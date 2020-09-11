赤柱監獄爆保安漏洞　囚犯被搜出《龍虎豹》　懲署夥執法機構調查

懲教署高度設防的赤柱監獄爆出保安漏洞。《香港01》獲悉，該院所8月底有囚犯被搜出包括《龍虎豹》、《藏春閣》等多本成人雜誌，部分於今年中出版。 按規定，成人雜誌屬於違禁品，由於外來物品均經懲教人員嚴密審查，故外界難以帶入院所甚或送交囚犯。有懲教署職員懷疑，或有院所職員涉事，協助將禁書交予囚犯。 據悉，懲教署本周四（10日）聯同相關執法部門，就事件採取行動，惟暫未知有沒有人被捕。懲教署回覆指，不評論個別事件，強調若發現任何人干犯違法行為，會嚴肅處理。

赤柱監獄甲類囚犯工場 搜出近期出版成人雜誌

懲教署過往曾舉行簡報會，展示院所內各種打擊賭博行動及搜查違禁品的措施，惟屬於高度設防的赤柱監獄，8月卻爆出保安漏洞。

屬於高度設防的赤柱監獄，8月卻爆出保安漏洞，據悉有囚犯被搬出多本成人雜誌。（資料圖片／林若勤攝）

消息指，大約兩周前赤柱監獄的懲教人員，透過閉路電視發現有在囚人士，疑在甲類囚犯清潔工場休息室觀看色情雜誌，職員隨即到場搜查，並查獲一本《龍虎豹》成人雜誌。懲教人員其後繼續搜查，並於其中一個工場再發現多本《龍虎豹》、《藏春閣》等成人雜誌。

據悉，涉事成人雜誌均於今年出版，部分更是6、7月出版，顯示相關囚犯很可能是近期透過不明途徑取得。據知，相關囚犯事後即時被紀律處分，至少一人被調至特別組單獨囚禁。

據悉，相關囚犯事後即時被紀律處分，至少一人被調至特別組單獨囚禁。（資料圖片）

懲教署職員：懷疑有自己人涉事

淫褻及不雅物品審裁處將《龍虎豹》、《藏春閣》等成人雜誌列為不雅物品，因此屬於監獄院所內的違禁品。按規定，探訪者如將違禁品帶進監獄，院所登記處的懲教職員收到物品後，會作嚴格檢查和登記，故外界幾乎不可能將成人雜誌引入監獄。

有懲教署職員向《香港01》指，由於外界難以將禁書送交囚犯，故懷疑有院所職員涉事。他又指赤柱監獄事後並無搜查囚犯有否其他違禁品，不符常規做法，質疑管理層未按規定呈報事件，並交由其他院所保安組及總部保安組調查：「我都懷疑上司包庇下屬，唔敢通知總部，以免總部震驚憤怒。」

有懲教署職員向《香港01》指，由於外界難以將禁書送交囚犯，故懷疑有院所職員涉事。（資料圖片／蔡正邦攝）

據悉夥執法機構調查 懲教署不評論

記者本周三（9日）向懲教署查詢事件。據悉，懲教署周四（10日）下午隨即與執法機構，就事件採取行動，惟暫未知有沒有人被捕。

懲教署發言人周四傍晚回覆指，不會就個別個案作出評論，強調致力打擊院所內任何形式的非法活動，並會根據情報，不時進行突擊搜查，又指倘若發現任何人士干犯任何違法行為，署方會嚴肅處理及轉交相關執法部門跟進。

記者本周三（9日）向懲教署查詢事件，據悉署方周四（10日）下午與執法機構，就事件採取行動，惟暫未知有沒有人被捕。（資料圖片）

赤柱監獄高度設防 專囚重犯

根據《監獄條例》，監獄人員管有或引進禁制物品，以帶給任何囚犯，或將任何禁制物品放置在於監獄內外任何地方，意圖讓囚犯管有，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款及監禁3年，並可被撤職。

條例亦列明，懲教署人員向囚犯供應未經授權物品，除會被撤職外，亦可被處第1級罰款，及監禁6個月。

赤柱監獄於1937年啟用，為懲教署轄下高度設防的設施，保安措施較中度及低度設防的院所嚴密。按懲教署網頁資料，赤柱監獄可收容1,511名還押及定罪的男性成年在囚人士，以及囚禁刑期12年以上的甲類囚犯。