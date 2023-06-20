沙田IVE憂學生會解散　着捐130萬作獎學金　支票銀碼與收據不符

近年多間大專院校的學生會解散或斷莊，香港專業教育學院（IVE）沙田分校學生會成功換屆，但稱校方以有解散風險為由，去年說服捐出85%積蓄、即逾130萬元作獎學金。但新一屆學生會上任後，稱校方一直未提供該筆捐款受惠人數及金額詳情，亦拒學生會查戶口月結單。職訓局提供一張50萬元捐款收據，與65萬元支票紀錄不符，相差15萬元。

校方亦與學生會有不同糾紛，包括收回會址、職員開會時假設學生會私吞資金等。校方回應稱，學生會因疫情無法舉辦活動，曾商討如何運用會費，捐款方案獲學生會通過，承認有餘額撥回學生會戶口，但無解釋原因。職訓局稱無證據顯示沙田IVE不當處理捐款。



香港專業教育學院（IVE）沙田分校學生會成功換屆，其後與校方有多番爭拗，學生會會址亦被收回。（林靄怡攝）

稱校方以擔憂解散為由 着捐出逾130萬積蓄

自2019年反修例示威後，多間大專院校的學生會解散或斷莊。校方不承認學生會地位，停止代收會費。沙田IVE學生會一直成功換屆，並無斷莊。

2021/22年度沙田IVE學生會代表會主席及審計委員會主席黃銘鏗表示，八大院校學生會自去年起陸續解散，學校當時擔憂學生會解散後，學生會戶口會被凍結，逾130萬元的積蓄都會無法使用，曾提議學生會捐贈予沙田IVE的「學生會獎學金」及院長新成立的「沙I助學金」，專門幫助貧困學生。

黃稱與學校合作多年，都了解學校原意，學生會亦非想「攬炒」，故在去年4月通過將逾130萬元的積蓄，各一半捐贈予「學生會獎學金」及「沙I助學金」。他稱校方當時承諾會定期匯報捐贈情況，受惠人數及金額等詳情。

香港專業教育學院（IVE）沙田分校學生會捐出逾130萬元，一半作「學生會獎學金」及一半作「沙I助學金」。（受訪者提供）

拒查月結單 不知匯款細節

學生會稱以往平均每年捐出約20多萬元予校方作「學生會獎學金」，學校一般會在11月交代受惠人數及金額等詳情，由校方保管學生會的戶口月結單，學生會也可自由查閱。

去年捐款是以往的6.5倍，但在新一屆學生會上任後，多次追問捐款的詳情都無結果，去年10月起要求查閱月結單，也被校方拒絕，學生會連校方何時匯款都不知道，也不清楚戶口的結餘。

銀行戶口無轉名 前任學生會代表簽署空白支票

學生會戶口要領錢，須由一名校方代表及一名學生會代表簽名。該戶口現時的管有人是校方及兩名2018/19年度學生會幹事。黃銘鏗稱學校管有一疊該年度幹事已簽名、無填銀碼的支票，只要校方加簽便可領錢，故希望可翻查月結單的資料。

黃解釋當年反修例示威後， 2019/20年度幹事會出現離職潮，只餘下一名幹事留任，所以未有變更戶口管有人，但他指往後幾屆，校方都因行政問題一直無法改名。「我們有疊無填金額、已簽名的支票在他們身上，學生發展處只要加簽名字便可領錢，現時這成了一個漏洞。」

2021/22年度沙田IVE學生會代表會主席及審計委員會主席黃銘鏗表示，校方一直未提供該筆捐款受惠人數及金額詳情，亦拒學生會查戶口月結單。（林靄怡攝）

4月交代捐款 未列獎學金受惠人數目及支出

學校今年4月與學生會及每班代表開會，校方列印了一份「AY22/23班代表簡介會」的簡報，交代戶口有約25萬元盈餘，加上新年度的32萬元會費，戶口共有58萬元。

但是，簡報就未有提及去年學生會捐出130萬元作獎學金及助學金，只列出「學生會獎學金」及「沙I助學金」的餘額分別為約79萬元及約139萬元。「沙I助學金」兩年共幫助了63名學生，支出近110萬元，但「學生會獎學金」就未有交代受惠人數及支出總數。

