立法會選舉｜香港不走「封閉僵化的老路」｜于品海

【立法會選舉2025】香港立法會的新一輪改革正在啟動。只要是改革，都是好事，但如何理解這一次改革，卻有很多不同視角。其實，只要社會關注，多討論就是好事，能夠把改革的道理講明白，少走彎路、不被邪說歪理攪亂，而是建立共識。這對社會穩定、凝聚人心與形成對治港體系的信任很重要。



一些人認為媒體應該低調，擔心廣泛報道可能帶來過多雜音，不利於凝聚共識。這不符合「一國兩制」，更不符合香港的政治現實。試想，如此重要的一群從政者退下火線，難道目的就是到點退休，而不是為了令立法會更符合習近平主席的第一「希望」，對香港「着力提高治理水平」更好地發揮作用？



2021年4月13日，特區政府公布《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。（鄭子峰攝/資料圖片）

堵塞「邪路」後，為何更要警惕「老路」？

中共過去二十多年經常討論「道路自信」。「道路」在西方政治論述中其實也很流行。哈耶克有本書叫《The Road to Serfdom》（通往奴役之路），很出名。雖然用詞一樣，絕不表示它們的指向一樣。前幾年活躍的激進民主派也認為自己是引路人，很可惜，那是一條死路。

前任國家主席胡錦濤提出「不走封閉僵化的老路、也不走改旗易幟的邪路」的說法，清晰解釋了什麼是中共引領中國要走的路。習近平主席深化了這個說法，明確指出方向決定前途、道路決定命運，中國要走的是符合中國社會需要的正道——中國特色社會主義道路。

用同一種理論建構，香港的改革也是道路選擇問題。早幾年的立法會改革和人大制定國安法，就是要將「改旗易幟的邪路」徹底封堵，意思就是要「由亂到治」。套用同一思路，今天推動的立法會改革1.5就是告訴大家，香港同樣「不走封閉僵化的老路」。

香港的改革也是道路選擇問題。早幾年的立法會改革和人大制定國安法，就是要將「改旗易幟的邪路」徹底封堵。今天推動的立法會改革1.5是告訴大家，香港同樣「不走封閉僵化的老路」。

談「封閉僵化的老路」或許讓不少香港人丈八金剛摸不着頭腦，就像激進民主派不認為自己引領香港走上「改旗易幟的邪路」一樣。對於「港獨」和激進化，大家很容易明白那就是邪路，外部勢力的介入就是要令香港「改旗易幟」。「封閉僵化的老路」則比較難定義。它必然是存在已久，許多人會說存在就是合理的，美其名曰傳統，更何況香港的繁榮不就是在「老路」上走出來的嗎？

2022年7月1日，國家主席習近平來港出席回歸二十五周年慶典，並為新一屆特區政府主要官員監誓。（聯合採訪）

習近平主席所說的「利益固化藩籬」，必然是存在已久才能「固化」，在利益藩籬內的人總覺得自己做過貢獻，分享多一些利益沒有不對。這就是看不明白時代的變化。如果存在就是合理，他們自己當年就無法建立自己的事業，別人也會將其拒之門外。

利益固化藩籬是香港創新的最大阻礙

剛宣布的諾貝爾經濟學獎是有關創新如何推動持續增長，企圖為工業革命以來的經濟成就提出理論闡釋。雖然是陳腔濫調，對今天的經濟困局毫無新意，但也證明創新始終是進步的前提。香港需要創新已是人盡皆知，不少年長議員也經常將創新掛在嘴邊，但一旦「去舊」的對象是自己時，情況就變得不太一樣。

習近平主席所說的「利益固化藩籬」，必然是存在已久才能「固化」，在利益藩籬內的人總覺得自己做過貢獻，分享多一些利益沒有不對。這就是看不明白時代的變化。

「能者當之」的說法當然有道理，但認為有經驗和成就就是能者，是否過於簡單粗暴？李嘉誠先生不會認為馬化騰等人不是能者，估計馬雲等人也不會認為宇樹科技的王興興不是能者吧。當然，香港自己也不爭氣，講了幾十年，還是那幾個「家族」，因而習慣了能者必然是老而彌堅。在內地，任何一波新的能者都不會讓人驚訝，因為那是規律。而在香港，因為不習慣創新，所以確實是固化了，難以找到新思想，更是無法擺脫老問題，甚至不願意看見自己如何老態龍鍾。

我不認為立法會正在呈現的變動是以年齡劃線。年齡劃線不科學，無法真正反映能力的差異，但必須承認，通過這個安排將「不走封閉僵化的老路」講清楚，既方便也實用，是個好辦法。對於服務香港多年的「老人」，香港人應該心存感激，但任何事情都有兩面性，過去的成功經驗很多時候也會成為未來創新的思想包袱。

2025年5月8日，李家超率一眾主要官員，出席立法會綜合大樓擴建主體工程竣工儀式。（盧翊銘攝）

「老人們」做出貢獻的同時，必然設置了發展的障礙，他們既可以打倒昨天的我，也可以讓其他人推動進步，兩者並不矛盾。當然，現今社會70歲還算年輕，巴菲特94歲退休，李嘉誠90歲退休，但是，人家是私事，立法會是公事。如果不能夠突破自己，得到社會普遍支持，就沒有必要在公共事務上戀棧不去。急流勇退未嘗不是好交代。

對於服務香港多年的「老人」，香港人應該心存感激，但任何事情都有兩面性，過去的成功經驗很多時候也會成為未來創新的思想包袱。「老人們」既可以打倒昨天的我，也可以讓其他人推動進步，兩者並不矛盾。

「封閉僵化的老路」危害絕不低過「改旗易幟的邪路」，必須慎重對待。「改旗易幟的邪路」是在前面帶你墜落深淵，「封閉僵化的老路」則是在後面拖你的後腿，由於隱秘性更強，它在很多時候可以造成重大傷害。說得更簡易一些，慈禧太后阻礙光緒皇帝推動變法就是堅持走老路，結果是江山都丟了；蔣介石既要走老路也要走邪路，同樣是被歷史一腳踢開。

破舊立新：香港治理新局的起點

習近平主席提出「利益固化藩籬」和「經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，是在用不同說法講「老路」，它們都是「破」的對象。網約車爭議、23條遲遲不立法、北部都會區難以破局既是因為缺乏改革認識和魄力，更是因為老舊勢力「封閉僵化」阻礙改革。美國和中國為什麼主客易位？就是因為走了兩條不同的道路：一個在維護「利益固化藩籬」，堅持走「封閉僵化的老路」；另一個堅持改革、走自強不息的新路，成效立竿見影。香港還沒有看清楚擺在面前的道路選擇嗎？

「第五個現代化」是習近平對幾代中共領導人的政治繼承，也是其新時代的改革目標。圖為習近平在中國改革開放40周年的慶祝會上為受表彰者鼓掌。（新華社）

香港要探討自己的新路是什麼。關鍵不是年齡劃線，不是人員變動，更不是爭議有經驗就是能者，而是通過各種路徑，包括立法會改組，優化立法議政生態，建立香港特色的政治人才培育制度，為香港構築創新的治理生態，引領香港改革。由立法會改組開始，認真對待部門首長問責制，改革公務員文化，領會「當家人」和「第一責任人」的意思，大破大立、破立並舉，是探討如何通過改革走出一條新路的起點。