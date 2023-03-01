聖若瑟書院學生打架閉路電視曝光　示威家長質疑校方處理方法

2月22日，有學生家長在半山聖若瑟書院門口示威叫口號，指有「暴力血案」，斥責校方處理不當。事件與去年11月一名學生襲擊另一名學生有關，《香港01》取得事發閉路電視片段，一名中二學生打了中一學生，按倒在地十多秒。打人學生被捕後接受警司警誡。

被打學生家長接受《香港01》訪問，表示不滿校方處理方法，以及對打人學生停課三日的處罰，因此到學校抗議。訪問中他多次提及打人者有暴力傾向、需要接受治療，但記者多番追問後，他承認均是假設，希望校方交代。教育局指引列明，停課並非處理違規學生的恰當方法，嚴重違規多次告誡無改善才能指令停課。聖若瑟書院表示繼續嘗試聯絡這位家長，聽取訴求及商討處理，但無回應處理方法的細節。



2月22日，聖若瑟書院學生家長到校外示威，不少市民途徑拍攝到示威過程。（讀者提供）

傷者被按在地十多秒

根據《香港01》取得事發的閉路電視片段，當時是2022年11月18日，下午約6點23分，籃球校隊訓練，身穿黑衫的中一校隊成員，與身穿白衫的中二成員有拉扯。

黑衫學生將白衫學生的文件擲落地，之後白衫學生打了黑衫學生，將他按倒在地。大約十幾秒後，其他學生將他們分開。另一個角度看，事發時身穿長褲的老師在場，但沒有去制止。

11月18日下午6點23分，聖若瑟書院一名中二學生打中一學生，按在地上十多秒。（閉路電視片段截圖）

警拘14歲男童 其後已接受警司警誡

警方表示，當日警員接報到場後，經初步調查，相信兩名男童在校內因瑣事爭執，警員拘捕一名14歲男童，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，另一名12歲男童面部受傷清醒送院，被捕男童其後已接受警司警誡。

受傷學生家長林先生，主動聯絡《香港01》，解釋示威因由。（廖雁雄攝）

家長示威後聯絡香港01受訪

在到校外示威的影片廣傳後，《香港01》刊出相關報道，列出警方、教育局和校方的說法。受傷學生家長林先生之後主動聯絡《香港01》接受訪問，展述示威的原因：「想將這件事透過傳媒公開，如盤托出，向關心這件事的人交代，整件事的真相如何。」他亦承認，當日示威時，有聯絡另一間傳媒在場近距離拍攝。

他說兒子因為追討中二校隊成員幾十元到快餐費，之後被打，他認為校方處理失當。他表示事發時籃球校隊老師提早下班，另一球隊的老師目睹事件時亦無協助，兒子受傷後無教職員照料和處理傷口，而讓他自行離校。他收到電話得悉兒子受傷之後，才主動報警和叫救護車，之後校長才趕回學校。

根據教育局指引，遇到校園欺凌時，老師要介入調停，若有學生受傷，要救治、召喚救護車。

林先生兒子受傷後，出現創傷後遺症徵兆。（廖雁雄攝）

恆齒脫位 有創傷後遺症徵兆

林先生說，兒子送院後有驗傷和接受治療。根據醫療報告，他兒子的左上乳齒移位，左下恆齒犬齒半脫位，林先生稱最新診斷是恆齒變成灰牙；兒子的右邊頸椎中央盤輕度突出，神經正常；有創傷後遺症的徵兆，建議定期心理治療跟進。

他說兒子出事後一日，就有回校上課，「我兒子驚，因為有陰影，我跟他說對面學生未回學校，所以不用怕，爸爸每日會送你回學校。」

林先生展示兒子傷勢的相片。（廖雁雄攝）

首次與學校開會 身穿示威衣服

林先生稱事發後學校無主動聯絡，他投訴至教育局後，到12月13日才與校方首次開會，「我本人加我們團隊多一個成員，代表我方家屬去開會，當時出席會議，我們都是戴頭巾，寫着血洗校園，衣服寫上校園暴力零容忍。」

林先生不滿校方處理方法。（廖雁雄攝）

不滿停課罰則

林先生不滿校方對打人學生的處罰，不計事發後的病假、考試、上網課，僅停課三日，以及扣除操行五個細分，「停課三日我絕對不同意，扣五個細分我絕對覺得不合理，我甚至覺得應該要留級。」

單方面猜測「需要治療」「暴力傾向」

他要求校方交代處罰準則，以及對方學生的心理評估結果，但他指校方以私隱為由拒絕。他說認為校方要告知打人的學生「診斷是什麼、治療是什麼」，又表示對方有「暴力傾向」等。記者追問，有什麼根據認為對方「需要治療」以及「有暴力傾向」，他坦言是他單方面的猜測，着記者代為向校方查詢，又改口說「當然是需要治療」、「校長曾說需要治療」等說法。

教育局有停課指引。（教育局文件）

教育局指引：嚴重違規多次無改善才能指令停課

教育局指引明確表示，暫時停課並非處理違規學生的恰當方法，嚴重違規多次告誡無改善才能指令停課，停課超過三日，必須將有關個案知會教育局常任秘書長。

林先生認為校方單方面通知他，對方學生已返校，所以無答允校方安排2月22日的會面，並在當日早上到學校示威，「想正視校園暴力，今時今日處理得不恰當，失職、無教職員在場，拿出來放大，就是要逼校方認真對待這件事。」

示威發生後聖若瑟書院發出鄭重聲明，表示一直有嚴肅跟進「肢體碰撞事件」。（資料圖片）

副校長：會繼續聆聽訴求

聖若瑟書院副校長郭迪民回應《香港01》記者查詢時指，會繼續嘗試聯絡這位家長，相約會面時間，聽取訴求，商討不幸事件後續處理。他又讀出示威發生後學校發出鄭重聲明，表示一直有嚴肅跟進「肢體碰撞事件」。記者追問與家長溝通的細節、處罰的準則等，他表示沒有補充。

聖若瑟書院發出鄭重聲明。

暫拒絕與對方學生商討

中二學生接受警司警誡，警方之後無落案起訴，林先生表示已接受這個法律上定案，他亦指校方有轉達對方家長的訊息，商討道歉和解的事宜，但他都拒絕，「我希望完成學校調查，水落石出後，警司警誡結案後，我覺得學校處理恰當後，再去處理追究賠償的問題。」

教育局表示接獲「學生肢體碰撞」事件，知悉學校正跟進有關個案，及與持份者保持溝通，亦表示對校園欺凌零容忍。