立法會選舉．劉暢｜給落選者一個LIKE

2025年立法會換屆選舉落幕，地方選區投票率31.9%，比四年前還高了1.7個百分點。在大埔宏福苑火災的巨大陰影下，這張成績單來得格外沉重，也格外珍貴。



在選票塵埃落定的此刻，我們習慣將目光投向勝選者——他們站在台上致謝、接受祝賀、規劃未來。然而，在鎂光燈照不到的角落，有一群人默默收拾選舉物料、向支持者謝票。他們是落選者。沒有掌聲，沒有頭條，只有心中那份未竟的理想與難以言說的失落。

但今天，應該要給他們一個大大的LIKE。

不是出於同情，而是出於敬意。他們同樣投入時間、熱情與信念；他們同樣走街串巷、傾聽民意、提出主張；他們同樣在深夜燈下反覆修改政綱，在社交媒體上努力爭取所有香港市民的理解與支持。雖然最終未能跨過當選門檻。但他們的存在本身，已為這場選舉注入多元聲音。他們或許未能進入議會，卻已走進許多市民的心中。

落選不是失敗

是另類參與的開始

全港落選候選人合共獲得576,998票，佔總有效票數近45.2%。這意味着，幾乎每兩位選民中就有一位將信任投給了最終未能當選的人。這些選票背後，是對理念的認同、對誠意的肯定，也是對改變的渴望。即使結果不如人意，這份支持絕非徒勞。它構成了社會多元聲音的重要拼圖，也成為未來監督與推動政策改革的潛在力量。落選並非徒勞。在健康的政治生態中，落選者的存在恰恰證明了選擇的多樣性，也為主流意見提供了必要的反思空間。每一次的落選，都是未來勝選的伏筆；每一次的失落，都可能是下一次突破的起點。

尤其值得關注的是，本屆選舉中出現了更多年輕面孔與「政治素人」。他們沒有傳統政黨資源，缺乏龐大組織網絡，卻憑藉真誠的問政態度、貼地的民生關懷，以及善用新媒體的溝通方式，贏得不少選民青睞。他們或許在票數上落敗，但他們帶來了新鮮的視角和創新的競選方式，在理念傳播與參與層面，已然成功播下種子。香港市民不只願意在既有版圖內「挑選」，也願意打開格局，讓新的聲音進場。這種態度，是一個政治社會得以更新的關鍵。沒有這些嘗試與冒險，制度就會日益封閉；正因為有人願意「押注」在陌生的名字上，未來才有可能長出新的政治人才。

選舉不是零和遊戲，勝負之外，還有持續對話、理性監督與建設性批評的空間。落選者可以轉身成為民間倡議者、社區組織者，甚至未來再次參選的蓄力者。許多歷史上影響深遠的政治人物，都曾經歷過失敗，但他們沒有因此退縮，反而在挫折中成長，最終獲得更廣泛的認同。

對支持落選者的市民而言，選舉日的結束並不意味着參與的終結。相反，這應該是一個新的開始——監督當選者履行承諾、關注公共政策討論、參與社區事務。參與選舉的本質是持續的問責機制。

勝選者須謙卑

落選者可昂首

很多人習慣把政治劃分為「建制／非建制」、「在朝／在野」，但對市民來說，最實際的標準往往只有一條：你有沒有為民做事。這次選舉已經再一次證明，選民並非盲目追捧任何政治標籤；無論你是否有政黨背景、是否擁有「明星光環」，只要願意認真提出方案、對民生安全有具體承擔，市民就願意給你票。反過來說，即使當選了，若日後政績乏善可陳、態度傲慢疏離，下一次選舉便很可能付出代價。

對勝選者而言，今天的勝利只是開始。選舉贏了，不等於治理成功；拿到議席，不等於自動得到市民的長期信任。走出宏福苑的陰霾，不只靠物理上的重建，更要靠政治誠意的重建。真正艱難的部分，是在漫長的四年中，如何面對一項又一項的政策爭議；如何在議事廳內，不忘自己在街站上說過的每一句承諾；如何在面對部門、財政、各種既得利益時，仍記得那些在火災後徹夜難眠的人、那些在基層醫療、房屋、交通問題中向你提問的市民。

而對落選者而言，是否「在野」並不重要，重要的是：你是否仍然願意用你熟悉的方式，替市民發聲。有人會選擇以評論、研究、社區組織的形式繼續參與；有人會成為下一次選舉更成熟的參選人；也有人可能暫時退到生活一角，整理自己，再決定怎樣繼續貢獻。這些選擇，全都值得尊重。

香港的未來

在於每一個人的參與

香港市民在悲傷中仍走入票站，展現了驚人的制度信任與韌性。這份韌性，體現在對多元聲音的包容、對年輕世代的接納、對「政治素人」的開放態度。我們看到，選民不再只看政黨標籤，而是更重視候選人是否真心為民做事——這是真正的政治力量，不在議席多寡，而在能否持續回應民意、推動改變、守護公義。

讓我們誠摯地——給每一位敗選者點一個讚。

願落選者不氣餒，願勝選者不自滿，願香港明天更好。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

