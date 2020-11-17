查車牌註新聞用途獲批　問會否涉虛假聲明　職員：你向法官解釋

香港電台節目《鏗鏘集》元朗7.21事件報道的編導蔡玉玲，涉查車輛登記資料時作虛假陳述，早前被控違反《道路交通條例》兩罪。 記者到運輸署牌照事務處了解，新聞用途查冊應揀選聲明中的哪一項，事務處主任只道「冇㗎啦」，着記者「覺得是哪個就剔」。問及剔錯會否被控作虛假陳述，職員只稱「到時你向法官解釋」，但記者在申請表上選擇剔上「其他有關交通及運輸的事宜」，並寫明因新聞活動而查冊，最終依然獲批。 大律師陸偉雄認為，手寫上「新聞活動」用途，已可視作製造出新的第四選項，有理由相信運輸署已被知會資料會作新聞用途，署方批出資料亦即批准有關用途。他又認為，署方長遠應添加「其他」選項，以免市民誤墮法網。

記者到運輸署轄下其中一個牌照事務處了解查冊申請，事務處主任表明，查冊人不剔選申請表上提供的查冊用途選項，職員就不會進行查冊。（李穎霖攝）

運輸署職員：不剔選該三個用途就不查

現時向運輸署查詢車輛登記資料，需要聲明查冊目的，但申請表上可揀選「法律程序」、「買賣車輛」，及「其他有關交通及運輸的事宜」三個選項，當中無一與新聞有關。

記者到運輸署轄下其中一個牌照事務處了解，事務處主任表明，查冊人必須剔選申請表上提供的查冊用途選項，不可手寫加上額外的用途：「你不選，我們就不會幫你查。如果你要寫（其他查冊目的），我們也不會查。」

記者提出剔錯查冊用途選項有機會被捕，及被控作出虛假陳述，牌照事務處主任稱正常以署方列出的目的查車牌不會被捕。（李穎霖攝）

職員：正常目的查車牌不會被捕

記者後來表明身份，查詢為進行新聞活動而查冊，應選申請表上哪個用途選項，惟主任直言：「冇㗎啦，你覺得是哪個就剔。」即使記者提出剔錯選項有機會被捕，及被控作出虛假陳述，主任只反問：「如果你是正常，以這些（列出的）目的來查車牌的話，怎麼會被捕？那你要向法官解釋，不是向我解釋。」

記者於申請表上剔選「其他有關交通及運輸的事宜」，並在旁手寫註明「新聞活動」用途，最後獲批出車輛資料。（李穎霖攝）

記者最後於申請表上剔選「其他有關交通及運輸的事宜」，並在旁手寫註明「新聞活動」用途。遞交申請表後等了廿多分鐘，另一職員將記者叫到櫃枱作「溫馨提示」：「我們重申，車輛登記細節證明書只可作這（列出的）三個用途。」該職員強調，只是希望作出提醒，及後才向記者確認申請查詢的車牌號碼，進行查冊程序，並於約十分鐘後批出資料。

執業大律師陸偉雄認為，即使運輸署在查冊申請表上，只提供三個選項，但在當中作出選擇的同時，在旁手寫加上「新聞活動」用途，已可被視作製造出新的第四選項。（資料圖片／羅君豪攝）

陸偉雄：註明新聞用途可構成抗辯理由

執業大律師陸偉雄認為，即使運輸署在查冊申請表上，只提供三個選項，但在當中作出選擇的同時，在旁手寫加上「新聞活動」用途，已可被視作製造出新的第四選項：「 （已註明新聞用途）不屬瞞騙，我們有理由相信運輸署已被知會資料會作新聞用途，而他們又批出資料，即是他們批准有關用途。」他強調，律政司握有是否作出檢控的權力，但即使被控，獲批的申請表上有手寫的用途，已構成抗辯理由：「寧寧舍舍寫在表格上，運輸署不可說看不到，他有權不批申請的。」

運輸署去年10月更改申請車輛登記細節證明書表格後，網上服務未留有位置，供申請人為查冊用途加上額外附註，故陸偉雄認同，提交可加上手寫說明的書面申請，是較安全的做法。不過，現時傳媒進行調查報道時，大多使用網上查冊服務。

陸強調運輸署現時提供的三個選項，長遠來說明顯不足夠，應如其他預印表格一樣，加上「其他」選項，供查冊人填上真正的用途：「每人的情況都不同。現時只有三個選項，而你們（記者）又以新聞活動為目的，很多人都會誤墮法網，像蔡玉玲一樣。」

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申訴專員公署報告：無賦權要求提供用途證明

《鏗鏘集》編導蔡玉玲，涉查車輛登記資料時作虛假陳述，早前被控違反《道路交通條例》兩罪。根據《道路交通條例》，任何人為取得車牌證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，即屬犯罪。

不過，今年中申訴專員公署的調查報告指出，《道路交通（車輛登記及領牌）規例》並無授權運輸署長以任何理由拒絶向申請人發出證明書，該署亦無法律賦予的權力要求申請人必須提供所述用途的證明。