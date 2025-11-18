香籬春暖｜急病亂投醫非患者之錯　無牌行醫猖獗揭醫療黑洞

林蓓茵專欄｜香籬春暖

「我只是想舒筋活絡，沒想到最後要截肢。」 50多歲的何小姐，只因一次誤信朋友介紹的「理療中心」，從此墜入無牌行醫的深淵。腳部潰爛、劇痛難眠、甚至面臨截肢風險，而那位害她的「陳醫師」竟根本不在於任何中醫名冊上。何小姐的故事，是很多基層患者的縮影，也帶出一個嚴重的問題：為何在醫療體系世界一流的香港，無牌行醫依然猖獗？



一、從何小姐「理療」故事說起

何小姐今年50多歲，三年前做過手術，身體一直恢復不佳。她患有糖尿病、高血壓等多種慢性病，經常感到疲累無力，行動變得緩慢。正當她為健康狀況感到擔憂時，在一次飯局上，一位歌迷會的朋友A女士得知了她的情況，熱心地介紹了一間「理療中心」。

朋友說得很動聽：「那間中心醫病價錢合理，會員免診療費。他們的醫生很有經驗，能幫你舒筋活絡，改善你的狀況。」何小姐半信半疑，但在朋友的堅持下，還是決定試試。​

走進那間「中心」，何小姐見到一位自稱「陳醫師」的職員。對方診斷她「濕氣重」，建議她站在磁療機上進行治療，費用是25分鐘400元。何小姐當時沒有多想，只是想着能否改善自己的身體。她對自己說：「我又不是要針灸，只是想舒筋活絡而已。」

但故事的發展，完全超出了她的想像。

接受了多次治療後，何小姐的腳部開始惡化。傷口發黑、潰爛，疼痛難忍。她忍痛數日後，終於忍不住叫了救護車進醫院。醫生檢查後發現，她的傷口已經受到細菌感染，需要立即進行清創手術。當她從手術室出來時，傷口已經被刮掉了爛肉，變成了U字型。看着鏡子中的自己，何小姐無法相信這是真的。​

「你幫我保住隻腳，我唔想殘廢。」何小姐在病床上哭着對醫生說。她每天要承受洗傷口的痛苦，有時傷口流血嚴重，甚至噴到護士身上。康復之路遙遙無期，她可能還要面臨截肢的風險。​

更令人心痛的是，當何小姐試圖追究責任時，她發現那位自稱「陳醫師」的人，根本不存在於任何中醫名冊上——他是一位無牌行醫者。介紹她去的朋友說這是一場「誤會」，甚至把她踢出了歌迷會群組。​

何小姐的故事，與其他無數患者的遭遇疊合在一起，構成了香港無牌行醫的真實面貌。

二、「無牌行醫」猖獗的冰山一角

何小姐的故事令人心碎，但更讓人震驚的是，香港這種情況比我們想像的要普遍得多。​

根據香港衞生署的數據，過去五年（2020–2024年），政府接獲超過90宗無牌行醫的投訴與舉報。其中涉及「正骨」或「痛症」治療的個案就有35宗，但最後只有3宗成功定罪——成功率僅8.6%。​

何小姐遭遇的磁療感染，只是無牌行醫者造成的傷害的其中一種。還有更嚴重的案例：

無牌針灸致人死亡── 2024年，一位無牌行醫者文達仁因在一位患者的胸部施針，導致患者死亡，被判誤殺罪及多項無牌執業罪，最終被判監禁6年。調查顯示，文達仁從無接受過任何正式的針灸培訓，也從未取得過相關執業資格，卻從警察家中搜出過千支針灸針，反映他大規模從事無牌行醫，危害了無數患者。​

情況就像何小姐一樣，許多患有糖尿病等慢性病的患者因為公立醫療等候過長、私家費用太高，轉而尋求「便宜快速」的無牌療法，結果導致下肢潰爛、感染，最後面臨截肢風險。​

每一個數字背後，都是一個像何小姐一樣的真實故事。他們本想尋求幫助，卻陷入了比原本疾病更嚴重的傷害。​

三、為什麼還會發生這種悲劇？

何小姐會誤信無牌行醫者，不是因為她蠢，而是因為一個分崩離析的制度留下了空隙。

第一個空隙：公營醫療服務供應不足

香港的醫療體系確實世界一流，但對於何小姐這樣的患者來說，卻充滿了困難。三年前做手術後，她需要康復治療與長期管理。公立醫院免費，但輪候時間可能長達半年以上；私家診所專業，但一次物理治療就要花$1,500至$3,000，一個療程下來就是萬元以上。

對於一般月入達全港中位數＄18,000-$20,000的市民來說，這已是沉重的負擔。在這樣的困境中，一間收費$400的「理療中心」，的確是很有吸引力。​

政府2022年才推出《基層醫療健康藍圖》，比鄰近的台灣等地遲了十多年。康健中心正在逐步建設，但覆蓋面仍然有限，許多患者根本無法接觸到這些服務。​

第二個空隙：資訊傳遞的失敗

衞生署每年審查大約17萬條醫療廣告，發出1,700多封警告信。但問題是：何小姐有看到這些警告信嗎？她有能力分辨一位真正的「陳醫師」和一位冒充的無牌行醫者嗎？​

她沒有。當時她看到的，是朋友的熱心介紹、中心裝修得像診所、職員穿着像醫護、磁療機看起來很專業。政府的警告信與官方的通知，對她來說太遠、太陌生、太不可及。​

第三個空隙：醫療保障不足

香港有自願醫保（VHIS），但只有約34%的人口涵蓋，而且主要針對住院，對基層門診覆蓋有限。何小姐這樣每月需要接受物理治療或中醫調理的患者，往往不在保障範圍內。​

