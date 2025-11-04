寰海明察｜借力深圳APEC——香港能否把握「會議旅遊產業」新機遇？

梁海明專欄｜寰海明察

2025年11月1日，國家主席習近平於韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間宣布，2026年APEC峰會將於11月在深圳舉行。這是中國第三次主辦APEC峰會，亦是首次將這個高規格的國際多邊會議落戶粵港澳大灣區核心城市。此舉不僅彰顯深圳「改革開放」的標誌性成果，更展示大灣區在國家對外戰略中的重要地位，為區域經濟注入新動力。



對香港而言，應跳出「旁觀者」心態，從國家戰略大局重新審視自身定位，確立「主會場在深圳、副中心在香港」的策略格局。這不單是地理優勢的自然延伸，更是國家高層戰略佈局下的一次角色升級。香港不能只停留於「參與」，而是要積極「承接」。例如，可考慮透過升級旅遊發展局為「會議旅遊發展局」，發揮香港在制度、國際網絡及專業服務方面的核心優勢，承辦高端配套活動，與深圳形成互補，共同向世界展現大灣區協同發展的巨大潛力。

「主副聯動」模式在國際會議的實踐中已屢見成功案例。從東京—大阪到布魯塞爾—海牙，區域內城市協同辦會不僅能提升整體影響力，更能帶動區域經濟繁榮。香港若能在APEC籌備期間，承接專題論壇、工商界活動及文化交流等高端配套項目，不僅有助於鞏固香港的國際化定位，亦能切實落實「十五五」規劃中「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」的戰略目標。這將進一步加強香港作為「國際會議之都」的競爭力，並在全球治理體系重塑過程中，為香港爭取更多制度性話語權。

國家戰略考量選址深圳

深圳成為APEC峰會的主辦城市，相信絕非僅僅是輪值安排，而是國家戰略深思熟慮的結果。作為改革開放的先行地，深圳在制度創新、科技發展、綠色經濟及營商環境等多個領域已取得突破，成為中國高質量發展及現代化建設的重要樣板。近年來，深圳透過前海、河套等重點區域，積極推進制度型開放，並主動對接國際高標準經貿規則，其發展方向與APEC提倡的區域經濟一體化及貿易投資自由化宗旨高度契合。深圳主辦APEC，不僅展示中國新發展階段的開放理念，也凸顯大灣區在國家外交及區域合作中的樞紐作用。

在這樣的大背景下，香港不能僅僅把自己定位為「局外人」，而是要積極思考如何轉化自身優勢，全面融入這個國際合作平台。香港自改革開放以來，一直是中國對外開放的重要窗口，無論是法治環境、金融體系，還是專業服務及人才儲備，均處於國際領先地位。作為國際金融中心及亞太多邊交流平台，香港累積了豐富的承辦高規格國際會議經驗。在「一帶一路」、「粵港澳大灣區」及「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）等國家級戰略框架中，香港在貿易、金融及綠色投資領域扮演了重要橋樑角色。

香港積極承接重塑形象

APEC為香港提供了一個不可多得的機遇。作為APEC的獨立經濟體成員，香港享有獨立發言權及政策參與權。在2026年深圳主辦峰會期間，香港完全可以承接部長級會議、工商諮詢理事會（ABAC）活動及專題論壇，並聚焦綠色經濟、智慧城市、科技創新及金融服務等優勢領域，策劃具全球影響力的高端論壇，重塑「國際香港」的專業形象。

要真正實現「國際會議之都」的目標，特區政府需進一步提升政策支援力度，從制度層面推行改革。當前，香港雖已設有旅遊發展局，但應考慮將其升級為「會議旅遊發展局」，全面統籌會展資源、申辦機制及場地協調，並吸引國際會展落戶香港，推動會議經濟成為本地經濟多元化發展的新支柱。同時，北部都會區作為香港與深圳融合的橋頭堡，應在未來的會展經濟走廊中發揮樞紐作用，成為承接大型國際活動及跨境會議的核心發展區域。完善北部都會區的交通基建、會展設施及周邊配套服務，將有助於香港與深圳形成更強協同效應，為大灣區提供更廣闊的會展腹地，並進一步增強香港的區域競爭力。

升級旅發局推動會議產業

當前，香港正處於「十五五」規劃的關鍵時期，如何在國家發展大局中找準定位，是影響香港未來發展的重大課題。深圳主辦APEC峰會，為香港提供了一個前所未有的歷史性契機。香港必須從國家外交戰略及全球治理體系重塑的高度出發，積極參與會議經濟發展，並在制度創新及國際合作中尋求新突破。

將旅遊發展局升級為「會議旅遊發展局」，推動會議產業制度化、專業化；協同深圳打造會展經濟走廊，形成大灣區品牌合力；深化與國際組織的互動，提升全球話語權——這些舉措不僅是香港對APEC契機的回應，更是香港重塑國際形象及內外發展動力的必然之舉。

面對這場國家主場外交的重要機遇，香港不能再止步不前。發展會議經濟，不僅是拓展經濟空間的務實之舉，更是向世界講述「國際香港」新故事的重要平台。機遇就在眼前，香港能否抓住，答案即將揭曉。

