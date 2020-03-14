【新冠肺炎】香港自製口罩濾芯？　城大教授：已有公司聯絡我

口罩的關鍵濾芯布料－－熔噴不織布（Meltblown Nonwoven）全球短缺，城大教授胡金蓮早前接受《香港01》訪問，表示自己在香港的實驗室可以製作熔噴不織布樣本，並表示香港有條件生產該布材。 她今日再接受訪問，表示訪問刊出後已有最少3間公司聯絡她了解。她補充「熔噴不織布」機器最平約500萬港元，另須約2000多呎無塵廠房，預計最快可在6個月後投產，24小時生產最多約90萬個口罩濾芯。 有本地口罩生產商表示，採購口罩濾芯遇上限制出口、抬價甚至哄騙等情況，如有本地生產濾芯，將可確保口罩質量及生產。立法會議員郭家麒表示，生促局可研究相關課題，認為公帑資助最重要是考慮效益等因素。

城市大學生物醫學工程學系胡金蓮教授表示，熔噴不織布是以先將聚丙烯的膠粒（Polymer Chips）熔化，之後用空氣將液化的聚丙烯噴成超細的絲，最後卷成布狀，整個過程就像捲綿花糖。原材料聚丙烯屬石油副產品，為普及的塑料，應用廣泛，可從中石化購入，難度不高。熔噴不織布的關鍵在於熔噴技術。（詳情請參考另文）

胡金蓮教授向記者解釋，口罩中關鍵的熔噴不織布的特點。（李澤彤攝）

熔噴機器最平約500萬元 三個月運到組裝

胡教授表示內地製造、生產熔噴不織布機器最平約500萬港元，三個月可運到組裝；較優質的機器則為德國造，售價約1000萬元，須約六個月運送組裝。機器由3個工人運作即可，24小時最多出產約1.5噸熔噴不織布，理論上大約可供應製造90萬個口罩，實際生產量預期會較低。而工人須經培訓，初期可由內地輸入。最快約6個月後可以投產。

而機器佔地約千多呎，因此需要廠房大約2000平方呎以上，樓高約4、5米，與口罩廠一樣同須為無塵車間，另外供電量要求較高，要起碼450千瓦供電量。據了解，目前香港並不缺該要求的廠房，呎租大約10元。另外，一般1500平方呎的口罩廠無塵車間建造費約100萬元，但樓底就只有2米高。

工人在熔噴無紡布車間生產過濾無紡布。（新華社）

胡金蓮：可協助疫情後轉型

胡教授表示，她自己的實驗室如果得到資助，可以生產熔噴不織布的樣本，及研究疫情之後的轉型產品。她說由於熔噴不織布過濾性能極佳，極有潛能，最起碼可用於家居空氣過濾。另外，歐美日等公司的熔噴技術已可製作達納米級幼度的熔噴不織布，應用在醫療創新產業，例如洗腎機，最新研究更利用作細胞組織培育。

禤彥勳（右）表示，長期病患者口罩需求常被忽略，故希望把口罩捐贈給他們。（梁鵬威攝）

「土地好罩」禤彥勳：採購濾芯嚴峻 期待本地生產

「土地好罩」創辦人之一禤彥勳表示，自己公司在籌備生產口罩時，採購熔噴不織布遇上不少困難，因此非常期待有香港產口罩濾芯。禤說熔噴不織布大多於內地生產，但目前內地限制熔噴不織布出口到海外，當中包括香港就未能入口。

他說他們再於外國搜羅，但目前熔噴不織布全球爭搶，「大公司一落訂，（我們）想訂都訂唔到。」另外又遇上抬價，短期已升一倍價。而且又難以確認對方物料是否合格，很容易遇上騙案。即使順利訂貨，亦要得8個月後才有貨，情況非常嚴峻。他表示，如果香港有產出熔噴不織布，起碼可以確保口罩生產的量及質素，對本土口罩生產帶來保證。

2月6日，海南澄邁欣龍控股公司工人在熔噴無紡布車間裁切生產出的過濾無紡布。（新華社）

口罩荒下，一個口罩的價錢由幾亳子升到幾元，甚至是十多元。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

郭家麒：資助須研究成本效益

立法會議員兼醫生郭家麒表示，早前政府向立法會財委會申請撥款作「防疫抗疫基金」，當中15億用作支援本地口罩生產。如果要再資助口罩生產的上游，即熔噴不織布，須再經立法會撥款。他認為隨疫情發展，很多行業會催生發展，但由於資助特定行業涉公帑運用，因此須研究成本效益是否合理。