西醫工會內訌持續　換屆流會照選舉　疑非候選人當選　職工局跟進

擁有1,600名會員、政府諮詢醫療政策持份者的香港西醫工會，2024年11月30日舉行周年大會及換屆選舉，卻爆發內訌、新舊會長派別隔空罵戰並持續至今。選舉當日原會長梁漢輝認為司庫陸偉亮未交核數報告，因此宣布流會並煞停選舉；但陸偉亮卻指梁漢輝突然離場，在副會長主持下繼續選舉，並當選成為新會長。

《香港01》發現，新一屆會董名單有兩個版本，現場、官網與電郵列出的不同，有得票較多卻落選，有人零票當選，更有非候選人當選。而近年西醫工會曾屢次爆出帳目爭議，原核數師遭會計師公會譴責和罰款，之後的核數師更在帳目簽署保留意見，當中牽涉的兩任司庫，成為新會長及副會長。陸偉亮否認曾發出有爭議的會董名單，又稱有黑客入侵，並稱發保留意見的核數師未獲會董通過。

職工登記局正跟進西醫工會周年大會事宜，不適宜評論有關個案。



香港西醫工會去年11月舉行周年大會及換屆選舉，陸偉亮（下排中）當選成為新會長。（受訪者提供）

流會煞停選舉、情緒化離場 各執一詞

香港西醫工會2024年11月30日舉行周年大會及會董會選舉，選出新會長及新會董合共16人。換屆前的會長梁漢輝指司庫陸偉亮未能提交核數報告，故在大會上詢問有無人反對流會，他對《香港01》記者稱，當時在無人反對下，宣布流會，因而煞停選舉。

根據陸偉亮提供的資料，親身出席周年大會的有約28人，可投票的票數共有325票。梁漢輝稱宣布流會後，近半離開會場，並未公布再開會的時間。不過會場內有約十多人，當時的副會長陳培光決定繼續會議及選舉，選出新一屆會董，陸偉亮當選會長。梁漢輝直斥流會後的選舉應不獲承認，不符會章規例。

香港西醫工會舉行周年大會及換屆選舉爆發內訌，前會長梁漢輝指司庫陸偉亮未能提交核數報告，宣布流會。但副會長陳培光決定繼續會議及選舉，選出新一屆會董。（黃寶瑩攝）

不過陸偉亮回應稱「無人暫停會議」，指議程討論即司庫報告工會財務狀況時，梁漢輝及前義務秘書突然變得「情緒化」，並離開會場。陸偉亮稱，會章表明會長不在場時、可在兩個副會長中選一個出來繼續主持會議，而且當時是經在場會員同意下由副會長陳培光主持進行。

對於有人認為「條數有問題」，陸偉亮回應指若拿得出證據，歡迎向執法機構指控。在今次換屆選舉前，有會董成員早已對梁漢輝不滿，就會務問題經常有人報警，在任期內已經至少五次報警，涉及未有歸還工會鋼印、使用假電鄱、會董爭執及會址安裝攝錄器等問題。

有出席大會的立法會議員林哲玄表示，他稱會上未有通過核數報告，但涉及流會及選舉爭議，僅表示當時已離開會場，故不太了解當時狀況。（受訪者提供）

兩無參選會員稱有宣布流會

有出席周年大會的立法會議員林哲玄表示，他只逗留了約45分鐘，稱會上未有通過核數報告，需要再開會通過報告。但涉及流會及選舉爭議，林僅表示當時已離開會場，事後才聽聞有關事件，故不太了解當時狀況。

另有兩名無參選的會員向記者透露，有會員在會上稱未有核數報告，動議流會，並獲得另一名會員和議，最後在主持的梁漢輝詢問下無人反對，宣布流會。該兩名會員均有離場，其後才知悉有人繼續會議及選舉。其中一名會員稱，流會前未開始投票，未有人提及將選票放在票箱。

