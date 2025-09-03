中國以盛大閱兵紀念反法西斯戰爭勝利八十周年，國家主席習近平、俄羅斯總統普京和朝鮮領導人並肩亮相天安門城樓，國際社會高度關注。尤其是特朗普政府發起關稅戰，打亂了國際貿易秩序以至國與國關係，西方自然視中國另起爐灶，顛覆美國主導的秩序，甚至認為「全球南方」正團結起來挑戰西方霸權。



然而，這種想像源自二十世紀的冷戰思維，將當今世界簡化為一場東西方、中美之間的零和博弈。習近平藉上海合作組織峰會之機提出的「全球治理倡議」，正是要超越這種非黑即白的二元對抗框架，進入一個更廣闊的歷史視野和更複雜的全球現實。

北京眼中的世界失序與解方

「全球治理倡議」指出現行國際機制存在三個局限。第一，全球南方代表性嚴重不足，有必要糾正歷史不公。第二，單邊制裁等行徑違反國際法，削弱了國際機制的權威。第三，2030年可持續發展議程進展滯後，以及人工智能、網絡空間等新領域治理缺位，有效性亟待提升。簡單而言，北京認為當前的全球治理體系在公平性、合法性和實效性上均有不足。

針對這些問題，倡議提出了「五個堅持」的核心理念，其中以「堅持主權平等」為首，強調「各國無論大小、強弱、貧富……都有權在全球治理進程中平等參與、平等决策、平等受益」。這顯然是為了提升發展中國家的話語權。「堅持多邊主義」推崇「共商共建共享的全球治理觀」，反對任何形式的單邊主義。「堅持國際法治」強調《聯合國憲章》，同時批判「搞雙重標準，不能強加於人」的行為。

值得注意的是，《全球治理倡議概念文件》特意指出，改革全球治理不是要推倒現有國際秩序重來，也不是在現行國際體系之外的另起爐灶，而是為了加強現行體系的執行力與有效性。可以說，中國倡議的是一個更加民主化和包容的國際體系，而非發動一場革命。

倡議背後不是要全球霸權

由普京和莫迪在天津相談甚歡，到北京天安門城樓上習近平、普京和金正恩並肩，特朗普明顯感到不安。其於社交媒體上形容習近平與普京、金正恩「合謀對抗美國」，但另一方面又在訪問時自言一點也不擔心中俄結盟，並表示中國需要美國，永遠不會對美國使用軍事力量。特朗普以至美國若對中國存有恐懼，歸根結柢，在於假設了崛起的中國必然會尋求全球霸權。

然而，與西方主流論述恰恰相反，中國反覆強調的「中國特色」本身就是一種自我設限 ，認為其發展模式有其獨特國情，無意像華盛頓共識、新自由主義般向外輸出意識形態。更不用說中國不對外發動戰爭，不像美國先是對阿富汗開戰，後又攻打伊拉克。比起美國兩黨總統以「全球領導者」自居，中國的外交辭令卻是「永不稱霸」。因此中國威脅論某程度是美國的自我投射，以為其他國家也想成為霸權。在現有秩序長期被邊緣化的中國，正正是要警惕單邊主義，加強發展中國家在全球議程的角色。

一個多元世界的秩序想像

由天津峰會到北京閱兵，其所展現的「非西方」不等如「反西方」。「全球治理倡議」既謂「全球」，顧名思義並非只是給全球南方，或作為對抗西方陣營的戰書。廿一世紀需要的不是一場新冷戰，而是要「去殖民化」對世界秩序的理解，尊重不同國家的文明和價值。主權平等原則以至國際法並非西方的專利發明，而是人類各文明共同創造的結果。我們不能再假設只有西方國家才能定義國際秩序，國際法數百年來由西方壟斷的局面亦應該打破，讓文明對話回歸平等。

主權與不干涉原則，亞洲各國的理解是怎樣？更加公平和多元國際秩序，發展中國家如何定義？如果我們仍然陷於零和博弈的思維，熱衷於東西對抗、中美對峙的新冷戰論述，即使我們或許能免於一場戰火，卻依然無法應對氣候變化、人工智能等正考驗當前世界的重大挑戰。「全球治理倡議」的意義不是要取代任何霸權，而是促進各國走出狹隘的思考，以更平等、更多元、更互相尊重的方式合作，共同應對生存威脅。這也是為什麼習近平主席在九三閱兵當天指出，人類生活在同一星球，應當同舟共濟，和睦共處，堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體。