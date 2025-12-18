李民斌｜中央經濟工作會議　提振内需重中之重

李民斌專欄

2026年是「十五五」開局之年。12月11日閉幕的中央經濟工作會議部署了明年經濟工作重點，要求堅持穩中求進的總基調，實施更加積極有為的宏觀政策。提振内需再次位列各項重點任務之首，而且更加强調政策的落實與見效。



中共二十屆四中全會通過的《十五五規劃建議》，提出「十五五」時期的經濟社會發展主要目標，包括居民消費率明顯提高，內需拉動經濟增長主動力作用持續增強。今次中央經濟工作會議的精神與《建議》一脈相承，並且提出了更加具體的措施，包括深入實施提振消費專項行動、制定實施城鄉居民增收計劃，以及清理消費領域的不合理限制措施等。

供強需弱矛盾突出

目前，內地居民消費佔GDP比率約為四成，有效需求不足仍然是國家經濟急需破解的主要問題。會議公報不諱言當前經濟面臨的老問題和新挑戰仍然不少，尤其是「國內供強需弱矛盾突出」。

「以舊換新」等刺激消費政策，繼續實施會面臨邊際效應減弱，需要持續優化。除此之外，提振内需的消費支持政策，也應當進一步擴大到服務業，讓服務消費成為明年促消費政策發力重點。釋放服務消費潛力，也有助缓解就業壓力，使推動經濟發展和民生改善形成良性循環。

正所謂「一分部署，九分落實」。今次中央經濟工作會議的一大特點，是不再限於政策大方向，而是佈局了多項實際行動和具體措施。例如，對於財政政策，會議明確要求保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量。

科技創新大展拳腳

除了內需主導，創新驅動也是明年經濟工作的重點。會議特別提及建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區三個國際科技創新中心。香港作為三大中心當中唯一地處境外的國際金融中心，如何因地制宜，錯位競爭，不斷創新科技金融服務，推動科技創新成果，在國家科技自立自強中發揮獨特角色，真正做到服務和融入國家發展大局，都是值得我們深入思考和研究的問題。

雖然外部壓力大，內部困難多，前三季度內地生產總值同比仍然增長5.2%，在全球主要經濟體中保持前列，展現出強大的韌性和活力。由於宏觀經濟刺激政策見效，以及國際貿易環境漸趨穩定，IMF和世界銀行近期都上調了內地經濟增長預測。今次中央經濟工作會議作出的一系列有針對性、前瞻性的工作部署，將有助保證明年經濟持續向好，實現「十五五」良好開局。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



