奇妙的揭發者｜建立文旅特區——摸着文創的石頭，過香港的河

說到中國改革開放的經濟特區，大家腦海浮現的肯定是深圳：「大開大合，高樓平地起。」而今香港的經濟，就好像「小炒王」炒到油煙燻天，年年加辣，市民只剩下「咬咬薑」。今日我不講樓市、不講股票，只講文旅——因為特首施政報告講來講去都是「創科」、「旅遊」，不如換條新路：設立文旅特區！將文化＋旅遊變成一個又香又多料的「炒麵」，再加現場音樂、棟篤笑、舞蹈表演，香港就可以真正「生起身」！



現狀：世界級旅遊都市的文創「死場」

你去過東京的二手市集嗎？一邊行一邊聽音樂，隨時有人對着古董大叫：「呢隻茶碗好正！」

深圳藝展中心天天都有畫展、音樂表演、街頭即興。

至於香港……商場是商場、快餐是快餐，「死場」就是死場。二手市集九室空一間，文創氣氛比找風水師更艱難。

郵輪碼頭百億大投資，平日吹走的不是遊客，而是人氣。啟德體育園三百多億要有性價比，要食住個勢攪旺佢！郵輪碼頭和啟德體育園都是文旅局管，可以同心協力製造磁力效應、吸客留客，因此周邊需要更多內容資源文化資源。如果不活化這些空間，遊客和市民拍照打卡後就拜拜。

建議：文旅特區雙區並行×食×玩×表演

1.⁠ ⁠中西區文創表演社區

•古物、二手傢俬、文創展覽

•餐飲結合現場表演：晚上咖啡館變成 Open Mic Café

•古董街擺民謠、爵士、街舞

•餐廳推出「邊食邊睇棟篤笑」

•年度活動：「古董＋音樂嘉年華」、「中西小劇場週」

2.⁠ ⁠啟德「演唱會娛樂區」× 喜樂園

•體育園與郵輪碼頭之間打造：

•大型戶外舞台：萬人演唱會、文化嘉年華

• 中型Live House：搖滾、劇場、原創音樂

•小劇場&黑盒子：棟篤笑、舞蹈、即興劇場

•配文創市集、美食街、露天酒吧

•創意試場：新人音樂人、喜劇每周免費登台

政策模式：「一站式」批牌×政府釋地×體驗經濟

1.特區制度：由文體旅局牽頭，發展局、環保局、食環署統一協調。

2.一站式批牌：餐飲酒牌＋表演同批，不需要「跑六局」。

3.政府釋放土地＋引進商業投資：

• 政府不是減租補貼，而是騰出空間，用政策資源吸引企業、基金、家族辦公室投資文化藝術。

•參考上海話劇大廈、東京商場劇場、首爾長期音樂劇模式，打造沉浸式主題演出空間：恐怖劇場、搞笑互動劇、殭屍體驗、百老匯式音樂劇。

•令觀眾「買飛入場」不光是坐着看，而是走進佈景、親身成為故事角色。

•香港要由傳統零售轉型至體驗經濟：二手市集本身就是一種「尋寶體驗」，配合沉浸式文藝空間，形成吸引力。

實施計劃

1.2025年：中西區古物＋表演市集試點

2.2026-2027年：啟德演唱會娛樂區＋沉浸式劇場動工

3.2028年：吸引國際團隊與投資者，形成亞洲體驗經濟示範區

場景想像

啟德喜樂園夜幕降臨：

•大型舞台上，本地樂隊開場；

•隔離黑盒劇場舉行恐怖沉浸式殭屍劇；

•小廣場有棟篤笑現場爆笑；

•美食街香氣四溢，配著啤酒同爵士樂。

遊客由日間尋寶市集玩到夜晚現場表演，買走手作，帶走故事。

香港缺的不是創意，而是舞台、制度同政策去釋放創意。

文旅特區雙區並行＋沉浸式表演場景，可以令香港從「死場」變成國際注目的文化打卡點。

當《施政報告》講得出：「我們吸引了企業和家族基金投資文化藝術，令香港成為亞洲體驗經濟之都」，那一刻，香港就正式轉身。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章標題為編輯所擬，原題為「建立香港文旅特區——從經濟特區到創意特區的華麗轉身」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

