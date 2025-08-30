黃錦星專欄（鳴謝譚嘉意合撰）

2022年上映的愛情電影《緣路山旮旯》，戲中五位年輕「女神」，竟有兩位落戶沙頭角一帶，沙頭角墟禁區閘口以及荔枝窩和梅子林古村成為主場景。北部都會區發展策略將之定位為「藍綠康樂旅遊生態圈」，當中偏遠鄉村在復育中，配合城鄉共生的願景，青年點睇？

近年，國家及香港分別提出鄉村振興和偏遠鄉郊保育的新政，無止橋慈善基金積極投入，培育青年參與其中。例如，去年舉辦村永續領袖班，四組實踐項目，優勝組可代表赴海外取經。今年2月，七位青年組員隨考察團，赴日本四國德島縣中部的神山町和上勝町，汲取當地鄉村振興及零廢棄政策的長年經驗。無止橋年輕同事譚嘉意籌劃行程，同行考察。今年5月「無止橋村永續領袖班（深造班）：社會影響評估圓桌會議」，這七位組員簡介取經心得。10月4日的周末荔枝窩「圍田對話」，無止橋青年又將出場，另設導賞團及綠色文化體驗工作坊等，大家報名宜早。

地方創生繫於人

建築設計師黎芷筠Zero愛上鄉郊，有感從2010年代初復育中的荔枝窩是好山好水，吸引她所形容的U-turn和I-turn人流入村。U-turn意指回流的當地人，I-turn則指從外入村者。神山町和上勝町的「地方創生」歷程，可追溯至1990年代。經此行，Zero和從事ESG職務的余明姿Rachel深感城市化洪流中，地方創生、鄉村振興、鄉郊保育等的挑戰，核心都指向如何吸引更多各類人士植根鄉鎮，逆轉城鄉人口過度失衡。

Rachel感悟兩町的密碼，在於發拙潛藏的特有「地方資本」，同時大力支持I-turn有心人在鄉創新，聯手創造地方的獨特價值體系，吸引更多人口流入，令社區、文化、經濟及環境生機處處。這兩町創意活用環保、文化、科技等ESG橋段，連結城鄉。神山町透過上述招數，激勵鄉鎮振興，創造社區活化，逆轉了人口流失趨勢，榮獲2016年「地方創生大獎」。上勝町則以零廢棄之名及其他創新產業如「葉子事業」，吸引U-turn町青及各地I-turn人士留下或到訪，今回考察遇上來自日本城市青年任職町內，更見加拿大和比利時情侶Kana和Sil移居創業，助力連通國際訪客，當日剛接待非洲團。

城鄉共生要同尋

任職教育界的林嘉琪Kathy，在神山町領略藝術家駐村計劃的歷年作品在山林中的美妙，以及鄉郊高速光纎網絡吸引科企在古宅開設衛星辦公室，又在上勝町嚐了U-turn女青大廚的人情味及善用當地食材的美味。這些元素助力引進新人才及新機遇，同時支持鄉鎮連繫世界，創造城鄉共生的產值以至生活品質。

從事環境教育的吳浚然Felix補充，這地方創生過程強調多方創意協作，包括當地人、政府、公益組織、文藝／環保／教育界、大中小微企和I-turn青年等，各方投入當地社區環境，重新發現鄉郊所藏的獨特價值。2023年，神山町更突破地開辦一所全新高專學府，招徠年輕人留駐，有望更可持續地傳承。

回望香港北都，如何落實城鄉共生正是城中熱話，當中宜在地「尋寶」，涵蓋保育，以發揮鄉鎮郊野的既有特色及潛藏「地方資本」。例如，沙頭角墟新樓街建於1930年代的一排22幢尖頂騎樓式唐樓，以及復育中的荔枝窩、梅子林和谷埔等客家古村，若結合創新得宜，可創造可持續的獨特價值，支持城鄉共生。

循環經濟助振興

就讀環境管理的大學生陳詠豐Daniel，留意這兩町將傳統和環保的創意融合，例如神山町Aiueo Japan 藍染農坊，以及上勝町的零廢棄中心（WHY, Zero Waste Center）和升級再造工藝店，都創造了獨特價值的新機遇。上勝町在2003年是日本首個地方發表「零廢棄宣言」，2015年開設零廢棄釀酒廠 RISE & WIN Brewing Co.，2020年增建WHY（含 Hotel WHY），一步步將永續理念轉化為具吸引力的體驗，處處建築設計以至流程管理都實踐資源循環，並向城市推廣循環經濟。

社科系大學生何展翹Lucinda點讚上勝町的體驗式活動，相比一般觀光遊，可締造入骨入心的效果。例如，團友在WHY體驗拆解複合物品（如電熱毯、雨傘）作分類回收的艱辛過程，以及入住 Hotel WHY 體會源頭減廢和乾淨回收，見證邁向零廢棄的可行。Lucinda領悟這零廢棄品牌，令上勝町名揚天下，更令訪客反思日常生活 why not厲行簡約減廢。

另外，Zero欣賞建築師中村拓志的上勝町建築設計，例如WHY的建造富創意，當中回收了舊屋共700扇窗櫺升級再用，彰顯就地取材兼轉廢為材，盡顯獨特美。Zero心想，「設計力」兼環保可活用於鄉村振興的大小層面，打算聯同其他無止橋青委（簡稱WZQQ）在荔枝窩先行先試。

總結此行時，環境管理碩士生許嘉宏Bryan代表考察團感謝利希慎基金資助。此行他深受啟迪，領會鄉村振興的多彩多姿可行性，更銘記2003至23年間連任五屆的神山町前町長後藤正和與他們圍爐夜話的結語：「Just do it!」即勉勵大家包括年輕人勇於嘗試！

此行還有「活現香港」共同創辦人陳智遠Paul，他亦是電影《緣路山旮旯》投資者之一。Paul寄語青年：「活化鄉郊，發現香港新機遇！」回望沙頭角一帶，除了需要政府進一步開放沙頭角禁區以便遊人出入，同時宜力爭多方協作、青年參與、科技基建、得宜創意、生態環保、有力設計等關鍵六元素，支持這藍綠生態圈邁向宜遊、宜業、宜居。

順提，無止橋將與香港中文大學及清華大學合辦「鄉村振興研討會2025」，10月3日（星期五）將在中大校園舉行，10月4日（星期六）則在荔枝窩「圍田對話」，包括上述年輕「橋友」的分享，歡迎公眾，報名宜早！

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