更深層的問題是，香港的工薪族每個月與僱主分擔強積金（MPF），但這筆退休儲蓄只能在65歲後使用。當何小姐在50多歲患病、最需要醫療照顧時，卻因為MPF被鎖定、醫保覆蓋不全，而無法負擔基層醫療開支。在這種雙重困境下，轉向無牌、便宜、快速的服務，成為了好最佳的選擇。​

四、為什麼有法律卻沒有保護？

法律上，無牌行醫的罰則非常嚴厲。無牌中醫可被判3年監禁，無牌醫生最高5年監禁。但現實中，這些法律條文對何小姐毫無幫助。​

根據公共行政理論，這反映了一個政策執行鴻溝——簡單說，就是法律寫得再好，執行時發現現實很複雜，導致政策失敗。​

執行的分散：何小姐如果要報案，投訴須先報警，警方再轉介衞生署，衞生署協調相關專業委員會，整個過程常常超過9個月。沒有一個統一的執法機構，每個部門各有各的優先順序與資源限制。​

定義的模糊：那間「理療中心」使用了「理療」而不是「診療」或「治療」，使用了「磁療機」而不是「針灸」。這讓執法人員難以判定它是否觸犯了法律。患者無法分辨，執法單位也同樣困惑。​

設計的樂觀假設：政府在設計政策時，假設患者會主動上衞生署網站查核醫護資格。但實際上，像何小姐這樣的患者，根本無法、也不知道如何做到這一點。​

這些不是因為政府不在乎，而是因為制度設計本身存在結構性問題。簡單說，政策寫得很好，但執行時發現現實很複雜。​

五、到底有沒有辦法可以解決？

要從根本解決何小姐面臨的困境，單靠執法與教育遠遠不夠。從公共衞生而言，最有效的方法是預防為本——簡單說，就是打造一個使人們無需尋求非法服務的環境。​

全民醫保（Universal Health Coverage, UHC）正是這樣的解方。當基層醫療被完整涵蓋、費用不再是障礙時，患者就無經濟誘因轉向無牌服務。​

但實施全民醫保需要資金。香港已有一筆龐大的儲蓄可以利用：強積金（MPF）。累積資產逾1萬億元，若允許市民自願轉移部分（如10–20%）至醫保基金，用於基層門診與慢性病保障，會怎樣？

想像一下，如果何小姐在當時已經透過全民醫保，能輕鬆獲得政府資助的物理治療或中醫調理，費用低廉，服務正規，她還會被朋友引導進那間無牌「理療中心」嗎？答案很明顯：不會。​

台灣與新加坡的經驗證明，完整的醫保覆蓋能減少非法醫療投訴20%以上。香港也可以做到。​

六、具體應該如何推進改革？

改革需要多層面推進，以下五個舉措或許能改變困局：

1. 加速診所牌照與明確規管

診所牌照制度2018年就立法了，卻延遲至2025年才開始申請。政府應確保盡快完成首批核發，同時實施禁止誤導詞彙的規定。杜絕灰色地帶，防止更多無牌「理療中心」與「養生館」的出現。​

2. 整合教育與信息平台

廣告審查已在進行，但資訊傳播是瓶頸。政府應與社交媒體平台合作，自動偵測違規廣告；開發簡易App，患者掃QR碼即可查核醫護資格；與地區康健中心合作，在社區講座中教曉市民尤其長者光顧無牌行醫的風險。這樣資訊才可從單方向由「政府發出」，變成有效讓「市民容易獲得」，也大大提高資訊的辨識度。​

3. 統一執法機構

成立「醫療監管快速反應隊」，賦予衞生署更大調查權力。目標是縮短調查時間從9個月到3–6個月。同時設立「患者補償基金」，使受害者如何小姐無需高成本訴訟即可獲賠。​

4. 推行全民醫保與MPF轉移

允許自願轉移MPF部分資金（如10–20%）至醫保基金。首先涵蓋基層門診、慢性病篩檢、預防保健。這將大幅減少患者經濟壓力，及「無牌行醫」的生存空間。​

5. 擴張基層服務與醫療專業支持

確保地區康健中心覆蓋所有社區，尤其老人密集區。擴大治療服務範圍，納入中醫服務。透過牌照制度與醫保資助，讓市民獲得更全面的醫療安全網。​

七、香港醫療專業實在傷不起了......

無牌行醫不僅傷害患者，也動搖了合法醫護的根基。一位真正的醫療人員，需要經歷多年培訓、通過考試、繳付執業費用。但他們與無牌行醫者競爭時，往往處於下風：無牌者沒有成本約束，可以給予不負責任的承諾，收費更低。​

這創造了一個荒謬的市場現象：無牌行醫反而比有牌更賺錢、更輕鬆。更廣泛的損害是香港醫療系統的國際聲譽。如果無牌行醫猖獗、執法失效，這個聲譽還能維持多久？

保護「有牌行醫」，就是保護整個醫療系統的健康持續的發展。​

八、時間不是問題，行動才是！

何小姐的故事、無牌針灸而失去生命的患者……這些都不是遙遠的故事，而是最近發生的真實悲劇。

診所牌照今年啟動，醫保討論升溫，執法機制在改進。香港醫療系統正在邁向改變。但改變的速度要更快、覆蓋要更廣、承諾要更堅定。​

下一個何小姐，需要一個更安全的選擇。每一個市民，值得一個更好的「健康香港」。

作者林蓓茵是香港註冊中醫學會副會長，中醫學博士，公共衞生碩士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。