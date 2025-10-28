奇妙的揭發者｜香港海洋公園的赤字困境與重生契機

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

海浪依舊不知疲倦地拍打着深水灣的礁石，香港海洋公園的過山車軌道在亞熱帶陽光下閃爍着金屬光澤。這座陪伴香港人近半個世紀的主題公園，最近公佈了最新業績——收入有所增長，卻依然背負着2.7億港元的赤字。最引人注目的，是那座耗資數十億的水上樂園，非但沒有成為預期的搖錢樹，反而成為了財政漏洞中最深的裂痕。



這不僅僅是數字的遊戲，而是香港城市發展模式的一面鏡子。當我們凝視這面鏡子，看到的不僅是水上樂園的運營困境，更是一個時代的困惑——在全球化旅遊競爭白熱化的今天，一座城市應該如何重新想像它的休閒景觀？

孤島運營：水上樂園的先天不足

水上樂園的困境，根源在於它的規劃哲學。這座耗資巨大的設施，從設計之初就似乎陷入了一種「為建而建」的思維定勢——它被構想為一個孤立的景點，而非一個完整旅遊生態系統中的有機組成部分。救生員配置的苛刻要求只是表象，更深層的問題是整個項目缺乏對「收入開始」的思考。當一個娛樂設施首先考慮的是安全規範和程序正確，而非遊客體驗與商業可持續性時，它的命運就已注定。

這種孤島思維體現在空間佈局與運營模式的每一個細節。水上樂園與周邊酒店各自為政，與海洋公園主體缺乏動線連接，遊客體驗被割裂成數個互不相關的片段。在當今體驗經濟時代，這種碎片化的娛樂供給已經遠遠落後於消費者的期待。人們不再滿足於單一的遊樂設施，他們渴望的是一體化的度假體驗——從醒來的那一刻到入睡前的時光，都能沉浸在精心設計的休閒氛圍中。

星洲啓示：一體化體驗的力量

放眼南海，新加坡聖淘沙島提供了一個截然不同的範本。那裏沒有孤立的景點，只有完整的故事線——酒店、沙灘、水上活動、餐飲購物被編織成一個無縫的整體。遊客不是在景點之間奔波，而是在一個精心設計的空間中流動。這種一體化思維不僅提升了遊客體驗，更創造了多重收入渠道，讓各個設施相互引流，形成良性循環。

聖淘沙的成功不是偶然，它源於一種對現代旅遊本質的深刻理解。在信息透明的時代，遊客變得越來越精明，他們計算的是整體度假價值，而非單個景點的門票價格。一座孤立的水上樂園，無論多麼精彩，都難以獨自承擔吸引遠方遊客的重任；但當它成為更大度假體驗中的一環時，它的價值就會被放大，它的不足也會被互補。

灣區潛力：從深水灣到「香港聖淘沙」

海洋公園最大的未開發資源，或許就是它毗鄰的那片海。深水灣與熨波洲之間那片碧藍水域，如今只是風景的背景板，但如果融入整體規劃，它可以變成香港的聖淘沙。想像一下，如果水上樂園與海灘、濱海市集、水上活動中心連成一體，會是怎樣一番景象？

這種轉型不僅是可能的，更是必要的。香港擁有舉世無雙的海岸線，卻始終沒有將其轉化為完整的海濱休閒體驗。海洋公園所處的南區，具備所有成為世界級濱海度假區的天然條件——山海相連、灣岬交錯、交通相對便利。唯一缺少的，是將這些分散的優勢串聯起來的想象力與決心。

二元發展：產業型與非產業型

海洋公園的出路或許在於一種二元化的發展模式——將園區清晰劃分為「產業型」與「非產業型」兩大板塊。產業型部分，包括水上樂園、酒店、海灘等，交由財團以20-30年的長期合約進行一體化運營；非產業型部分，如動物保育、教育項目、公共綠地等，則由公園主體繼續管理，保持其公益屬性。

這種劃分不是放棄公園的初心，而是面對現實的務實選擇。主題公園行業已經進入資本密集、專業運營的新階段，僅靠傳統的運營模式難以在激烈競爭中生存。將專業領域交給專業人士，同時保留核心的公益使命，這種公私合作模式在國際上已有諸多成功先例。

三方共贏：官企民的利益交匯

將水上樂園交由酒店財團一體化運營，創造的是一個三方共贏的局面。對政府而言，這意味着財政負擔的減輕、長期稅收的增加與就業機會的創造；對企業而言，獲得了規模經濟與協同效應，能夠通過整體度假體驗提高客單價與停留時間；對市民與遊客而言，則能享受到更豐富、更便捷的休閒選擇。

更重要的是，這種模式能夠激活整個南區經濟，為香港創造一個新的旅遊增長極。當前香港旅遊業過度依賴購物與都市觀光，缺乏休閒度假產品。一個一體化的海洋公園度假區，正好填補了這一空白，能夠吸引那些希望停留更久、體驗更多的優質遊客。

潮水轉向：發展哲學的不得不變

潮水有漲有落。海洋公園今天的困境，某種程度上是香港旅遊業現狀的縮影——過去的成功模式已難以為繼，必須尋找新的方向。將水上樂園與酒店整合，進而開發濱海度假區，不僅是一個商業決策，更是一種發展哲學的轉變：從孤立運營到生態系統思維，從單一景點到綜合體驗，從短期應對到長期規劃。

站在海洋公園的山頂上俯瞰，那片蔚藍的南海在陽光下閃爍着無限可能。或許不久的將來，這裏不再僅僅是一個需要財政補貼的主題公園，而將成為香港最生動的濱海度假區——有歡聲笑語的水上樂園，有悠閒的沙灘日光浴，有熱鬧的海邊市集，有遊客在精品酒店陽台上欣賞日落。那時我們再回首今天的赤字困境，或許會感慨：原來每一次退潮，都是為了下一次更壯觀的漲潮。

這是海洋的韻律，也應是城市發展的智慧。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。