奇妙的揭發者｜多一些務實少一點奇幻　垃圾回收分類指日可待

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

環境及生態局局向立法會提交《施政報告2025》政策措施討論文件，當中提及現屆政府將會繼續暫緩「垃圾收費計劃」，而其中一個理由是「地緣政治局勢日趨複雜」。按此邏輯，莫非「俄烏戰爭」影響了屯門堆填區的容量？「中美貿易戰」阻礙了廚餘回收機的進口？局方這番話，與其說是解釋，不如說是一則後後後現代主義的殖民政治寓言——原來香港的垃圾問題，早已與國際棋局緊密掛鈎，可惜市民悟性太低，只懂抱怨垃圾站爆滿，卻不懂欣賞局方的全球視野。



相關文章：又暫緩垃圾徵費 欠社會合理交代

其實「垃圾收費」不是重點，真正要務是推動「垃圾分類」，發展綠色經濟。這番言論，彷彿在告訴一個病入膏肓的病人：「吃藥不重要，重要的是你要相信自己會康復。」誠然，垃圾分類確是良方，但當香港以往的回收率長期徘徊在30%以下，至近年才略略微升至32%，而廚餘回收設施仍然寥若晨星，聽起來更像是一場紙上談兵的綠色烏托邦。

配套不到位

廚餘怎麼變黃金

廚餘的經濟價值充滿詩意憧憬：「只要分類好，廚餘能變餘糧、肥田料，帶動農業革命！」這番話令人腦海浮現一幅田園畫卷：元朗的農田在廚餘滋養下長出金黃稻穗，漁船滿載由有機廢料養殖的肥魚，而香港飲食業從此擺脫進口依賴……可惜現實是，香港每日產生逾三千公噸廚餘，僅約5%被回收，其餘皆與普通垃圾共赴堆填區纏綿到老。「巨大的經濟價值」，至今仍封印在官方文件的修辭裏。

環境局局長管轄的環保署、食環署、漁農署，本可組成一條龍服務，將廚餘回收、處理、農業應用無縫銜接。但現實中，這些部門彷彿活在「平行時空」：環保署力推垃圾分類桶，但回收物最終常被混雜運送；漁農署提倡現代農業，卻坐視農地被改劃成豪宅地基。與其幻想廚餘救世，不如先解釋為何香港農業用地過去幾十年縮水九成 ?

地皮當祭品

農業園成樣板區

香港目前的漁農業政策，確實像對待瀕危物種——劃定幾個「保育區」供人參觀，其餘地皮則獻給地產商當祭品。舉目四望，新界東北的農田被「土地共享計劃」蠶食，而所謂「農業園」規模堪比主題公園的樣板區。一邊鼓勵年輕人務農，一邊讓地主以囤地待價而沽，這種「精神分裂式」的規劃，難怪農業只能淪為都市人周末的打卡背景。

憧憬的「科技農業」更是黑色幽默：香港連基本農地都難保，卻幻想以垂直農場、魚菜共生解決糧食問題？這好比在劏房裏規劃無邊際泳池，理想豐滿，但現實骨感。更何況，若真要以廚餘推動農業，首先需解決收集、運輸、處理的基建難題，但當局連垃圾收費都因「地緣政治」卻步，這些實務工作豈非更像星際任務？

硬件先行了

軟件永遠在失蹤

正如政府推動豪華遊艇業，但香港政府知不知道香港缺乏相關技工與服務員的窘境。將海員培訓非技工化，船泊得了碼頭，卻找不到人拴繩；遊艇能停泊維港，卻請不到端酒的侍應——這種「硬件先行，軟件失蹤」的發展模式，簡直是香港產業政策的縮影。

同理套用在垃圾管理上：政府熱衷興建焚化爐、堆填區（儘管選址永遠惹爭議），卻對培養回收業人才、建立分類鏈條興趣缺缺。結果便是，香港彷彿一個穿戴名牌卻不懂基本禮儀的暴發戶，擁有國際級的垃圾處理設施，卻連垃圾分類的幼兒園課程都未畢業。

解決看緣分

官僚體系是典範

特首表達了他辭退前任運輸局局長林世雄與文化局局長楊潤雄的背景，引發社會議論震動。但若論表現魔幻，環境局長豈非更應被列入考慮名單？當垃圾回收能夠成為香港產業亮點的時候，環境局卻以「地緣政治」為盾，將責任推向國際形勢與跨部門協作。這種「問題很複雜，解決看緣分」的施政哲學，堪稱香港官僚體系的行活典範。

市民不禁要問：若垃圾收費因政治敏感而卻步，那垃圾分類為何多年來仍似蝸牛爬行？若農業潛力巨大，為何土地規劃永遠向地產傾斜？若遊艇業缺乏人才，為何職業教育仍重學歷輕技能？這些問題的答案，或許比「地緣政治」更簡單：當官場充斥着語言藝術家而非解決問題的實幹家，再美好的願景，終究只是公文上的修辭練習。

少一點奇幻

分類回收待落實

垃圾問題，從來不只是環境問題，更是管治智慧的照妖鏡。環境局的說辭，折射出香港政策的慣性——以宏大敘事掩蓋執行乏力；以地緣政治國際格局逃避本地責任。但市民的眼睛是雪亮的：市民更願看見垃圾桶不再爆滿，回收物不再被送往堆填區，農地不再消失於推土機下。

或許有一天，當香港的官場能少一點「地緣政治」的奇幻聯想，多一點「分類回收」的務實行動，這座城市的綠色經濟，才真有可能從垃圾堆裏開出花來。至於環境局的職責，應先處理好目前垃圾回收的框架問題分工問題——食環署、漁農處、環保署——這三個政府部門，應該在局長領導下建立團隊精神建構有效分工，負責垃圾收集的食環署部門和負責垃圾分類的環保署部門應該合併為一個部門，漁農處應該在廚餘以及農業發展上扮演主要領導角色。香港應該透過垃圾分類創造一個更可持續發展的社會；也應該借助目前的創新科技，建立一個垃圾分類和回收系統；更應該利用目前地緣政治，積極開發新類型的綠色產業，令香港成為綠色經濟的典範和龍頭。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

