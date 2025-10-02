利哲宏｜培根固本：香港愛國教育的教學省思

利哲宏Dr Riz's 專欄

面對2025年新的一份《施政報告》，我覺得有必要重提一個我在本欄常談的主題——愛國教育。不過，在切入教學核心之前，容我分享兩點形塑我取態的個人反思。



首先，政務司司長陳國基把愛國教育比喻為「種樹」，這個譬喻我深有同感。他說愛國教育不是短跑，而是緩慢而有節奏的栽培——像把幼苗養育成參天大樹。這是一個需要耐性、細心與遠見的歷程。其次，作為一位獲委以推動此工作的巴基斯坦籍人士，我由衷感謝我們的總校長陳偉佳博士。他把此任務交予我，或源於中巴長久的友誼，亦基於他相信我的跨文化視角，能在推行國家安全教育、國民教育與基本法教育時，帶來連鎖式的推動力。

在《2025年施政報告》中，行政長官李家超提出一套深化全港愛國教育的整體策略。此項目以把國家認同與公民價值融入日常學習為核心。教育局將透過「心繫家國」活動，把愛國教育植入課程；加強「憲法和基本法學生大使」培訓；並以體驗式行程，讓學生走進中國的建國歷史。同時，政府會加強教師專業發展、更新價值觀教育課程框架，並優化高中中國歷史與歷史科課程綱要。課室之外，亦會藉社區參與與文化推廣鞏固愛國教育。中國文化推廣辦將主導「中華文化節」與《中國通史》專題展等標誌性項目，並建立博物館與體驗中心，展示國家成就。香港亦會與內地部門合作設立愛國主義教育基地，鼓勵青年走訪具共產黨歷史主題的遺址。這些舉措展現一種全方位路徑：培養國家自豪感、維護國家主權，並使香港的教育生態與「一國兩制」的原則相契合。

作為教育工作者，我堅決反對以「灌輸」與「考試」為本的方式去培育學生的愛國價值。這樣做會把國民教育貶為機械操練，欠缺情感共鳴與歷史厚度。當學生為了評核而背誦資料，他們可能無法理解塑造中國歷程的複雜脈絡與付出；更糟的是，他們或會對自身的國家認同變得冷漠，甚至抗拒。真正的愛國教育必須扎根於深思熟慮的教學法——邀請探究、促進反思、連結個人。關鍵在於教師如何策劃與實施這些學習經驗。重點不是告訴學生該想什麼，而是引導他們如何以批判性思維看待國家的過去、現在與未來。活動應具沉浸感、由學生主導、並建立在選擇之上，讓學習者透過博物館參觀、紀錄片、角色扮演與社區參與等方式走進歷史。當學生對學習有主權，他們便會自然內化價值。因此，愛國教育應是一段探索旅程——不是灌輸。透過有意義的教學，我們不僅培育知情的公民，更培養對國家懷抱真切自豪與責任感的個體。

在我們學校，愛國教育不是按部就班的劇本，而是由學生能動性與審慎設計共同塑造的生命經驗。為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我們策劃了一個為期兩個月、以選擇與投入為核心的校本項目。除全體師生一同參與升旗禮、聆聽師生致辭外，其餘活動均以自願報名為主。與「有選擇就會流於冷清」的假設相反，我們見證了澎湃的參與熱情——有兩項活動出現五倍超額報名。學生踴躍觀看中國2025年勝利日閱兵直播，被高超音速導彈、隱形無人機與象徵和平與韌性的八萬隻和平鴿所震撼。另一個亮點是參訪香港抗戰及海防博物館，逾二百名申請者中我們只可挑選四十人。同時，我們在紀錄片放映中加入爆谷，讓學習氛圍更親切可親。我們的旗艦項目，是在校園設立期間限定的迷你博物館，展出戰時文物與照片，由學生擔任導賞員帶領參觀。這，便是真正的愛國教育——沉浸式、由學生主導、深植歷史同理心。

總結而言，香港的愛國教育必須超越政策文本，成為一份教學承諾。《2025年施政報告》提供了堅實框架，但成敗繫於教育者如何把它轉化為有意義的學習經驗。在我們學校，我們親眼見到選擇、創意與學生主體性，如何把抽象價值化作具體理解。從博物館參訪到閱兵觀禮，每一項活動都成為編織國家認同的線索。當學生獲得空間去探索、發問與連結，他們不只是學「歷史」，而是「感受」歷史。作為教育者，我們要像悉心栽樹般耐心培育，深知今日所植之根，將形塑明日的公民。當愛國教育立基於同理與投入，它不僅是一課，更是一份傳承。讓我們持續種植、策展，並相信深思熟慮的教學所具有的轉化力量。

