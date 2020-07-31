「創科學者」楊夢甦倡全民檢測　政府領大學、檢測所建超級化驗所

香港第三波疫情持續，各界擔心疫情會否失控。生物醫學學者及多間科創公司的創辦人楊夢甦接受訪問，指「混合樣本」可大大減輕測試的時間，而「全民檢測」是目前香港所需。 然而，他認為香港的測試能力要達到「全民檢測」仍有距離，他建議政府統籌，籌建臨時大型化驗所，化驗所集合大學、民間實驗室的機器及力量，短時間內加大檢測能力。 有實驗室老闆就表示，近期已將實驗室改用24小時運作提升檢測量，他認為推行混合樣本要政府確認及支持，目前擔心香港是否有推行全民檢測的能力。有從事檢測儀器銷售的人員表示，近期大量香港公司增購病毒檢測儀器，公司的訂單已超出廠房的生產能力。

楊夢甦除了是香港城市大學楊建文講座教授（生物醫學），亦曾創辦多間香港科創公司。他有份創辦的基因檢測公司Prenetics，目前正幫助政府，為香港飲食業的廿萬從業員，進行病毒檢測。

楊夢甦倡政府統籌，包括大學、化驗所待全民參與臨時化驗所。（受訪者提供）

全民檢測助中斷傳播鏈 問題在「香港有無能力」

他強調今次以個人身份受訪，說全民檢測目前已在多個地方成功推展，他認為可以為香港找出並中斷隱形病毒傳播鏈，要思考的問題只在於「香港有無能力」。

他分析，香港有800萬人口，只要每個人檢測，改成採用「混合樣本」的檢測方法，將5人組成1個樣本去檢驗，驗到陽性再逐人覆驗，就可以將800萬次急降到約140萬次檢測。

而全民檢測必須於短時間內完成，否則人員流動又會影響防疫情況。如果要於5日內完成，就要每日完成30萬次檢測。然而，根據衛生署數字，目前香港的每日檢測數字大約只有8,800，與楊希望達成全民檢測的每日30萬次檢測，相差很遠。

楊夢甦表示如果能夠動員大學參與進行檢測，可以於短時間內提升香港的檢測能力。（受訪者提供）

倡政府統籌 全民參與臨時化驗所

對此，楊說，他擔任副主席的香港生物科技協會，早前成員間會面討論，當中有大學及各生物科技公司代表，大家有共識認為香港應該推行全民檢測，問題是如何短時間內大幅度提升檢測能力。

楊表示，香港本地有近一百間醫務化驗所，眾多私營的實驗室，而六間公立大學都有醫學或生命科學學科。他表示，這些機構都有核酸檢測機器（俗稱PCR機），加上原本的專業化驗人員、教授、研究生等，如果能夠動員並參與進行檢測，可以於短時間內提升香港的檢測能力。他舉例城大自己都有10台PCR機，估計一日都可以進行數千個測試。

他建議，如果政府作統籌，提供地方建立一所或多區各一所臨時的化驗所進行病毒測試，處理好通風、消毒等問題，並將有關機構的檢測儀器、專業人員都集中到化驗所，做好保障人員的措施及政策，相信臨時化驗所可以大幅提升香港的檢測能力。他指相關實驗室裝修需時不太長，而且內地已有相當多經驗，亦可向內地參考或尋求幫助。至於取用樣本方面，由於要短時間內為全港市民取樣，將涉及大量人力物力及物流安排，他表示並非自己該專業範疇，但認為香港人口集中，並有優勢。

他分享，Prenetics在今年2至3月開始，為檢測新冠病毒，將實驗室改裝、增聘人手、購置PCR機等，由最初每日只能做數百個檢測，到預計8月可達到每日8萬個檢測。

檢測公司轉全日運作 基因測試「易學難精」

從事基因檢測服務的科技公司Carelink行政總裁鄧國全，最近第三波疫情之後，公司實驗室承辦政府的新冠肺炎病毒檢測。他的公司之前主打其他基因測試。因應病毒檢測，實驗室已經由10個同事，擴充至20多個人，並轉為至三更，廿四小時運作。他坦言，為政府檢測，利潤方面不算優厚，主要想為香港人出力。

他分享，基因測試最主要有qPCR機（即時定量聚合酶連鎖反應），惟操作「易學難精」。核酸檢測是否精準，需要控制溫度等，細節非常多。他表示，之前主要用國際品牌檢測試劑，近期轉用香港本地的測試套裝，已有不錯的表現。他表示，衛生署未有建議他用混合樣本測試，他擔心違反相關條例，所以未有應用。他指理論上，如果十個人混合，可以加快十倍速度。但前題社會大部份人是陰性，而試劑靈敏度亦要夠高。他對全民檢驗有保留，因為「要快先有意思」，他認為香港的檢測能力短時間未達到相關規模。

陸認為混合樣本有助香港進行大量檢測，「絕對幫到」，但就對香港推行全民檢測有保留。（歐嘉樂攝／資料圖片）

檢測儀器銷售人員：目前訂單已超出廠房生產能力

有從事檢測儀器銷售的人員陸先生（化名）表示，近3個月，公司收到香港公司的查詢達20個，但公司的訂單已超出廠房的生產能力，因為全世界各地都有需求。他說，香港目前有200多間實驗室，但能夠做基因分子檢測的，不超過30間。

陸認為混合樣本有助香港進行大量檢測，「絕對幫到」，但就對香港推行全民檢測有保留。他表示，香港化驗的人手及地方都不足。不少大學生都對實驗室重覆的工作厭倦，加上及待遇不佳，因此流失量很高，長期都面臨人手不足問題。他指，一個熟手的實驗員，短時間內可以完成大量實驗，但不熟手隨時兩小時都做不完一個實驗。他又說開廠房不容易，因為做病毒檢測，有洩漏風險，一旦實驗室受污染，清洗不簡單。