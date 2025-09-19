星星之伙｜Dr BEAM的綠建之伙

黃錦星專欄（鳴謝蘇鴻輝Frankie、鍾志良Colin、杜琦森Alexander Main DUGGIE和楊燕玲Yvonne合撰）

今年《施政報告》提出支持國家推動共建「一帶一路」綠色合作，包括建立「一帶一路」綠色發展香港合作平台，並支持香港專業組織如建築環保評估協會（BEAM Society Ltd., BSL）等將「綠建環評」（BEAM Plus）推廣至「一帶一路」國家，透過技術輸出與國際合作，鞏固香港在綠色發展中的領導地位。什麼是BEAM？還有Dr BEAM？BEAM代表Building Environmental Assessment Method（建築環保評估法）。而BSL在2019年12月11日誕生了吉祥物Dr BEAM。剛巧這天是聯合國所訂國際山岳日，旨在喚起氣候關注，支持低碳永續，與Dr BEAM推動綠建的使命異曲同工。我樂見眾多「綠建之伙」，來自建築師、工程師、園境師、測量師等界別。

綠建核心價值的凝聚

回顧全球，評估建築環保水平之綜合方法始於1990年，我有緣以不同角色一直參與綠建之旅。1995年，香港多方合力下成立建築環保評估指導委員會，並在1996年發佈首系列的建築環保評估法，名為HK-BEAM，領先亞洲。2002年，組織正名為建築環保評估協會，壯大團隊以完善和推廣建築環保評估工具，2009年聯同建造業議會（CIC）、商界環保協會（BEC）及環保建築專業議會（PGBC）成立「香港綠色建築議會」（HKGBC），並在 2010年開新篇章，發佈升級工具名為「綠建環評」（BEAM Plus）。

而BSL現任主席蘇鴻輝工料測量師Frankie，致力將環保理念融入採購、成本控制及合約管理中，期望以專業知識推動綠建。2012年，Frankie開始出任BSL董事，從此見證BSL由初期10多名成員發展至今60多人，「綠建環評」登記項目亦由約100宗增至超過2,600宗。此外，BSL推出了一系列評估工具，涵蓋新建建築 、既有建築、室內建築、社區等，覆蓋建築物生命周期各階段，並開發應對數據中心和既有學校的評估工具。展望未來，BSL將持續優化現有工具，並推動「綠建環評」走向全球。Frankie的願景是凝聚更多專業人士和持份者，讓環保成為每個建築項目的核心價值。

蘇鴻輝工料測量師Frankie（左二）是現任BSL主席，右邊分別是BSL行政總裁何志誠工程師和市場及培訓部Joey。（作者提供）

應對氣候變化的關鍵

2000年代，鍾志良工程師Colin參與香港濕地公園的地源熱泵空調系統項目，成為職涯轉捩點，讓他深刻體會節能設計不僅是技術層面的挑戰，更是一種信念。Colin是現任BSL第一副主席，深信綠建是應對氣候變化的關鍵，更希望透過這個平台將多年專業經驗化為推動可持續發展的動力，包括影響更多業主和建築從業員理解節能設計的重要性，並推動更具智慧和韌性的建築設計，應對氣候挑戰。作為BSL技術審查委員會前主席及「綠建環評」專家小組能源使用主任，他的職責是審核與優化評估標準，推動創新技術應用，同時協助業界提升建築物能源效益，節能慳錢助減碳。Colin希望他的經歷能啟發更多年輕工程師加入綠建行列，攜手同行令香港成為低碳城市典範。

鍾志良工程師Colin是現任BSL第一副主席，體會節能綠建是信念。（作者提供）

城鄉共生景觀的珍視

1985年，杜琦森Sandy從蘇格蘭來港任職園境師，原計劃只是兩年工作旅行，但港人友善以及豐富多樣的景觀規劃設計項目，很快改變了他的想法。工作所需，他經常走訪新界及離島，因而愛上了香港的自然景觀。這份熱愛激發了他保護這片美景的心，並立志推動可持續發展，包括促使他參與「綠建環評社區」的開發工作。園境師的專業知識對推動綠建不可或缺，他也因此從2014年出任BSL董事，亦是現任第二副主席。參與了景觀規劃設計40年，Sandy深刻體會到「移動基線」（Shifting Baseline）的學說——隨著時間流逝，人們對環境原貌的基準認知漸變。Sandy 對新界的基線記憶是夕陽下閃閃發光、廣闊無垠的稻田，然而新一代園境師只能憑想像領會。Sandy 渴望守護僅存的珍貴自然景觀，並將生物多樣性與美感融入城鄉景觀。

杜琦森（Alexander (Sandy) Main DUGGIE）（右一）是園境師，現任BSL第二副主席，渴望將生物多樣性與美感融入城鄉景觀。（作者提供）

綠建從業人員的傳承

楊燕玲建築師Yvonne從2002年積極參與綠建專業認知，2012年加入HKGBC綠建認證委員會，2014年成為全新「綠建通才」（BEAM Affiliate）認可資格相關培訓和考試計劃的召集人。2010年「綠建專才」（BEAM Professional）培訓和考試計劃新出台，當年我領軍，至2011年獲「綠建專才」認可資格的專業人士突破1,500人，業界反應熱烈。之後與「綠建專才」計劃互補的，是Yvonne接力推的「綠建通才」，歡迎建築/房地產行業的從業員和技術人員、室內設計從業員，或有意向專業資格領域邁進的應屆畢業生參加，這些獲認證的綠建從業員能支援綠建設計、施工和營運等。Yvonne相信綠建應是整個行業的共同使命，樂見 BSL培訓能讓更多人理解綠建的重要性。

楊燕玲建築師Yvonne（前左三）在2014年擔任「綠建通才」計劃召集人，同年10月頒首屆證書，時任環境局局長的我主禮。（作者提供）

根據《香港綠色建築評級標準最新發展報告》（2024），已登記「綠建環評」的物業數量近9,000座，其中新建建築近7,000座，既有建築超過1,500座。首次獲得「綠建環評」認證的綠建總數近4,500座，相比1996至2009年十餘年共約600座之總數，升了約7.5倍。這些經評級的新建建築項目預計全年減碳145萬公噸，相當於種植6,300萬棵樹。向前看，面對氣候變化引致極端天氣惡化的嚴峻挑戰，以及生物多樣性的喪失危機，綠建是關鍵之一。期望政府、業界以至大眾同行凝聚綠建行動，把握《香港氣候行動藍圖》和《香港生物多樣性策略及行動計劃》等的更新版機遇，同時用於北都以至「一帶一路」。

BSL的綠建工作支持各政策局如發展局、房屋局、環境及生態局等的事務，支持香港可持續發展。（作者提供）

世界急速變化中，綠建從業者的持續進修和傳承越見重要，BSL將在下個月23日（星期四）舉辦國際研討會，主題為「邁向碳中和：實踐ESG及可持續建築環境」，旨在討論環境、社會和治理（ESG）實施，包括綠色金融推進、數字轉型、建築生命週期的人工智能以及綠色評估工具和認證等問題，大家報名宜早，到時Dr BEAM會亮相！

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



