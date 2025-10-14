奇妙的揭發者｜誰的尺，量什麼？——大學的排名迷思與教育本真

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

走進香港教育大學的校園，玻璃窗折射着依靠英國式國際化的「野心」，宣傳冊上印着耀眼的全球排名。在這座以培育教師為使命的高等學府裏，空氣中飄散着一種奇特的焦慮——一種被異域的尺規不斷丈量、被遠方的標準反覆評判的焦慮。英國主導的國際教育排名，如同教育界的「米芝蓮指南」，正以英文論文精緻的量化指標，將百年樹人的教育大業，簡化為一份可供消費的星級菜單。



這套排名體系，本質上是將教育異化為商品。它服務的並非教育本身，而是那些對教育缺乏深度理解、卻急需「消費指南」的普羅大眾。如同美食指南無法衡量一頓家常飯菜中蘊含的情感與記憶，這些國際排名又如何能評估一所師範大學對本土社會的文化貢獻？香港教育大學若沉迷於這場遊戲，便如同放棄廚師的本心，轉而追逐米芝蓮的星星——最終或許能獲得幾顆星章，卻可能遺忘了為什麼要下廚，為誰而烹飪。

香港教育的核心困境，在於語言文化的自我殖民。回歸二十餘載，英文仍是教育體系中無可撼動的霸主，中文教學被邊緣至角落。這種語言生態的扭曲，直接導致年輕一代對中國文化的疏離與抗拒。諷刺的是，作為培育教師的搖籃，教育大學非但未能糾正這種傾斜，反而通過追逐英式排名，進一步強化了這種文化依附。港英殖民時期尚有中文大學的堅守，將中文國際化視為己任；而今在「國際化」的華麗外衣下，中文教育反而節節敗退。教育大學本應是文化自主的堡壘，如今卻成了文化失語的象徵。

更令人憂慮的是，香港教育資源的配置已完全淪為房地產經濟的附庸。政府對幼兒教育投入吝嗇，對大專教育卻慷慨解囊，因為後者能吸引「人才」——實則是吸引那些能推高樓價的消費階層。整個教育體系越來越像一場精心設計的消費盛宴：追求名牌、崇拜排名、追逐高分，唯獨缺少對教育本質的追問。教育大學理應是這場狂潮中的定錨，如今卻隨波逐流，開設各種與師資培育無關的課程，從文創到創科，五花八門，唯獨缺失了對基礎教育師資的深耕。

香港要發展創科，卻連基礎科學教育的師資培訓都薄弱不堪；要推動文創，藝術教育師資卻嚴重不足。這種本末倒置的「產學研」模式，只剩下了「產」——生產論文、生產排名、生產學費收入，而「學」與「研」則淪為點綴。教育大學的教授們被迫在國際期刊上大量發表論文，如同教育界的「外賣廚師」，忙於製作符合西方口味的「學術快餐」，卻無暇為香港的教育廚房熬製一鍋滋養本土的文化高湯。

漫步在香港各大學校園，你不難發現一種奇特的空洞感。這些斥巨資建造的學府，擁有世界級建築費的硬體設施，卻難覓一座讓人沉靜思考的圖書館。學術氣息被功利主義稀釋，校園變成教育商場，師生成為排名遊戲中的齒輪。這種異化到了什麼程度？連培育教師的聖地，都開始懷疑自己的價值，需要透過英倫的鏡子來確認自己的容貌。

瑞士、德國、西班牙的許多優秀大學早已退出這種排名遊戲，因為他們深知教育的多元性無法被單一標準量化。香港的大學體系確實需要分工——香港大學、科技大學參與國際排名或有必要，但教育大學的使命截然不同。它的成功不應體現在國際期刊的發表數量上，而應體現在香港中小學課堂的教學質量中，體現在下一代的文化自信裏。

教育大學的校園設計本身就在訴說一個弔詭的故事：那些追求國際排名的建築，往往充滿了玻璃與冷氣的冷峻，卻少了書卷與人文的溫潤。教育的本真在於傳承文化、啟迪心智、培育人格，這些價值如何用英國人設計的指標來衡量？當我們用別人的尺來量自己的身子，量出來的永遠是扭曲的影像。

香港政府和香港教育局對大學的評核機制，強化了這種單一價值觀。過度依賴英美排名制度，缺乏對在地使命的考量，導致所有大學朝着同一個模式傾斜。教育大學若繼續這場遊戲，不僅自失立場，更將進一步拖垮香港的基礎教育品質——因為最該關注本土教育的人，卻把目光投向了遠方的認可。

教育大學應當勇敢轉身，拒絕這套殖民品味的延續。它的使命不是在全球排名中爭得一席之地，而是為香港建構自主、自立、自信的教育體系。它應當深耕師資培育，研究中文教學法，發展適合本土的文化課程，成為香港教育的精神燈塔。

這不是反對國際交流，中文和中國文化才是真正的國際潮流，主張中文文化主體性的建立，應該以中國文化為核心吸收不同文化的精髓建構自身的文化特色，這才是真正軟實力的建立。如同一個家的廚房，可以借鑒各國料理技法，但終究要做出讓家人暖心的飯菜。教育大學的廚房，該為香港的孩子烹調怎樣的文化食糧？這個問題的答案，不該由倫敦的教育米芝蓮評審決定，而應由香港的課堂、教師與學生的成長來見證。

當香港教育大學不再焦慮地望向西方排名，而是踏實地凝視香港的教育現場，它才能真正找回自己的靈魂。那靈魂不在國際期刊的論文裏，而在幼稚園老師講故事的微笑中，在小學教師板書的粉筆灰裏，在中學老師啟發思考的眼神中。這些價值，任何排名都無法量化，卻是教育最珍貴的本真。

歸根結底，教育大學需要的不是一把更精緻的英制尺規，而是找回自己衡量教育價度的座標系。在那個座標裏，文化的根、語言的魂、教師的心，才是最終的度量衡。香港教育的未來，取決於我們何時能勇敢地說：我們的教育，由我們自己來定義。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



