疫下商戶遭入禀追租大盤點　新城市、海港城成追租王　涉半億租金

新冠肺炎疫情下市面蕭條，商場生意大受打撃。《香港01》以網上法庭紀錄統計，本港八大商場（沙田新城市、時代廣場、朗豪坊、海港城、樂富廣場、APM、YOHO MALL、太古廣場），在最近三年的入稟追租數字，了解香港的零售營業環境。 數據顯示，新地旗下的沙田新城市廣場及九倉置業旗下時代廣場、海港城的入稟數字升幅明顯，無論是入稟宗數還是涉及金額，都比去年升近五成至一倍。 被海港城追租商戶不乏VIVIENNE WESTWOOD、FRED PERRY等國際品牌。沙田新城市廣場涉及入稟金額最多，達2,357萬元。另外，元朗YOHO MALL在去年入稟追租數字亦急升，全年88宗追租案，76宗為7月後入稟。不過亦有商場保持零入稟追租紀錄，稱會與商戶盡量協商解決。

▼疫情最嚴重時的海港城 曾一度罷市▼

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去年政府強推逃犯修訂條例，激起市民反對，香港爆發反修例運動，至今年年初，新冠肺炎從武漢爆發後疫情蔓延至香港，本港經濟重創。

記者根據網上法庭紀錄系統，統計香港八間大型商場最近三年的入稟追租資料。八間商場遍及港九新界各區，商業旅遊區及居民區等，而商場持有發展商包括新鴻基地產、九龍倉、冠君產業信託、領展、太古地產。

從數據可見，新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場及九龍倉的時代廣場、海港城，在最近三年的入稟數字，逐年上升，而且升幅明顯。今年沙田新城市廣場及海港城「鶴立雞群」，追租金額分別最少達2,500萬元以上。而朗豪坊及太古廣場就基本上近三年都沒有以入稟手段追租。

VIVIENNE WESTWOOD、FRED PERRY被海港城入稟追租

海港城的追租名單包括不少國際知名品牌零售商，涉及品牌包括英國男裝品牌FRED PERRY、男裝內褲品牌HOM、英國著名時裝品牌VIVIENNE WESTWOOD、意大利男裝品牌BOGGI MILANO、Abebi、ARMANI JUNIOR等等，欠租由數十萬至百多萬不等。就海港城的追租情況，商場方面在截稿前未有回覆查詢。

海港城追租非常「決斷」，早前G2000主席田北辰透露，該G2000分店在2至4月期間，只交五成租金，惟業主卻要求集團交還一半租金，雙方拉鋸期間，業主在無通知下便封舖，並交由執達吏接管，田認為不合情理。

至於沙田新城市廣場的今年追租名單，亦包括被指為「藍店」的永年車仔麵茶餐廳、喜茶、鐘錶行「TIE TAC TIME」、PIZZAEXPRESS等，欠租同樣數十萬至百多萬元不等，例如永年車仔麵就被一年內入稟兩次，合共追近150萬元。

721事件當中大量白衣人在元朗無差別襲擊市民，白衣人一度進入YOHO MALL。（資料圖片 / 陳永武攝）

元朗721後YOHO MALL入稟追租急升 欠租達1254萬元

另外，元朗YOHO MALL在2019年入稟追租數字亦急升，比2018年升近六倍，全年最少88宗追租案。值得留意的是，當中超過八成個案，合共76宗為2019年7月後才入稟。

2019年的追租金額達1,254萬元，踏入2020年，YOHO MALL的入稟追租個案又回復至14宗，至2018年數字水平。

參考同年大事，元朗YOHO MALL連接元朗西鐵站，721事件白衣人無差別暴力襲擊市民，當日白衣人亦追打市民至商場內範圍。就沙田新城市廣場及YOHO MALL的追租及經營情況，新鴻基未有回應記者查詢。

疫情下，亦有商場選擇不入稟追租。例如太古地產旗下太古廣場，最近三年未有入稟追租數字。冠君產業信託的朗豪坊，亦只在2019年曾入稟。

太古地產回覆查詢，稱非常珍視與旗下租戶的長遠合作關係。（資料圖片 / 歐陽德浩攝）

三年零入稟 太古地產：珍視與租戶關係

太古地產回覆查詢，稱非常珍視與旗下租戶的長遠合作關係。公司是首批自2019年7月以來，向租戶提供租金支援措施的發展商之一。公司會主動聯絡各租戶，因應個別行業租戶的處境提供適切協助。

有關措施自2019年7月起至今從未間斷。若租戶遇上困難而致欠租，公司會盡量跟租戶協商解決，只會在未能達到協議的個別情況下，才考慮採取法律行動。目前當務之急是幫助租戶維持營運，渡過難關。

▼時代廣場疫下蕭條 吉舖處處▼

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▼沙田新城市廣場商戶曾罷市要求減租▼

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▼9月18日起重開處所及放寬措施▼