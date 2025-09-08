來稿｜大數據分析九三閱兵　全球輿論聚焦國際關注度激增

來稿作者：海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論研究中心



北京天安門廣場9月3日隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵儀式，成為當日全球輿論場的核心關注事件。為全面評估國際社會對此次「九三閱兵」的輿情反應，研究團隊綜合運用大數據挖掘技術與人工智慧語義分析模型，對2025年9月1日至5日全球主流媒體及社交平台等的相關資訊進行系統性梳理與深度分析。

研究結果顯示，僅在2025年9月3日當天，除中國內地以外，全球範圍內共生成與九三閱兵相關的信息達51,507條，較2015年同期閱兵活動增幅高達1355%！該數據變化充分反映出國際社會對中國主導的重要歷史紀念活動之關注度呈現指數級增長，並體現其在全球敘事格局中的輿論影響力顯著提升。

從國別分析來看，日本對本次閱兵的關注度位居全球首位，相關信息量為排名第二的美國的兩倍以上。值得特別指出的是，儘管日本政府對閱兵持相對保留立場，日本普通網民對該活動所表現出的正面與中立態度比例合計超過92%，顯示出官方政策與民間觀感之間存在明顯落差。

中國香港地區亦展現出高度輿論熱度。在5日分析期內，香港媒體共發佈超過14,150條與閱兵相關的報導。同時，香港網民中對閱兵表達正面及中立態度的比例合計超過95%，反映出當地輿論場對該歷史紀念活動的整體支持氛圍。

國際社會對中國九三閱兵反響強烈

透過大數據技術挖掘與分析（見圖1），研究團隊發現，在全球範圍內（不含中國內地），主流媒體、社交平台及網絡討論區共生成與2025年九三閱兵相關的資訊總量高達113,177條。其中，僅9月3日當天即達51,507條，較2015年同期的3,540條增幅高達1355%，顯示本次閱兵在國際輿論場中引發前所未有的關注與討論熱度。

圖1: 全球（不含中國內地）九三閱兵輿論數量趨勢

透過大數據技術挖掘與分析顯示，除中國內地外，對2025年九三閱兵關注度最高的前十個國家和地區依序為：日本、美國、中國台灣、中國香港、英國、澳洲、印度、加拿大、印尼與俄羅斯。其中，日本的輿論熱度顯著高於其他國家和地區，相關資訊數量位居全球首位，是第二名美國的兩倍以上，顯示該議題在日本社會中引發了廣泛關注與持續討論。

日本關注度居首 網民反應理性多元

通過進一步使用人工智能情緒分析模型等模型，對日本網民在社交媒體與討論平台上有關九三閱兵的評論內容進行深度挖掘與分類分析。結果顯示，與日本政府態度不同，日本網民整體態度趨於理性與克制。具體而言，正面積極和中立態度佔比高達92.7%，負面評價佔比僅為7.3%（如圖2所示）。

圖2：日本輿論對九三閱兵的情感分析

此結果顯示日本公眾對中國抗戰紀念活動的反應較為冷靜，並具備一定程度的歷史理解與情感共鳴。本研究進一步對日本網民觀點進行內容分析，可歸納出以下三類代表性態度。

一是對中國軍事實力的認可。部分日本網民對中國人民解放軍在閱兵中展現出的整齊隊列、嚴明紀律以及現代化軍事裝備表示肯定，認為此次閱兵充分體現了中國國防實力的日益提升，並展現出高度的組織化與技術水準。

二是對歷史記憶與人文情懷的共鳴。不少日本網民對閱兵現場邀請百歲抗戰老兵出席表示感動，認為這一安排不僅體現對歷史的尊重與銘記，也彰顯對先烈的敬意，使閱兵活動在展示國力之外，亦富含人文關懷與歷史厚度。

三是對和平價值與歷史反思的支持。日本部分評論指出，日本應以史為鑑，正視過往侵略歷史，才能真正走向和平與未來。有網民引用媒體評論指出：「一個民族的反省，遠遠比另一個民族的寬容更加重要」，呼籲日本社會在歷史問題上展現更多誠意與自省。

