寰海明察｜海南自貿港將成為「南海上的香港」？

梁海明專欄｜寰海明察

2025年12月18日，海南自貿港即將正式啟動全島封關運作，標誌着海南自貿港建設邁入嶄新階段，也宣告中國高水平對外開放戰略邁出了關鍵一步。「十五五」規劃期間，海南自貿港提出「八新」發展目標，通過制度創新和政策支持，致力於打造具有中國特色的高水平自貿港。然而，海南自貿港並非「南海上的香港」，更非香港的替代者，而是一個全新的開放角色，未來香港可與海南自貿港在國家發展大局中實現優勢互補、聯動發展。



重塑「一線放開、二線管住」格局

海南自貿港的全島封關運作，將從制度和政策層面帶來重大變革，形成「一線放開、二線管住、島內自由」的全新格局。在制度層面，這一安排實現了更高水平的貨物、資金、人才及信息自由流動。「一線」對接國際市場、「二線」強化內地聯動、島內則實現高效自由流動，為國內外企業創造全球領先的營商環境，並為中國探索自由貿易港模式積累經驗。

在政策層面，封關後，海南自貿港將實行覆蓋6,600個稅目的「零關稅」政策，降低企業成本，重塑產業鏈。同時，海南自貿港還將優化「零關稅、低稅率、簡稅制」的政策體系，推進稅制改革、簡化稅務管理、升級離島免稅政策，並賦予地方更大稅收權限，進一步提升財政自主性。這些舉措將激發市場活力，助力海南成為中國高質量發展的對外開放窗口。

打造中國特色高水平自貿港

海南自貿港建設未來五年將以習近平主席提出的「努力把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶」為戰略方向，並在「八新」目標引領下推進高質量建設。

其一，高標準建設自由貿易港。海南自貿港將完善政策制度，提升貿易與投資自由化便利化水平，接軌國際高標準經貿規則，營造全球領先的營商環境。

其二，深化改革開放。海南自貿港將通過優化市場經濟體制和高水平開放機制，深化與包括東南亞國家在內的共建「一帶一路」國家的合作，提升區域聯動效應。

其三，推動經濟高質量發展。海南自貿港將聚焦旅遊業、現代服務業、高新技術產業及熱帶特色農業四大主導產業，推動集群化、高端化發展，提升全要素生產率。

其四，科技創新邁上新台階。海南自貿港將完善科技創新體系，加強種業、深海、航天等優勢領域的創新策源功能，建設人才與技術創新高地。

其五，促進區域協調發展。海南自貿港將融入粵港澳大灣區等國家戰略，強化海口、三亞、儋州等城市的輻射效應，推動城鄉協調發展，構建均衡的區域格局。

其六，美麗海南建設展現新圖景。海南自貿港將堅持綠色發展，提升生態文明水平，打造國際一流的生態文明示範區，讓綠色成為自貿港的核心競爭力。

其七，提升人民生活水平。海南自貿港將完善公共服務體系，推動教育、醫療、社會保障等全面發展，實現公平共享的高品質生活。

其八，強化安全保障能力。海南自貿港將在風險防控和社會治理方面持續發力，確保自貿港建設安全穩定推進，為國家安全與區域發展提供支撐。

從旅遊勝地到未來產業佈局

在穩定安全的環境下，海南將提質升級旅遊業，打造國際知名的熱帶海島度假勝地。通過構建「一體、兩環、三極、七組團」的旅遊空間格局，海南將推出海洋、文化、醫療康養、航天等核心產品，培育觀光、會展、鄉村旅遊等特色產品。同時，海口「國際演藝之都」、三亞「亞太遊艇之都」等城市將成為海南旅遊業的新名片，助力海南建設國際旅遊強省，並吸引更多入境遊客，提升國際化水平。

此外，海南將前瞻布局未來產業，搶佔生物製造、氫能、腦機接口等新興領域。透過推動技術創新、完善監管規則及建立風險共擔機制，海南將打造高能級創新平台，發展海上風電製氫、生物製造及腦機接口等產業集群，促進技術成果產業化，為自貿港注入持續創新動力。

海南與香港是互補而非替代

外界關於海南是否會成為「南海上的香港」的討論，其實忽略了兩地在制度屬性及核心定位上的根本差異。香港憑藉其完善法律體系、高效金融市場以及全球化服務業，長期在國際市場中佔據重要地位；海南則聚焦於政策創新與產業升級，探索具有中國特色的自由貿易港模式。

香港更注重金融服務與國際資本融通，而海南則以旅遊消費、現代服務業及實體經濟為核心。海南的「零關稅、簡稅制」政策吸引了大量實體產業和高端服務業落地，但香港仍在國際金融、法律仲裁及貿易中轉領域保持領先地位。

攜手成為對外開放的「超級合夥人」

兩地並非對立，而是有着廣闊的協同發展空間。香港企業可利用其國際化經驗和資本優勢率先布局海南，參與自貿港建設。而海南的快速崛起，也為香港青年提供了更多就業與創業機會，特別是在科技創新和文化旅遊等新興領域。

在「一帶一路」框架下，兩地還可實現深度聯動。香港的國際金融市場與海南的離岸貿易和高端消費市場相輔相成，共同促進中國企業「走出去」與國際資本「引進來」。

總而言之，海南自貿港的封關運作並非為取代香港，而是為中國深化改革開放提供新樣本。海南與香港通過聯動與合作，可共同成為中國對外開放的「超級合夥人」，協力推動國家發展大局，並在全球化競爭中實現共贏。

作者梁海明是海南大學「一帶一路」研究院院長，絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

