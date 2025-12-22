源途有你｜從倫敦到大埔：高層建築維修的物料安全與監管重塑

源途有你｜源栢樑專欄

大埔宏福苑五級火警發生至今三個多星期，社會各界對災難的發生深感悲痛之餘，當局已為受災住戶提供一戶一社工服務、發放生活津貼，並向死者家屬發放慰問金及殮葬金，並安排居民入住青年宿舍、酒店及過渡性房屋等，相信各居民已獲得適切協助。是次大火實在引來不少反思，筆者希望能夠透過上文提及，2017年倫敦的格蘭菲塔（Grenfell Tower）與最近香港大埔宏福苑大火的比較，及綜合更多新資料後，望能更了解後者事發經過及起因，或許對避免慘劇重演有參考作用。



筆者於上文已討論不少宏福苑五級火警（大埔大火）及格倫費爾大樓大火（倫敦大火）的相似之處，而有所不同的是，前者則有多達八幢樓宇的屋苑，強風加上乾燥的天氣，令火屑懷疑隨燃燒的棚網及封窗發泡膠等物品，迅速蔓延，並且傳至其他大廈，導致多幢樓宇火勢一發不可收拾；至於倫敦大火屬單幢建築，幸好火警未有波及附近樓宇釀成更嚴重災害。

不過，根據去年英國當局就倫敦大火發表的災後報告，指出於外牆所使用的鋁塑複合板ACM（Aluminium Composite Material）因屬易燃材質，故成為了大火迅速蔓延的原因之一。英國當局在事件發生後，於2022年推行建築安全法的改革，修補各持分者對高層建築物維修工作管理制度漏洞，推行更嚴格的作業監督，並全面淘汰施工時在外牆使用ACM物料等。

是次大埔大火發生後，當局亦因應加裝在外牆的懷疑助燃棚網及封窗發泡膠等維修物料，或加速大火蔓延，而推出更嚴格品質檢查及監控措施，包括要求全港正進行大維修的樓宇即時拆除棚網進行檢測，預防維修中的大廈可能出現的火災，保障人命安全。此措施或引致不少施工中的大廈受到影響，但為保障公共安全，此亦屬果斷之舉。

事件初期時，有討論指竹棚亦可能屬燃燒品，甚至有人建議日後工程以鐵架代替竹棚，及後引起不少議論。筆者認為，現時全球建築科技迅速發展，鐵架的使用的確相對比較科學化，因為興建竹棚時，每枝竹枝生長形態、直徑及硬度等各有不同，使用時難以較科學化地作出計算及考慮。不過，以竹棚施工歷史悠久，業者經驗豐富，是否全面或大規模改換竹棚的使用，實在有待社會各界作詳細討論以取得共識。筆者數天前在街上看到有工人正為大廈搭建棚架，而工作中的師傅們告知，現時他們使用鐵架或竹棚都能作業，不過鐵架在港仍未普及，價錢上會比較貴一點。

總的看來，這事故的核心癥結，很大機會是傳媒報道中所指，屋苑外牆掛有懷疑不合規格的棚網及封窗發泡膠所致，或埋下的火警安全隱患，亦同時有機會與工人行為、環境因素、消防設施運作等有關連，環環相扣下釀成這場傷亡慘重的災禍。

倫敦和本港兩場大火均給予外界不少教訓，由整體建築維修工程防火標準及監管上，以至有關維修物料的易燃測試及相關標準等，是否有需要作出在系統上的制度或監管程序的改善，需作詳細探究及討論。但筆者認為除了加強監管，可考慮強化系統去處理相關大廈維修舉報或投訴機制，及加強對舉報者的保障等，希望凡此種種可以填補現時可能存在的漏洞，亦屬保障建築維修工程安全的辦法之一。

而有關於這大火或涉及圍標的討論，有聲音指事件可能與圍標底下的合謀定價息息相關，而事實上檢控各行各業的合謀定價罪行，法律上已有相關的違反競爭條例處理，當然還有其他執法部門因應所干犯的罪行都可以跟進，訴諸法律，把違法者繩之於法。

筆者期望當局成立的獨立委員會能盡快找出火災起因，使各持分者能透過事故吸取教訓，日後能堅決全面作出改進，並協助改善業主立案法團對大廈由內至外的建築及各種屋宇設施的維修與更新等的採購、施工及監管程序等，大刀闊斧又徹底地堵塞各方面可能出現的制度漏洞，包括杜絕有關圍標與合謀定價的行為，以防止慘劇有機會再次發生。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