值得注意的是，日本前首相鳩山由紀夫此次應邀出席中國舉辦的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，在返國時於機場接受媒體採訪時表示：「日本應該以史為鑑，才能面向未來。」其表態在日本輿論場中引發積極回響，亦被部分網民視為理性聲音的代表。此外，日本主流媒體亦高度關注此次閱兵。日本廣播協會（NHK）第一時間進行重點報導，將此次閱兵稱為「大規模的慶典」，指出中國展示了多型新式軍事裝備，並呼籲日本社會正視歷史、守護和平。報導中強調：「正視歷史，是守護和平的前提。」

由上可見，日本社會對九三閱兵的高度關注不僅反映在輿論數量上，更體現在對軍事實力、歷史記憶與和平價值的多維度理性回應，顯示出當前中日輿論互動格局日益趨於成熟與複雜，為未來兩國在歷史認知與民間交流層面的深入互動提供了重要觀察視角。

美國社會態度分化與戰略關切並存

本次中國九三閱兵不僅在亞洲地區引發高度關注，也成為美國主流媒體與政界的重要觀察對象。根據大數據挖掘和分析發現，美國《紐約時報》、《華爾街日報》等具有廣泛影響力的媒體對閱兵活動有一些正面的報導。部分報導指出，週三舉行的閱兵式展現了中國軍隊的高度協調能力與戰略力量，超過1萬名官兵與數百件現代化軍事裝備沿長安街參與了這場盛大儀式。媒體普遍認為，此次閱兵不僅是對歷史的莊嚴紀念，更向國際社會，特別是西方國家，釋放出「中國崛起不可阻擋」的戰略信號。大量網民亦在社交媒體上對「中國精神」表達尊敬與讚賞。

然而，部分美國媒体則持不同觀點，將中國在閱兵中集中展示新型軍事裝備與前沿科技視為一種潛在的「武力警告」，並表達對中國軍事現代化步伐的擔憂。這類報導認為，中國軍事科技的快速發展可能對西方長期以來所維持的軍事技術優勢構成挑戰。

由於中美兩國時差12小時，閱兵舉行時正值美東時間周二（2日）晚間。美國總統特朗普在閱兵進行期間於社交媒體發文祝願中國人民度過一個美好且長久的慶祝日，顯示其對活動本身的基本關注與外交禮貌。特朗普於當地時間周三（3日）進一步在公開場合表示，他觀看了中國抗戰勝利80週年閱兵。「他們希望我在看，我當時確實在看。我和他們關係很好。」根據白宮當時發布的影片資料，特朗普在與波蘭總統納夫羅茨基會晤期間補充表示：「我認為這是一個美麗的儀式，我認為它非常、非常令人印象深刻（very, very impressive）。」

值得注意的是，特朗普在閱兵結束後兩天內，於9月5日簽署行政命令，將美國「國防部」正式更名為「戰爭部」，重啟一項自20世紀中葉廢止的歷史舊稱。該決策被外界普遍解讀為意在重塑美軍形象，強化「以實力求和平」的戰略訊號。然而，此舉亦被認為與特朗普一貫自詡的「和平總統」形象存在矛盾，並可能加劇國際地緣政治緊張局勢，為全球和平穩定埋下潛在風險。

綜合觀察，美國媒體與政界對中國九三閱兵的回應呈現出明顯的分化態勢：一方面，部分主流媒體與政治人物對中國軍事實力與儀式規模給予肯定；另一方面，也有觀點將其置於戰略競爭與安全焦慮的敘事框架下進行詮釋。這種輿論分歧反映出當前中美關係下的戰略互疑與認知差距，亦突顯國際輿論場對中國崛起所持的多重視角與複雜情緒。

英印澳等國高關注低情緒波動

與美國情況類似，英國、印度、澳洲等國在本次九三閱兵中表現出較高的關注度，位列全球關注度前列。然而，根據情緒分析模型結果顯示，這些國家的網民對閱兵活動的態度整體保持中性，正面與負面情緒佔比均維持在約10%左右，未出現明顯的情緒偏向。

