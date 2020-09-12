【強積金】積金局頻入稟追數　欠款半年破千萬　學者憂未來更差

香港因船員檢疫等漏洞爆發第三波疫情，經濟再度重創。記者翻查積金局追討公司的欠供法庭紀錄，發現數字近年屢創新高，尤其疫情下，單計以地區法院債項追討欠供金額，四月至今半年已達1,000萬元，達去年數字七成。數字仍未計以小額錢債審裁處追討公司的個案，反映不少公司在疫情下面臨財政壓力。 翻查被追討的公司中，包括曾現拖糧情況的大埔足球隊，另外亦有香港連鎖袋包品牌FX Creation。大埔足球隊體育會秘書長陳平表示，強積金早已準備好，只因行政問題才出現阻滯。FX Creation就表示會於本月25日全數付清現餘的最後一期款項約10萬元。公司財務狀況健康。

疫情下街道上人流稀少，上水將近一半的藥房、化妝品店、兌換店已倒閉，亦有部分在鐵閘外貼上暫停營業的告示。（資料圖片／歐陽德浩攝）

根據法庭紀錄系統及積金局數字，近年公司欠供強積金數據急遽上升。根據下表，17/18年度，積金局追討強積金供款，個案有548宗，涉及金額約1,180萬。然而，至18/19年度，即使扣除單一巨額個案後，涉及金額已升至約2,047萬。

至19/20年度，政府強推逃犯修訂條例，香港爆發反修例運動。追討供款涉及金額已升至約2,590萬元。疫情後至今，官方未有公布數字。

未有官方數字 惟300萬元以下追討個案再創新高

雖然官方數字未有公布，但記者以法庭紀錄查冊系統收集數據，部份數據已顯示欠供數字上升至新高。單計積金局以地區法院追討公司的欠供強積金個案數字及金額，今年由4月至9月，已達1,000萬元。相比之下，18/19年度全年都只是約1,460萬元，即今年半年的數字已達去年總體七成。而每宗追討個案的平均追討金額，亦由約21萬元升至約29萬元，升幅達37%。

目前積金局「追數」，主要依金額大小，於不同級別法庭處理：超過7.5萬至不多於300萬元的情況下，局方會於入稟區域法院，經民事申索向拖欠供款的僱主作出追討；不超過7.5萬的金錢申索會於小額錢債審裁處處理；若申索金額多於300萬元，便須由高等法院原訟法庭處理。

值得留意，同期經小額錢債審裁處及地區法院的宗數，未有按比例上升，原因之一或與今年新冠肺炎於武漢爆發並傳到香港後，法庭因疫情多次停擺有關。於法庭延期期間，多數只繼續處理緊急和必要的聆訊，影響其他案件的處理。因此，以強積金追討宗數參考價值有限。而法庭紀錄查冊系統亦未有紀錄，經小額錢債審裁處追討的個案金額。

大埔足球隊、FX Creation亦追討 FX員工：會體諒老闆

翻查被追討的公司中，包括曾現拖糧情況的大埔足球隊，另外亦有香港連鎖袋包品牌FX Creation，分別涉及約11萬元及69萬元。

「遲出糧有，但無欠薪。最遲試過十幾日。錢轉唔到嘛，無辦法。」有不願透露身份的FX Creation店長表示，「個市靜得好緊要」，業主又不肯減租，店舖變成一人看舖，但公司沒有裁員，8月份員工要每月放4天無薪假。店長又說公司人事一向很穩定，大家都知道不是老闆所願，因此大家都體諒。「有（欠強積金）呀，我哋都知呀。（公司）有講俾我哋聽嘅，但大家都睇到全年環境係點......係要發揮香港精神咖啦。」

FX Creation回覆查詢表示，會於本月25日全數付清現餘的最後一期款項$103784.15。經營情況一切正常，財務狀況健康。至於大埔足球隊方面，體育會秘書長陳平表示，早前拖糧問題已解決，強積金亦早已準備好，只因行政問題才出現阻滯。

早前香港製造業總工會一項調查發現，五成製造業僱員收入減或失業。（資料圖片）

中大李兆波：數據有滯後 擔心未來經濟更差

中大商學院高級講師李兆波表示，近期破產宗數亦有上升，與欠供強積金數字上升的趨勢配合，反映香港經濟差劣。他表示，一般追債前都要諮詢法律顧問等，因此數據有滯後，擔心未來經濟可能更差。他認為經濟差劣主因是疫情，如果之後疫情仍反覆，香港未能通關，經濟活動受阻，未來更見悲觀。至於美國制裁因素，他認為規模未見擴大，對香港經濟影響有待觀望，疫情肯定是更關鍵影響要素。他又認為近年積金局加強執法，亦會令數字上升。

積金局表示，如得悉有僱主未有根據強積金法例要求為僱員供款，局方首先會要求違規僱主盡快繳清拖欠供款及相等於拖欠供款金額5%的附加費，附加費會全數存入受影響僱員的強積金帳戶。如跟進後僱主仍拖欠供款，局方會採取進一步行動，包括代僱員入稟法院提出民事申索追討欠款及附加費。強積金是保障就業人口的強制性制度，僱主有法律責任依法為僱員準時作出強積金供款。