袁隆平逝世｜本港曾有內地人以袁之名註冊基金會　三度鬧上法庭

撰文： 勞顯亮 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-22 22:25

「雜交水稻之父」袁隆平，周六（22日）在湖南長沙逝世，享年91歲。《香港01》發現，本港曾有註冊過「袁隆平農業基金會有限公司」，董事為內地人勵琴，公司曾三度因未繳交商業登記費及報稅而被告上法庭，最終在2014年被除名。 勵琴是內地「安徽袁禾生物科技有限公司」的董事長，袁隆平曾任該公司監事，內地傳媒曾報道，該公司曾購買袁隆平的雜交水稻專利。勵琴在本港設有另一間公司「中國農業發展基金會有限公司」，現場為秘書公司。暫時無兩個基金會運作的資料，難以知道袁隆平的角色。

▼中國農業發展基金會現場▼

內地人以袁隆平名義註冊基金會 2014年被除名

根據公司註冊處資料，「袁隆平農業基金會有限公司」2007年5月成立，2014年9月被除名解散。該公司以秘書公司地址註冊，董事為內地人「勵琴」（LI Qin），以中國護照和南京地址註冊。

「袁隆平農業基金會有限公司」曾於2011至2013年三度被告上法庭，被控未有繳交商業登記費及未有填交利得稅報稅表。

翻查過往傳媒報道及網上資訊，均無該基金會的資料。

▼袁隆平逝世 長沙市民送別▼

幕後董事曾與袁隆平做生意

勵琴與另一名內地人湯愛國（TANG Aiguo），在本港擔任另一間公司「中國農業發展基金會有限公司」的董事，他們二人亦是內地公司「安徽袁禾實業有限公司」的股東，勵琴是其關聯公司「安徽袁禾生物科技有限公司」的董事長。

根據內地查冊，袁隆平曾擔任袁禾生物科技的監事。

▼袁隆平生前影像▼

+ 9 + 9 + 9

2008年《廣州日報》報道，袁禾實業以650萬元競投得袁隆平的雜交水稻品種；同年《安徽商報》報道，指「中國農業發展基金會（香港）總公司」是由袁隆平「領導」，稱該基金會安徽袁禾在安徽省蕪湖市大面積推廣雜交水稻。

不過之後並無再有「中國農業發展基金會」的消息，未知袁隆平有何角色。2013年一名山東人以「中國農業發展基金會」的名義行騙，在內地被判終身監禁，但案件與香港公司無關。

到2013年之後，亦無關於袁禾的報道，該公司亦無網站，記者曾致電安徽袁禾相關公司的電話，未有人接聽。

中國農業發展基金會香港註冊地址為秘書公司

記者到中國農業發展基金會有限公司，位於尖東幸福中心的註冊地址，現場是一間秘書公司，未見有掛出公司名，亦無基金會的標誌。翻查資料，多間不同類型的公司均以該地址註冊。