西醫工會網頁（左）列出13名會董名單，但有機構收到工會電郵發出的16名會董名單附件（右），包括兩名零票的陳溢明、許慧麗及非候選人的陳培光（紅框）。

新會董名單流出兩個版本 電郵版本多三人

根據會章，香港西醫工會最多可有17名會董，包括一名會長、兩名副會長、秘書及司庫各一人，共五名主要幹事，其餘12人為非主要會董。會章要求在周年大會，需要通過上年度財務帳目及核數報告。會長若達到法定人數的同意，可以決定流會。今次選舉會選出五名主要幹事及兩名非主要會董，有六名非主要會董任期尚未結束，合共13人。

《香港01》獲得多張印有西醫工會名義發出的電郵文件，內容卻為16名新會董名單，簽署者為新任秘書李福基，接收者包括衞生署及多間私人公司。根據該名單，五名新當選的主要幹事為：會長陸偉亮、副會長佘兆蔭及任俊彥、秘書李福基、司庫雷浩然；新的非主要會董為馮浩泓、江炎輝、陳溢明、許慧麗、陳培光。

《香港01》獲得多張印有西醫工會名義發出的電郵文件，內容卻為16名新會董名單，簽署者為新任秘書李福基，接收者包括衞生署及多間私人公司。（受訪者提供）

有機構稱收到16名新會董名單

這份新主要會董名單同樣令人質疑。根據選舉現場的白板相片，獲得11票的陳栢堅及原秘書胡志和獲得三票但未有當選，而獲得零票的陳溢明及許慧麗卻當選；無在候選名單內的前副會長陳培光，亦成為當選者。記者向應接收到電郵的衞生署及香港哮喘會查詢，香港哮喘會主席陳永佳稱收到16名新會董名單；衞生署在截稿前未有回覆。

根據選舉現場的白板相片，陳溢明及許慧麗獲得零票；前副會長陳培光不在候選名單內，但有機構收到16名新會董名單，包括上述三人。新會長陸偉亮否認曾發出電郵，稱一直只有13名會董。（受訪者提供）

陸偉亮否認曾發電郵 稱有黑客入侵

無論是選舉、還是電郵公布的當選名單都有爭議，而西醫工會網站公布的名單亦只有13人，與電郵有差異，少了零票的陳溢明、許慧麗，以及不在候選名單的陳培光。

前會長梁漢輝聲稱工會有遞交16名新會董名單到職工登記局，並電郵新會董名單到私人公司及其他工會，但其後職工登記局發現問題，西醫工會才改回為13名會董，網頁亦改回13名會董名單。

但會長陸偉亮卻否認在電郵發出過16名新會董名單，表示有關會董名單只在草稿，從未發出，一直只有13名會董名單。記者向他稱有機構收到相關電郵，陸則又稱有黑客曾入侵，更懷疑有人盜用西醫工會抬頭，並使用假電郵，曾向執法部門求助。陸稱今次換屆選舉只是選出兩名非主要會董，無可能會有16名新會董。

香港西醫工會在2024年11月30日舉行換屆選舉內訌及爆發爭議，前會長梁漢輝稱宣布流會後，副會長陳培光繼續選舉，選出新一屆會董。但新會長陸偉亮稱前會長無宣布流會。（受訪者提供）

工會曾涉洩密醫療方案 前會長、前副會長控新司庫誹謗

在上屆任期，除會董多次報警外，工會亦有洩漏政府醫療方案內容。在2023年6月，與醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟和策略採購統籌處總監張偉麟，商談「慢性疾病共同治理先導計劃」初步方案。但張允傑於會後引述初步方案資料，包括參與資格及資助金額等細節，被指洩密。

有傳媒稱醫衞局局長盧寵茂曾致電予時任會長梁漢輝，提醒不可洩密內容。時任會董、新司庫雷浩然曾草擬聲明代表會董向政府致歉，反對兩人洩密及以工會名義表達個人立場。梁漢輝即日罷免雷浩然工作小組職務。

但事件未有告一段落，前會長梁漢輝及前副會長張允傑在2024年入稟控告雷浩然誹謗，當中入稟狀有提及雷浩然在2023年7至9月期間，電郵職工登記局及文匯報記者，稱張允傑以西醫工會名義向傳媒洩露政府內部機密，違反國安法。案件仍在仲裁階段。