這一輿情特徵在很大程度上反映了其對華政策的現實考量。在戰略層面，中國被視為潛在的地緣政治競爭對手；但在經濟層面，中國同時又是這些國家不可或缺的重要貿易夥伴與市場依賴對象。因此，過度公開表達負面情緒，特別是在閱兵等具有高度政治象徵意義的場合下，可能對其本國經濟利益與對華關係產生不利影響。

在此雙重考量下，英印澳等國的輿論場展現出「高關注、低情緒波動」的特點，選擇以中性、克制的態度應對，成為其在複雜國際環境中維護自身戰略與經濟平衡的理性選擇。

俄印尼高度認同與友好情感促進正向回應

俄羅斯對2025年九三閱兵表現出顯著積極的輿論傾向。根據人工智能情緒分析模型的分析結果，俄羅斯境內與本次閱兵相關的正面積極態度佔比高達32.1%，遠高於負面態度的5.6%（詳見圖3）。俄羅斯主流媒體普遍認為，中國在展示軍事實力的同時，亦傳遞出對和平的重視與追求。報導強調，中俄兩國在世界反法西斯戰爭中的深厚歷史淵源與並肩作戰的歷史記憶，構成了雙方長期戰略合作的重要基礎。中俄關係當前正處於歷史高點。俄羅斯總統普京應邀出席本次閱兵觀禮並公開表示高度讚賞，這不僅體現俄方對中國軍事發展成就的認可，也進一步彰顯兩國在捍衛歷史真相、維護二戰勝利成果方面的共同立場與戰略協同。

此類高層互動與輿論導向相互呼應，使俄羅斯輿論場對本次閱兵形成了鮮明的積極態勢。

圖3：俄羅斯輿論對九三閱兵的情感分析

在東南亞地區，印度尼西亞亦展現出對中國九三閱兵的友好輿論氛圍。數據顯示，印尼輿論中正面態度佔比為6.2%，負面聲音僅佔1.8%，顯示該國公眾對中國抗戰紀念活動持普遍肯定態度。值得關注的是，印尼總統此次在克服多方因素限制後親自來華出席紀念活動，並透過社交媒體公開表示對中國在維護世界和平方面所發揮作用的高度認可。該官方表態在印尼國內具有強烈引導效應，進一步鞏固了輿論場的正面走向，亦彰顯兩國外交關係的穩定性與民間情感的延續性。

綜合分析可見，俄羅斯與印尼因其各自的歷史背景與對華外交定位，在本次九三閱兵中均表現出正向、穩定的輿論態勢，為中國在國際輿論場中構建多邊支持格局發揮了積極作用。

香港社會關注熱度高情感積極向上

中國香港地區在本次九三閱兵中展現出極高的輿論熱度與傳播活躍度。根據大數據技術挖掘發現，在5日分析期內，香港媒體共發布超過14,150篇閱兵相關報導，位居境外地區報導量前列，反映出香港輿論對此次活動的高度關注與積極參與。

從具體媒體分佈來看，報道閱兵的相關媒體涵蓋報紙、網媒、電台等多元資訊載體，既包括長期堅持愛國主義立場的主流媒體，也包括面向廣大市民的綜合性新聞平台。排在前十名的媒體的報導數量均超過130篇，內容涵蓋閱兵全程、歷史背景、國防建設、嘉賓觀禮感言等多個層面，呈現出高密度、高質量、多視角的傳播特徵，對營造香港社會正面輿論氛圍、弘揚愛國精神發揮了重要作用。

從情緒取向來看，香港社會對九三閱兵的正向態度呈現明顯優勢。數據顯示，正面積極態度佔比達21.8%，中立態度為73.7%，合計高達95.5%；與僅4.5%的負面評價形成鮮明對比。這一結果顯示，在涉及重大歷史與國家紀念活動時，香港社會展現出高度的民族情感認同與理性輿論態度。

