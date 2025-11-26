李民斌｜選好立法會議員　發展經濟利民生

李民斌專欄

第八屆立法會選舉正如火如荼進行中。隨着12月7日投票日臨近，選舉氛圍日漸濃厚。特區政府不遺餘力動員選民投票行使公民權利，候選人亦展開競選工程，出席論壇或走上街頭，與選民面對面互動爭取支持。



近日，我也與多個地區和界別的候選人見面，細心聆聽他們的政綱。今屆候選人普遍作風貼地，對社會有擔當，為香港未來的發展有想法、有遠見，給我留下深刻印象。我在港島和九龍不同地方的街站助選，路過的市民對候選人的背景和政綱都甚感興趣，而經濟和民生類話題就最受關注。

經濟民生話題最受選民關注

推動經濟發展，為市民謀福祉，是立法會議員的重要職責。民主不是裝飾品，好的民主，能推動解決社會發展面臨的各類問題，是「真實、管用」的民主。通過完善選舉制度，立法會内部對抗衝突、行政立法機關之間出現對立的問題得以解決，「愛國者治港」原則和行政主導體制得以落實。經濟民生議題應當是下屆立法會議員的工作核心。

立法會選舉是香港全體居民政治參與的重要渠道。市民通過選舉心儀的候選人進入立法會，把事關切身利益的議題提交到更高層次的平台討論並推動解決。今次立法會選舉，多位分區直選候選人都具備豐富的地區服務經驗，他們掌握社情民意，政綱「接地氣」，如果當選，相信會將更多民生議題帶入下屆立法會，並且更有效地優化社區。

從過去幾場選舉論壇看，候選人簡介政綱時也都聚焦經濟民生議題。此外，一個高效運轉的立法會，也是特區政府能集中精力發展經濟、改善民生的前提。正如國務院新聞辦《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書所說，香港民主的發展，必須有利於促進資本主義經濟發展，保障社會各方利益，形成廣泛的民意代表機制和均衡的政治參與。作為香港民主的重要實踐，立法會選舉是管治團隊吸納和凝聚民意，廣大選民通過投票進行政治參與的過程。

助力香港完成「十五五」任務

下屆立法會的四年任期内，香港仍然面臨不少重大經濟挑戰和棘手民生難題，包括外圍政經環境不確定性增加、本地人口老齡化日趨嚴重、公共財政問題持續、經濟結構轉型緩慢、住屋醫療養老供需不平衡等。期待新一屆立法會議員應對此重點關注，出謀劃策，督促特區政府着力解決長期困擾香港的深層次問題。

上月，中共二十屆四中全會通過《「十五五」規劃建議》，提出促進港澳長期繁榮穩定，香港發展再次迎來重大機遇。第八屆立法會任期與「十五五」高度重合。「十五五」時期，香港如何鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，如何建設國際創新科技中心和打造國際高端人才集聚高地，以更好融入和服務國家發展大局，都需要下屆立法會議員深入研究，積極建言。議員當以扎實工作提升香港法治和營商環境，推動經濟增長和民生改善，促進「十五五」時期香港高質量發展。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。