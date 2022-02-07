「搶單」兼職騙局再現　墊支購物製造假銷量　受害人單日失34萬元

網上兼職騙案頻生，有苦主在1月中疑墮入「搶單」騙局，一日內失去約34萬元。「搶單」是指苦主要先倒貼金錢網購商品，為商家谷假銷量，之後才賺取佣金或退回款項。苦主楊小姐（化名）就是被日薪2,000元吸引，墮入無底洞，在騙徒要求下，不斷墊支「購買」數十萬的名牌手錶和手袋，最後本金和佣金都無法提取。

記者成功聯絡涉案收款戶口持有人，最初承認招聘兼職，之後又自稱是受害人，否認收過錢。警方以「以欺騙手段取得財產」方向調查。



先墊支買「商品」 稱完成指定數量連佣金退回

有正職的苦主楊小姐（化名），在社交媒體找尋手工藝兼職，但對方卻轉為推介「搶單」工作。

所謂「搶單」，是指要先墊支，在購物網站「購買」不同商品，以製造假銷量，完成指定數量的任務後，才可取會墊支本金及賺取佣金，中途更不能跳過或拒絕指定「購買」的商品。

楊小姐根據騙徒指示設立賬戶後，首次增值100多元，便成功獲得近600元的佣金。未有起疑的她，希望再接再厲，就獲派更多貴價訂單，包括名牌手錶和手袋，部份商品單價數十萬。

騙徒提供網址，指示楊小姐設立賬戶並開始搶單兼職。（盧翊銘攝）

出小額佣金作誘餌 令事主降低戒心

由於楊小姐在購物網站的本金和佣金，都不夠支付這些貴價商品，她需要向朋友借錢入賬，漸墮無底洞的騙局。

「與騙徒說我沒錢，他很爽快地借五萬元給我，令我更信以為真。」楊小姐稱，曾向騙徒表達不夠錢支付，對方便在她的購物網站賬戶餘額中增加5萬元，其實這筆「借款」從來都未能兌現。

當楊小姐看到一個要購買138萬元名錶的任務時，她再向騙徒表達無力支付，對方着她賣車、賣樓、向財務公司借貸，楊小姐才醒覺，並報警求助。最終她損失34萬元，而70多萬的佣金亦從無兌現。

網頁成立僅兩個月 非正常購物網站

翻查楊小姐做「搶單」的網頁，該網頁成立僅兩個月，非正常網購網站。記者登入有關網頁，在公司簡介的位置，聲稱由一間叫VTEX的公司成立，專門幫助新加坡初創及科技公司落戶歐洲，網頁上的商標與一間美國同名的上市公司VTEX商標相同。記者向美國上市公司VTEX求證，VTEX稱事件十分奇怪，已轉交相關團隊跟進事件，並查詢騙徒聯絡方式。

盜用美上市公司商標 公司已轉交團隊跟進

楊小姐表示，騙徒曾提供多個轉賬戶口，其中一個是以手提電話登記的「轉數快」賬戶，持有人為Teddy。記者佯裝找兼職，向他查詢，他表示「有，但要稍候再回覆」，並詢問記者如何得悉兼職。

記者之後表明身份，他隨即否認有招聘「搶單」兼職，又稱自己同樣是受害者，亦否認戶口有收錢。

騙徒曾提供多個個人戶口予楊小姐轉賑，記者成功聯絡其中一人Teddy，他起初承認有聘請「搶單」兼職，但記者表明身份後，卻否認有聘請兼職，更否認戶口有收款。（讀者提供）

深水埗區議員袁海文稱，由去年９月至今，他收到15宗涉及「搶單」騙案，涉及金額合共105萬元。他稱騙徒雖然不斷轉變手法，由下載應用程式，至現時使用網站「搶單」，但都是以高佣金誘騙事主匯款，籲市民求職時要警惕及小心。

警方表示，已接獲楊小姐報案，列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。在去年首9月，警方接獲681宗求職騙案，涉款金額達4,350萬元。