從歷史脈絡觀察，香港在中國人民抗日戰爭中並非「旁觀者」，而是積極參與者。大量香港同胞通過捐款、參軍、救援等多種方式支援全國抗戰事業。此次九三閱兵所弘揚的抗戰精神與對歷史正義的堅持，喚起香港社會對民族記憶的集體共鳴，進一步凝聚起支持國家發展、維護戰爭勝利成果的社會共識。

閱兵所展示的莊嚴儀式感與現代化國防建設成果，亦與香港社會長期重視法治、秩序與繁榮穩定的核心價值觀相契合，進一步增強市民對國家安全保障能力的信心，有效促進對國防現代化與國家崛起的理解與支持，形成對九三閱兵的整體正面輿論導向（具體如圖4所示）。

圖4：香港輿論對九三閱兵的情感分析

此次活動中，香港特區政府與社會各界形成良好協同。行政長官李家超率領代表團赴京觀禮，成員涵蓋抗戰遺屬、青年代表、專業人士與社會賢達，構成多元而具代表性的觀禮群體。他們的親身經歷透過媒體報導廣泛傳播，成為香港市民理解閱兵意義與國家發展歷程的重要窗口。

多位現場觀禮的香港嘉賓表示，觀禮期間心情激動與自豪，閱兵不僅是國力的展現，更是和平理念的象徵。港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬表示，首次近距離觀看閱兵儀式，心潮澎湃、徹夜難眠。她指出，當代中國國防的強大，是對歷史最有力的回應。中華民族從戰火中奮起，經歷14年艱苦卓絕的抗戰，才換來今日的和平與尊嚴。她強調：「我們銘記歷史，不是為了延續仇恨，而是為了感恩先烈、珍惜和平。」

黃冰芬亦指出，香港在整個抗戰進程中從未缺席。此次中央邀請共計360位香港各界人士赴京觀禮，為歷來規模最大，涵蓋政界、商界、教育界、青年、老戰士與遺屬等，充分體現中央對香港社會多元群體的重視與厚愛，也彰顯對香港抗戰歷史貢獻與愛國精神的高度肯定。

綜上所述，香港媒體在本次九三閱兵報導中發揮了積極而關鍵的作用。香港各主流媒體以高度的政治敏銳性與新聞專業性，及時呈現活動全貌，深入挖掘歷史內涵，廣泛報導社會回響，為構建香港地區理性、正面、積極的輿論氛圍提供了堅實支撐。不僅展現出香港各新聞媒體在國家重大紀念活動中的輿論引導功能，也體現出香港社會在歷史記憶與家國情懷上的深層連結，對於強化香港「一國兩制」下的國家認同具有重要而深遠的現實意義。

全球輿論共鳴中國聲音

2025年九三閱兵不僅是對中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的莊嚴紀念，更成為全球輿論場關注的焦點事件。大數據和人工智能模型分析顯示，閱兵當日國際信息量的指數級增長，反映出中國所主導的歷史記憶敘事已具備跨越國界、觸動人心的全球傳播力與議題設定力。無論是日本民間輿論的理性回應、美國等西方媒體的高度曝光，還是中國香港地區的廣泛報導與積極認同，均共同構成了此次閱兵在國際輿論中多層次、多維度的深遠影響。

此次閱兵彰顯中國對歷史真相的堅守與對世界和平的珍視。國際輿論普遍認為，九三閱兵有助於強化全球對二戰歷史正義的共同維護，並喚醒不同國家對和平價值的集體記憶。在當代國際秩序深刻調整的背景下，中國以閱兵為平台，釋放維護和平、追求發展、尊重多邊主義的積極信號，展現出大國負責任的全球形象。

歷史不應被遺忘，和平更需共同捍衛。人類命運休戚與共，唯有各國堅持平等相待、和諧共處、守望相助，方能構建真正可持續的安全環境與發展格局。中國在此次九三閱兵中所傳遞的歷史立場與和平倡議，已超越儀式本身，轉化為跨文化共識與全球公共話語的一部分，為推動構建人類命運共同體注入強大輿論動能與價值支撐。