陸偉亮在2025年會刊「會長的話」中表示，2024年11月30日的大選圓滿完成，新一屆會董順利接棒。不過他並無感謝前會長梁漢輝，只感謝兩名前副會長「英明果斷」，令周年大會有秩序進行。

陸偉亮在2025年會刊「會長的話」中表示，2024年11月30日的大選圓滿完成，新一屆會董順利接棒。不過他並無感謝前會長梁漢輝，只感謝兩名前副會長「英明果斷」。

職工局：正跟進周年大會事宜

新舊會長派別隔空罵戰持續至今，雙方都有向不同部門作出投訴。據了解，梁漢輝在數星期前亦被指涉收受利益協助調查。勞工處回覆稱，職工登記局正跟進香港西醫工會早前舉行周年大會的事宜，不適宜評論有關個案，未有回應工會曾否遞交共16名的新會董名單。

香港西醫工會現時約有1,600名會員，會員主要為私人執業普通科醫生及公立醫院醫生，是政府制定醫療政策時，其中一個重點諮詢對象，不少藥廠或私人機構願意贊助工會部份項目，如晚宴或課程，以加強與會員醫生的聯繫。不過工會近年多次爆出財務帳目不清的爭議。

梁漢輝自2018年起擔任副會長，到2021年當選會長，他說多年前已發現工會帳目不清晰，多年無報稅，曾多次在會上詢問仍未能釋疑，梁就事件向香港會計師公會投訴時任核數師鍾觀勝，在帳目不清的情況下仍發出「無保留意見」。鍾觀勝在2020年9月辭任核數師一職。

香港會計師公會在2022年1月發新聞稿，為西醫工會核數的會計師鍾觀勝，在2013年至2019年8月31日期間發出七年「無保留意見」的核數師報告，譴責鍾在審計程序存在缺失，罰款1.5萬元。（香港會計師公會新聞稿）

會計師公會譴責工會前核數師 罰款1.5萬元

香港會計師公會在2022年1月發新聞稿，為西醫工會核數的會計師鍾觀勝，在2013年至2019年8月31日期間發出七年「無保留意見」的核數師報告，譴責鍾在審計程序存在缺失，罰款1.5萬元。

會計師公會認為鍾觀勝連續七年的審計程序存在缺失，因他未有評估工會收支審計工作，如何符合法定要求；草率總結工會不用交利得稅；以及未充份了解工會收支紀錄的內部控制程序。

部份帳目缺充足資料核數 有核數師發「保留意見」

梁漢輝在2021年至2024年擔任會長一職，他提供2020至2022年度的核數報告，核數師何麗賢兩年均發表「保留意見」（Qualified Opinion），指工會多個項目無充足資料核對，例如工會無提供合辦項目的財務報表，故無資料及充足的核數程序，無法核對近20萬元的網上平台項目盈餘的款項是否正確。新會長陸偉亮在2016至2024年擔任司庫，新副會長佘兆蔭則在2013至2016年期間擔任司庫。

西醫工會會章列明，周年大會要通過財務帳目及核數報告（紅框）。

陸偉亮：發保留意見核數師未獲會董通過

陸偉亮回覆稱，香港會計師公會譴責核數師，非工會司庫。另外，他稱何麗賢的核數報告未獲會董同意，工會都未有發票給何麗賢，並稱職工局拒絕何的核數報告，因期初及期末餘額（opening and closing balance）與局方不同。陸稱自2020年後，未有聘用新的核數師。問及為何無聘用新核數師，他稱有會董操控議程，故一直未有聘請新核數師。他指在換屆後，即12月初已聘請了新核數公司處理核數事項。

有會員曾向廉署投訴帳目不清，西醫工會創辦會長楊超發在2025年會刊刊登一封公開信，列出廉署信件內容，提及楊超發曾被投訴，有關調查工作已經完成，認為投訴欠缺實據支持，因此廉署終止調查。

在2021年換屆選舉，梁漢輝以32票之差擊敗擔任會長18年的楊超發，當時傳出授權票爭拗及帳目不清等問題，用了近12小時核實及點算選票。梁漢輝當選後，五名工作多年的職員突「總辭」，梁漢輝又指因為點票耗時，被追收30多萬元律師費。