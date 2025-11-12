思哲研究所｜對話在日學者：高市既非排外主義者，也非女性主義者

思哲研究所｜李冠儒

思哲研究所在11月7日有幸採訪曾在《Nikkei Asia》、《The Diplomat》和《East Asia Forum》等平台發表評論文章的社科研究者柴思原（Peter Chai），與香港讀者分享對於日本第一名女首相高市早苗的分析。



柴思原目前在早稻田大學攻讀政治學博士學位，是政治社會學、比較政治學與公眾輿論領域的學者。在他看來，高市有許多國內問題需要處理：「自民黨和公明黨的執政聯盟2024年在眾議院已失去了多數優勢，除了自民黨的『黑金醜聞』(政治資金申報不透明）外，生活成本尤其是米價上漲也引起了民怨，這些因素可能導致了執政聯盟2025年在參議院也失去了多數優勢。高市成為首相後，在10月24日的首次國會政策演說中，她強調會增加日本政府的財政支出，表示要採取積極而且負責任的財政方針來應對通膨問題。同時，她也宣佈將提升防衛預算至GDP的2%，不過她並未說清提高至2%的財源從何而來。」

外國人才政策與社會矛盾

《日本經濟新聞》在9月底發佈的一個問卷調查結果顯示，超過九成的日本企業高層表示「贊成擴大接納外國人」。這主要是考慮到日本面臨人口老化的挑戰，勞動力嚴重不足，外國人才對日本而言自然是不可或缺的。

柴思原說：「大家關注到高市任命日美混血女性小野田紀美為經濟安全保障擔當大臣、外國人有序共生社會推進擔當大臣，可高市和小野田的主張都並非全面排外。在11月4日關於外國人政策的會議中，高市既說明於日本勞動力短缺的現狀來說外國人才是至關重要的，同時她又提到一部分在日外國人的違法犯罪行為給社會帶來了不安和不平等的感覺。她強調她所針對的是一部分外國人，試圖與反移民主義劃清界線。她計劃把國民保險和醫療保險的繳費記錄作為簽證更新和變更的標準之一，也提到計劃對於簽證過期和外國人土地購買等問題上增強監督。其實，早在10月，外國駕照更換日本駕照的規則已經有所變化，筆試題的數量和難度增加，在路試中考官注重關於斑馬線和鐵路道口對於規則的遵守，而且酒店也不再可以作為申請用的住址證明。」

自維執政聯盟與政治妥協

自民黨與公明黨聯盟時，考慮到公明黨在移民議題和增加防衛經費上的立場相對中立，某種程度上有制衡自民黨右翼的作用。如今自民黨與維新會合作後，這種制衡可能不再有效。柴思原指出：「維新會主要提出三個要求：首先是精簡10%議員提升效率。第二是要禁止企業機構的『政治獻金』（可理解為政治捐款）。第三是建議建設大阪為『副首都』（注：東京法律上並非日本首都）。維新會在大阪有巨大影響力，他們的骨幹來自大阪。雖說高市相對認可第一個和第三個要求，但她對於第二個關於政治獻金的要求暫且保持沉默。高市增加國防預算的計劃和針對違法外國人的強硬態度與維新會的理念有所重合。除此之外，自民黨和維新會的聯盟協議中也涉及到了今後的社會保險改革，而且自民黨、維新會和公民黨已明確計劃推進日本高中教育的免費化。」

關注日本內政與現實主義

高市依賴麻生太郎的支持才成為了自民黨總裁，此後，她任命麻生太郎和涉及「黑金醜聞」的議員擔任黨內要職。她關於推進性別平等的立場也相對保守，比如她反對夫婦別姓與同性婚姻。 柴思原表示：「根據『東京大學谷口研究室・朝日新聞社共同調查』的數據，2025年參議院選舉中候選人關於夫婦別姓和同性婚姻的態度變得保守，但此前是在往更自由開放的態勢發展，而女性議員數量在眾議院和參議院中於近年亦持續增加。這反映了女性議員數量的增加並不代表性別平等的進步，女性議員並不一定積極推動性別平等的進步，日本可能需要有政治權力的女性更積極地幫助全體女性。」

在外交方面，高市已透過與特朗普互動展現外交手腕，並在東亞峰會等多邊場合與各國領導人密切交流，強化日本對外關係。 但柴思原提醒道：「儘管高市在她的第一次國會政策演講中宣佈提升國防預算，而且她基於安倍前首相是她和特朗普的共同好友的基礎，與特朗普建立了友好的關係，也在國際峰會等外交場合積極表現，然而在國防和外交之外，高市的主要關切應該會放在內政。她面臨如何改善經濟、進行政治改革和重塑自民黨的形象以及與在野黨合作推進法案的各種挑戰，她的內閣近期的高支持率也取決於她正在處理這些要務。國際媒體傾向於報道外交場合，但要了解如今的日本，高市的對內政策可能是更重要的窗口。除此之外，她過去對於一些社會議題的立場，比如對於性別議題的立場，也並不意味着在她在位期間會一直保持不變，應持續觀察。」

根據柴思原的分析，高市並非「排外主義者」，而是有意識地強調外國人才的重要性和新政策只是針對一部分不守法的外國人。同時，她也不是「女性主義者」，對於夫婦別姓和同性婚姻持保守態度。在多重挑戰面前，她更像是一位試圖在自民黨政治、聯盟政治和社會需求間尋求平衡的「現實主義者」。