學生會在會議後也曾致電予校方職員，索取月結單稱要作報告及用來作匯報。職員表示文件已經在會議上公布，稱已出了報告及交代結餘。

學校今年4月與學生會及每班代表開會，校方列印了一份「AY22/23班代表簡介會」的簡報，交代戶口有約58萬元，但「學生會獎學金」就未有交代受惠人數及支出總數。（受訪者提供）

投訴至職訓局終獲匯款詳細 收據與支票銀碼不符

學生會覺得不合理向職訓局投訴，職訓局在回覆中提供三筆校方收到學生會捐款的收據，合共136萬多元，其中兩筆50萬元及一筆36萬多元，是以往校方未曾向學生會提供。當中一筆「沙I助學金」收到學生會以支票支付的50萬元收據，與學生會留有的64.5萬元支票副本不符，少了15萬元。

IVE稱餘款已存入另一學生會戶口

記者追問下，IVE承認有捐款餘額，已撥回學生會銀行賬戶。IVE解釋是學生會定期戶口結束，將64.5萬元結餘存入VTC戶口，當中50萬元作獎學金，14.5萬元餘款則在去年5月存入學生會另一戶口。

職訓局則在信中指，無證據顯示沙田IVE不當處理捐款。

職訓局提供一張50萬元捐款收據，與學生會65萬元支票紀錄不符，相差15萬元。 （受訪者提供）

去年底校方收回學生會會址

學生會與學校出現糾紛，早在去年10月換屆選舉，與校方顧問就規程問題，可否即時選出審計委員一事爭執，學生會向校方投訴事件，最終更換顧問。學生會會址亦在一個月後被收回，校方當時稱要重新規劃房間，但雙方就房內物資去留再有糾紛。再加上無法查閱月結單，學生會印章亦要交由校方保管等問題，學生會覺得被針對，最終停擺。

新一屆學生會上任後，校方不久就收回會址，以隔板設立一個臨時辦公室。學生會與校方就物資去留有爭拗，校方把有關物資放在該臨時辦公室。（林靄怡攝）

職員假設學生會私吞資金

在今年4月底，有同學動議重選三名學生會骨幹成員，召開會議。校方職員在會議前向學生班代表簡介重選事宜。有職員簡介重選時，更假設學生會亂用儲備，稱「如果他們私下了拿了這筆錢，拿去用作做違反國安法的事情，到時國安有人拿去調查，我不擔保他們會不會找會員問話。」

黃銘鏗認為教職員對待學生會的手段屬荒唐行為，是公然打壓及侮辱學生。他認為職訓局應認真審視事件。

香港專業教育學院（IVE）沙田分校學生會成功換屆，但稱校方以有解散風險為由，說服捐出85%積蓄、即逾130萬元作獎學金。（林靄怡攝）

IVE：疫情無法舉辦活動 曾商討如何運用會費

記者向學校查詢是否以擔憂解散為理由，建議學生會捐出130萬元積蓄。IVE回覆稱學生會因疫情無法舉辦活動，曾與他們討論如何運用積存會費，承認其中一個方案是捐出作獎學金，並獲學生會通過。

認曾管有已簽名支票簿 月結單可向銀行查閱

學校承認曾管有一疊已簽名的支票簿作過渡安排，但現時已沒持有任何已簽署的支票。就拒查月結單一事，學校稱獲授權的學生會幹事代表可自行向銀行查閱，學生會亦需主動處理銀行戶口轉名手續。

但關於職員在簡介時假設學生或會私吞資金等，校方就未有回應，僅表示「有學生代表曾向校方反映學生會與學生會顧問的溝通問題，校方正在跟進了解。」

職訓局回覆學生會的信件中，則承認在收回會址的問題上，校方未有與學生會做好溝通。