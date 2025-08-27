梁海明專欄｜寰海明察

全球搶奪高端人才的競爭愈演愈烈，如何有效吸引和留住優秀人才，並將其轉化為推動經濟和社會發展的「最大增量」，已成為各大城市的核心課題。香港特區政府近年推出了一系列吸引人才的政策，包括備受關注的「高端人才通行證計劃」（簡稱「高才通」），旨在強化香港在國際人才市場上的競爭力，鞏固其作為國際金融、科技創新及專業服務樞紐的地位。

隨著「高才通」政策逐步落地，其帶來的延伸議題也引起社會廣泛討論，尤以「高才通」子女在港教育安排最受關注。當中有聲音擔憂，若政策設計未能兼顧本地需求，可能導致教育資源被外來家庭「搶佔」，引發本地家長的不安情緒，進一步影響公眾對特區政府施政公平性的信心。

教育資源分配兼顧公平與吸引力

為回應社會對教育公平的關注，特區政府近日宣布，自2028/29學年起，「高才通」家庭的子女需在港連續居住滿兩年，方可申請八所資助大學及其他專上課程的資助學額，不符合條件的學生將按非本地學生標準繳費。此舉既保障了本地學生的升學機會，也為「高才通」家庭提供了清晰的政策指引，讓他們能更好規劃子女的教育安排。

這一政策調整顯示出特區政府在政策執行上的靈活性與平衡性，既回應了本地家長對制度公平的訴求，也體現出政府對吸引人才家庭的包容與支持。這樣的安排為教育資源分配提供了一個兼顧公平與吸引力的基礎框架。

香港的教育體系以高質素和多元化著稱，但資源有限的現實不容忽視，特別是在熱門校網及資助大學學額上，供需失衡的問題由來已久。對本地家庭而言，子女的升學機會至關重要；而對於「高才通」家庭來說，子女是否能獲得優質教育，則直接影響其是否選擇長期留港發展。

從政策科學的角度來看，教育資源的分配問題本質上是公共資源分配的平衡問題。在這個過程中，政策的設計需要同時考慮效率與公平，並避免引發因資源競爭而產生的社會矛盾。根據西方學者提出的「目標群體社會建構理論」（Social Construction of Target Groups），政策是否被普遍接受，不僅取決於受益群體的實際貢獻，還受到公眾對其「貢獻與回報」是否對等的認知影響。

資源競爭論或引發社會情緒

目前，部分本港市民對「高才通」家庭仍抱有一定戒心，甚至將其標籤為「資源競爭者」。這種認知若未能被妥善處理，可能引發社會層面的緊張情緒，進一步影響政策的執行效果。因此，特區政府未來在設計政策時，更需從社會融和的角度出發，兼顧本地市民與外來人才家庭的需求，讓雙方都能感受到合理的制度安排。

從人力資本理論（Human Capital Theory）來看，教育是影響人才遷移和定居的重要因素之一。對於許多「高才通」家庭而言，子女能否獲得優質教育，直接關係到他們是否選擇長期留在香港。若香港的教育資源供應緊張，或升學路徑不順暢，可能促使這些家庭選擇「再遷移」，進一步削弱政策吸引力。

因此，香港要在國際人才競爭中脫穎而出，教育配套的完善至關重要。不僅要保障本地市民的基本需求，亦需通過合理的政策設計，滿足外來人才家庭對教育資源的合理期待，從而增強香港作為長期發展地的吸引力。

國際上，不少城市和地區在教育資源分配上均採取了分層機制。例如，新加坡要求準居民（PR）需滿足一定的居住和教育參與條件，才能享有本地學校的學額；英國亦對非本地學生設有明確的學費差異。這些做法顯示，合理的制度門檻不僅能保障本地民眾的基本利益，還能為外來家庭提供清晰的融入指引，從而實現多方共贏。特區政府提出的「居港兩年」條件，正是一種兼顧公平與包容的嘗試，既保留了對人才家庭的吸引力，也確保了本地教育資源分配的基本秩序。

三管齊下平衡教育資源的供需

為進一步解決教育資源結構性矛盾，特區政府未來可以考慮採取多管齊下的方式，優化教育資源的供需平衡。其一，提升教育供應量。特區政府可考慮鼓勵部分高等院校擴充學額，並通過增加資助、提升師資比例及改善校舍設施等方式，逐步提高資助學位的總量，以應對未來可能增加的需求。

其二，多元化教育選擇和資助計劃。特區政府可參考深圳等粵港澳大灣區城市的經驗，透過「政府購買服務」的方式，鼓勵私立學校和國際學校承擔更多教育需求，為本地市民和「高才通」家庭提供多元化的選擇。同時，特區政府可考慮設立專門的資助計劃，支持符合條件的「高才通」家庭選擇本地國際學校或優質私立學校，通過學費補助或代金券形式，降低家庭的經濟負擔。此舉不僅滿足了「高才通」家庭的特殊需求，也有效實現資源分流，減輕對本地學位供應的直接壓力。

其三，完善家庭支援服務。設立「人才家庭支援中心」，提供語言適應、文化融入等一站式服務，協助「高才通」家庭更快融入本地社會，提升其對政策的滿意度與信任感。

「高才通」子女教育安排的政策設計，是香港整體人才政策的重要一環，牽涉到公平性、吸引力與可持續性等多方面議題。特區政府在政策執行過程中，需進一步完善相關制度，將本地市民和外來家庭的利益有機融合，形成穩定而有序的資源分配機制。

《禮記》云：「大道之行也，天下為公，選賢與能。」香港肩負建設國際人才中心與科技創新高地的重任，妥善處理「高才通」子女教育問題，不僅能回應社會關注，亦能穩住人才預期，進一步釋放政策紅利，為香港的經濟和社會發展注入源源不斷的動力。

