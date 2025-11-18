奇妙的揭發者｜從荷李活道甩漆欄杆　看地區行政改革之急

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

一條荷李活道，折射出香港地區行政管理的碎片化與改革困境。荷李活道，這條貫穿中環與上環的古老街道，既是香港歷史的見證者，也是當下特區地區行政管理困境的縮影。在這裏，遊客們穿梭於古玩店與藝術廊之間，卻未必注意到剝落的欄杆油漆、凹凸不平的行人路面、日漸式微的摩羅廟街二手市集。



超級規模有限效能

荷李活道日常管理涉及多個政府部門，形成了一種奇特而低效的行政管理模式。食物環境衞生署（食環署）是香港政府中人數第三多的部門，擁有11,400名員工。這一數字僅次於警務處和消防處，構成一個龐大的行政體系。

食環署2024/25年度的財政撥款高達112.6億港元，預算分配中，「環境衞生及有關服務」佔69億元，「街市及小販管理」佔25.1億元。

與龐大預算形成對比的是，荷李活道這樣的街道上市政管理卻顯得力不從心。從垃圾收集、小販管理到街道清潔，多個部門職責交叉，缺乏統一協調。

碎片管理多頭治理

走在荷李活道上，市民看到的每一個元素幾乎都由不同部門管理：交通燈和路標屬於運輸署，道路維護歸路政署，樹木則由路政署、食環署和康文署分別管理。

這種職能交叉的管理模式導致問題處理效率低下。一條簡單的人行道修補，可能需要多個部門協調，耗時數月，甚至數年。以荷李活道周邊的小販管理為例，食環署負責小販牌照簽發與巡查，但現在的小販管理隊工作卻是「只管不理」，令小販消失。香港應該重新發放小販牌照，讓香港人發揮創意，製造更多創業就業機會。

官僚化的程序進一步加劇了問題。食環署在處理食物業處所牌照和酒牌的申請過程較長，2022年簽發新食物牌照的平均處理時間介乎138至217個工作天。

停牌新牌市集沒落

荷李活道與摩羅廟街一帶原本是香港著名的二手市集區，如今正逐漸式微，部分原因在於政府未能因應地區特色制定靈活的發牌政策。

香港的市集政策很久沒有檢討，立法會食物安全及環境衞生事務委員會最近一次進行小販發牌政策檢討還要追溯到2008年。

這種僵化的管理思維，正扼殺香港街頭文化的生命力。許多大城市都有二手古物市集，倫敦的考文特花園、東京下北澤都是二手店的集中地。

相比之下，香港缺乏系統性的市集發展政策。十八區各有不同的特色，政府應該做整全的研究規劃，並重啟小販發牌制度，因地制宜，創造各區不同特色的市集。

垃圾處理臭氣熏天

清晨6：30的荷李活道，常常因為垃圾收集問題而臭氣熏天。這反映了垃圾處理基礎設施的不足。

食環署管理全港3,394個垃圾站及901個鄉村式臨時垃圾收集站，平均每日收集5,824公噸垃圾。但垃圾收集點的分布與清潔質量，直接影響了街道的衞生狀況。

香港的垃圾棄置量由2021年平均每日11,358公噸逐步減至2024年平均每日10,510公噸。但要解決街頭垃圾問題，仍需更多針對性的措施。

食環署在歲晚清潔大行動中展現的能力，說明若有充分資源和明確目標，該署是可以有效工作的。問題在於如何將這種短期行動的效能轉化為日常服務的常態。

地區行政改革路徑

面對荷李活道反映出的種種問題，新一屆立法會和政府應考慮從以下幾個方面改革地區行政：

打破部門壁壘，設立綜合管理機制：可以借鑒「聯廈聯管」試驗計劃的思路，將相關部門的職能在一定區域內整合，避免多頭管理。

下放權力，培養地區管治人才：目前的地區行政管理由政務主任負責，規格不夠，應當將更多政府部門撥歸地區處理，訓練管治人才。

改革發牌制度，激發社區經濟活力：重啟小販發牌，放寬娛樂牌照限制，如容許食肆內有現場音樂表演或棟篤笑演出，加強餐飲體驗，吸引遊客和本地居民，刺激夜間經濟活動。

善用市場力量，推動綠色經濟：食環署應訂立政策協助本地廢物回收業發展，將垃圾站改造成回收平台，促進循環經濟。

荷李活道附近中環至半山行人電梯依然運行，但表面污漬斑斑，結構生鏽。這條全球最長的戶外有蓋行人電梯，本該是城市的驕傲，如今卻像是香港地區行政困境的隱喻——功能尚存，卻缺乏美感與活力。

新一屆立法會即將產生，是時候重新思考一條街道、一個社區的管理哲學了。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。