誤信假「Netflix」電郵交出資料　文員信用卡遭盜用失2.4萬

新冠肺炎疫情仍未見底，不少港人近月留家防疫，收看網上影音串流平台Netflix的電影及劇集等節目，有不法之徒乘機行騙。 《香港01》收到投訴，有港人今年2月接到冒充Netflix發出的電郵，指其帳戶自動繳費失敗，須更新信用卡資料，事主信以為真填寫，結果遭盜用碌卡，損失逾2.4萬元。 Netflix曾提醒用戶慎防釣魚郵件騙案，官網亦強調不會在電郵內要求提供信用卡號碼、銀行帳戶等資料。警方指，已接獲事主報案，初步調查後將案件列作「境外罪案」。

偽冒「NETFLIX」電郵稱繳費失敗 索信用卡資料

從事文職的梁小姐今年2月17日，收到由「Netflix」寄來的英文電郵，頂部的紅色「NETFLIX」大寫英文字，與官網字樣一模一樣。該偽冒電郵指，梁小姐帳戶的自動繳費失敗，要求她鍵入內附的連結更新付款方式，否則其帳戶當晚會被停用。

梁小姐今年2月17日，收到偽冒的Netflix英文電郵，稱她的帳戶的自動繳費失敗，要求她進入內附的連結更新付款方式，否則其帳戶當晚會被停用；內文有錯字「methode」。（受訪者提供的假電郵截圖）

「電郵無註明收件人，我只看到寄件者是Netflix及payment fail，我無查看電郵地址」，梁小姐表示，自己一直經電訊商繳付Netflix月費，惟突然收到電郵擔心帳戶被終止，故未向電訊商查詢下，就鍵入偽冒電郵的連結。

梁小姐形容，連結通往另一網頁，該頁面的設計和Netflix相似，故她不虞有詐，按指示輸入了信用卡資料，包括卡號碼、持卡人姓名、卡到期日及安全碼等等，她並輸入了手機SMS收到的一次性密碼以完成「續訂」。記者日前嘗試按入連結，發現網頁已失效。

四日六次碌卡花2.4萬 涉台灣杜拜香港交易

輸入信用卡資料的翌日，梁小姐收到銀行發出的SMS，指其信用卡進行了一筆台幣交易，她於網上銀行查閱信用卡交易紀錄，發現尚未更新因此不以為然，直至19日她再次收到SMS，指信用卡再進行了一筆逾一萬港元的交易。

梁小姐在有關網站輸入信用卡資料後，其網上銀行的信用卡交易紀錄出現多筆未經她授權的可疑交易。（受訪者提供）

梁小姐起疑並再次檢查交易紀錄，竟發現信用卡有多筆未經她授權的可疑交易，馬上致電信用卡中心「cut卡」，但17日至20日短短四日間，信用卡已遭盜用作六筆交易，涉款逾2.4萬港元，其中兩筆涉香港外賣平台，另外四宗是台灣及杜拜的外幣交易。

2月17日至20日間，梁小姐的信用卡已遭盜用作六筆交易，涉款逾2.4萬港元，其中兩筆涉香港外賣平台，另外四宗是台灣及杜拜的外幣交易。（李穎霖攝）

梁小姐隨即於21日報案，不過仍需向銀行繳付信用卡欠款。警方回覆《香港01》指，接獲一名26歲本地女子報案，初步調查後將案件列作「境外罪案」，由黃大仙警區刑事調查隊第二隊跟進。

Netflix曾籲提防釣魚郵件 更新繳費必須於官網登入

早於2017年，Netflix已就類似的釣魚郵件騙案，公開提醒用戶慎防被騙。該公司的官方網頁強調，不會在電郵內要求用戶提供信用卡號碼、銀行帳戶資料及Netflix密碼，亦不會透過第三方廠商或網站要求付款。用戶亦可向Netflix舉報可疑訊息。

Netflix官方網頁強調，不會在電郵內要求用戶提供信用卡號碼、銀行帳戶資料及Netflix密碼，亦不會透過第三方廠商或網站要求付款。（Netflix官網截圖）

根據官網介紹，用戶如欲更新付款方式，必須在其官網登入帳戶，再輸入繳費方式等資料，而除非用戶點選「取消賬戶」選項，否則Netflix賬戶不會到期。

袁海文：若遇騙須盡快通知信用卡中心阻損失

民主黨深水埗區議員、消委會委員袁海文指，信用卡遭盜用的個案常見，消費者需提防可疑網站，如發現可疑交易，應盡快通知信用卡中心，以防進一步損失，亦可助銀行追蹤有關交易。

民主黨深水埗區議員、消委會委員袁海文提醒，消費者需提防可疑網站，如發現可疑交易，應盡快通知信用卡中心。（資料圖片／洪嘉徽攝）

他又指，現時大部分銀行會就信用卡的每宗海外交易，透過SMS通知持卡人，相信有助消費者及早發現不尋常交易。