吸引市民到社團辦理選民登記，疑藉此收集個人資料。 記者到該會辦事處查詢，職員證實透過他們登記選民可獲贈口罩，但需填寫姓名、電話及住址等資料。該會義工亦在荃灣路邊架起摺枱，為市民登記選民並展示口罩，義工聲稱「我哋係商會做慈善」，強調毋須入會。 香港平潭社團聯會回覆稱，出於好意協助市民登記選民，收集的個人資料只用於寄送口罩。私隱專員黃繼兒指不評論個別事件，但呼籲市民要懂得自保，不宜為換取贈品而隨便向他人提供個人資料。

藉微信招募符合選民資格者 稱「登記成功馬上寄口罩」

《香港01》早前收到報料，指有組織及不同人士於微信多個同鄉群組中廣傳訊息，稱可以為市民辦理選民登記及更改地址，成功登記者可獲贈50個裝的醫療用口罩一盒，更有人自稱已成功領取。

有組織及不同人士近日於微信多個群組稱，可以代辦理選民登記及更改地址，成功登記者可獲贈50個裝的醫療用口罩一盒。（讀者提供）

記者日前透過微信訊息的聯絡電話，查詢預約登記選民，並按對方指示到達土瓜灣一幢工廈，發現該處是「香港平潭社團聯會九龍分會」的辦事處，表明來意後，一名職員帶領記者進入約200呎的房間輪候，房中有兩位長者正填寫選民登記申請表。

不久，該會義工林小姐向伯伯稱「幫你睇下先」，然後取去其身份證，使用平板電腦，以選舉事務處的「選民資料網上查閱系統」，核實伯伯未登記為選民，符合領取口罩的資格。

記者早前透過微信訊息的聯絡電話，查詢登記選民事宜，並按指示到達土瓜灣一幢工廈，發現該處是「香港平潭社團聯會九龍分會」的辦事處。（李穎霖攝）

自設網上表格收個人資料 聲稱郵遞口罩用

記者向林小姐查詢登記程序，她稱需先填妥政府的選民登記表格，如屬更改地址，則需向該會提交三個月內的住址證明，「填完交畀我哋，我哋會收返，所以唔好畀咁重要嘅文件」。她指申請人亦須另外填寫該會的網上表格，留下姓名、性別、電話，及住址等個人資料。

不過填寫資料後，市民不會即場取得口罩，「口罩會兩、三日後寄畀你」，聲稱個人資料是處理郵遞用。被問及口罩的款式時，她稱每個批次不一樣，亦無法即場展示，「我係登記義工，口罩係聯會嗰邊寄」，又稱數量有限，「先到先得，未知幾時會派完」。

除了辦事處，記者亦發現聯會有義工於荃灣二陂坊路旁架起摺枱〈紅圈〉，為市民辦理選民登記。（李穎霖攝）

街邊展示口罩吸引填資料 男義工：我哋係商會做慈善

記者透過另一微信訊息，預約該會另外兩名義工辦理選民登記，並按指示到荃灣二陂坊，發現他們在路旁架起摺枱，枱上展示多件印上「香港平潭社團聯會」的物品。其中一名男義工多次強調，申請者毋須是同鄉或入會，「我哋係商會做慈善」。

男義工多次向記者強調，申請者毋須是同鄉或加入聯會，又稱為登記選民的人士送口罩是「商會做慈善」。（李穎霖攝）

據他透露，該會購入的第一批口罩已送贈同鄉，而第二批的10萬個口罩「打算送予港人」，所以贈予透過他們登記為選民的市民，過程收集的資料只作發貨及紀錄，「填完我會知派咗畀邊個，如果唔係我10萬隻口罩亂派都得」，並即場展示兩款美國及印尼品牌口罩。

雖然不會即場向市民派發口罩，但義工即場展示兩款美國及印尼品牌口罩，以證質量。（李穎霖攝）

平潭社團聯會：出於好意助登記選民

成立兩年的香港平潭社團聯會，據悉在香港有逾2萬名同鄉，早前將20萬個口罩送返家鄉。該會主席林官貴是福建省政協，他2017年出任福州社圑聯會副主席，該會榮譽顧問包括福建社團聯會主席兼港區政協吳良好、前政協常委洪祖杭及楊孫西等福建籍建制派人士。

該會回覆《香港01》查詢時，承認為市民登記選民及贈送口罩，但強調是「出於好意，免費幫助有需要市民」，但未回應為何將選民登記與送贈口罩掛鈎。該會又指，為免人群聚集遂以郵遞方式派贈口罩，費用由該會承擔，收集的個人資料只用於派贈，不會保留及另作他用。

個人資料私隱專員黃繼兒回覆指，不評論個別事件，但提醒巿民要不宜為換取贈品，而隨便向他人提供個人資料。（資料圖片／洪嘉徽攝）

私隱專員：不宜為贈品隨便提供個人資料

個人資料私隱專員黃繼兒回覆《香港01》指，不評論個別事件，提醒巿民要懂得自保，提供個人資料前，應先清楚了解對方的身份和背景，以及收集資料目的，不宜為換取贈品而隨便向他人提供個人資料，否則可能所託非人，後果嚴重。

黃繼兒重申，《個人資料（私隱）條例》規定，任何組織須以合法和公平方式收集個人資料，而達致原來目的及實際所需後，應將資料銷毀，並且必須徵得當事人明確、毫不含糊及自願的同意，才可將資料日後用於其他目的。