黃頴灝｜垃圾徵費繼續暫緩：現實抉擇與可持續發展的平衡

黃頴灝專欄

垃圾徵費政策引發社會廣泛討論，這一政策本應是解決香港堆填區危機的重要一步，但在推出前卻因多重挑戰而暫緩，至日前（9月23日）出文件表示現屆政府不再推行。筆者認為這一決定反映了政府在經濟、技術及社會支持三方面的考量，體現了公共政策制定中的現實抉擇。然而，政策「暫緩」並不意味「停止」，垃圾徵費仍是香港邁向可持續發展的重要一環，如何平衡現實與長遠目標，是香港需要面對的課題。



利益、技術、支持缺一不可

是否推行一項公共政策，需考慮三大核心因素：公共利益、技術可行性及公眾支持。這是公共政策分析的重要框架，強調政策需符合社會整體利益、具備實施條件，並能獲得廣泛支持。

垃圾徵費從公共利益的角度看，減廢回收有助緩解堆填區飽和，符合環境及社會公益。然而技術上，垃圾分類及回收設施仍未完善，特別是「三無大廈」的執行挑戰尚待解決。同時，近年來環球經濟波動及香港飲食業結業潮等壓力，使政策的推行面臨更多現實困難。市民對政策支持度不足，對費用公平性及非法棄置的憂慮未被有效回應，也進一步削弱了政策落地的基礎。

政府繼續暫緩垃圾徵費，顯然有其現實考量。近年來，香港經濟面臨多重挑戰，對於中小型企業而言，經營環境更是雪上加霜。以飲食業為例，結業潮已成為常態，筆者作為中小企經營者，也深知現實壓力的殘酷，繼續暫緩徵費的決定或許是出於對行業困境的體諒，為中小企業爭取一定的喘息空間。

回收基建和配套都是基礎

政府在近年加大投入，推動現代化廢物處理設施的建設，為實現2035年的「零廢堆填」目標奠定了基礎。香港首個現代化廢物焚化設施「i·PARK 1」將於年內落成，每日可處理3,000噸廢物。規模更大的「i·PARK 2」計劃於2030年左右落成，兩座設施合計每日處理量可達9,000噸，幾乎接近香港每日1萬噸都市固體廢物的總量。此外，政府大幅提升回收配套，例如將「綠在區區」的公共回收物收集點增加，並在幾乎每棟公共屋邨設置廚餘回收點，便利居民參與減廢。

同時，環境及生態局局長謝展寰早前提出增設智能回收機的建議，利用自動化技術取代人手操作，進一步壓低回收成本，提升效率。筆者注意到政府雖然透過智能化降低回收成本，但整體投入金額卻大幅增加。根據當局發佈的《香港資源循環藍圖2035》，回收率需達到55%，而現時僅為34%。因此這些基建與配套是回收體系的基礎，只是一個開端，當局必須堅持持續投入，保持政策發展的動能，並進一步提升回收率。

筆者認為，政府應進一步支持回收業界，放寬回收基金對回收業界的援助，因為沒有「污染者自付」下的回收業界並不容易經營，因此當局政策需更大傾向回收業界，以務實支持回收業操作，去推動市民積極參與。

膠樽生產者責任制是起點

垃圾徵費的核心理念是「污染者自付」，通過經濟誘因促使市民減少廢物。然而，這項政策的挑戰不僅在於技術準備，更在於覆蓋範圍的廣泛性，不僅由政府針對企業（G to B模式），還涉及政府向整個社會每一位市民（G to C模式）。

相比膠樽生產者責任制，垃圾徵費的執行難度更高。膠樽政策針對特定行業，範圍較窄，執行起來相對簡單；而垃圾徵費涉及全體市民，執行過程需要解決複雜的技術與監管問題。例如，三無大廈的垃圾管理如何有效執行？如何防止非法棄置垃圾？以及如何確保徵費資金的透明使用？這些問題在政策推行前都需要有明確的解決方案。

民青局近期提出的「聯廈聯管」計劃，或許能為三無大廈的垃圾管理提供一個可能的方向，但目前仍處於試驗階段，尚未成熟。筆者認為，政府選擇先推行膠樽生產者責任制，是一項務實的策略，既為市民提供了一個具體的政策案例，也為未來更廣泛的垃圾徵費累積經驗。

尋找更能服眾的解決方案

垃圾徵費繼續暫緩的另一大原因，是社會支持度的不足。根據多項調查，七至八成市民認為現階段不適合推行垃圾徵費，這反映了政策在社會共識上的缺失。

市民對垃圾徵費的質疑主要集中於費用公平性、執行可行性及政策效益透明度。這些都是市民普遍關注的問題，垃圾徵費作為一項面向全社會的政策，其技術和監管要求遠高於針對企業的膠樽生產者責任制政策。因此，筆者期待來屆政府能在政策設計與執行機制上提供令人信服的解決方案，以贏得廣泛支持。

垃圾徵費的繼續暫緩，從現屆政府看是一項理性的選擇，然而政策的暫緩並不意味着問題的解決，垃圾徵費作為長遠公共政策，仍是減廢回收工作的關鍵一環。政府應在暫緩期間繼續完善回收基建，推動技術創新，加強針對支援商界及低收入家庭的配套措施，並進一步提升政策透明度與公眾參與度。只要政府與市民共同努力，將現有的減廢回收成果發揮到最大，香港實現可持續發展目標指日可待。

作者黃頴灝是元朗區議員，民主思路聯席召集人（內務及地區事務），環保公司董事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

