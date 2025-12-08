源途有你｜從倫敦格蘭菲塔到香港宏福苑：大火燒出的制度性漏洞

源途有你｜源栢樑專欄

大埔宏福苑發生嚴重火災，奪去逾百寶貴性命，造成的人命和財物損失不計其數，事件令人痛心又惋惜，筆者希望藉此為死者致哀，願傷者早日康復。此次發生的五級大火，其火勢蔓延之快及焚燒方向等，甚至大廈遇事前的情況，與2017年倫敦造成72人死亡的格倫費爾大樓（Grenfell Tower，又翻作「格蘭菲塔」）大火有不少相似之處，或可借略述兩者情況，為如何避免災害重演帶來啟發。



事件發生逾一星期，大埔宏福苑 （大埔大火）五級火警仍在相關執法部門調查中，故筆者僅能大致靠傳媒報道去了解事件，而詳細情況相信要待有關當局所作出的報告。不過，英國倫敦格倫費爾大樓大火（倫敦大火）發生至今逾數年，去年英國當局終就火警發佈了長達1,700頁的最終報告，令外界對事件始末有更多了解。

筆者作為英國屋宇裝備工程師學會前副會長，當年知悉該學會亦有派專家就事件向當局提供專業意見，以協助完成倫敦大火相關報告。儘管大埔大火和倫敦大火的火種來源截然不同，倫敦是雪櫃短路，而根據眾多網上資訊，大埔的火種懷疑是有人在維修範圍內吸煙所致。不過，兩場大火均可能涉及制度漏洞而引致有失效之處，包括物料和人員的監管。

從傳媒獲得的資料顯示，大埔火警中有人懷疑購買了較便宜而不阻燃的棚網，去取代合規格的阻燃棚網，更有承辨商懷疑挺而走險行使偽造文書證明不合規的棚網屬合規物品；甚至有人將易燃的發泡膠安裝於窗戶上，疑因此令火勢加劇。至於倫敦大火報告中亦證實該廈外牆使用了易燃物料，該廈在火警發生前，在外牆加裝鋁塑複合板ACM（Aluminium Composite Material），這種覆蓋層含鋁片內藏聚乙烯纖維芯，屬易燃材質，故成為了大火快速燃燒、一發不可收拾的主因。

根據資料顯示，格倫費爾外牆牆身之間加入了此含聚乙烯的物料，以鋁板複合物作為隔熱及美化外觀，不過當外牆石屎與鋁板之間的聚乙烯燃燒起來，便會出現類似在天井建築設計容易見到的「煙囪效應」情況，令火勢迅速垂直蔓延。英國當局在事件後，便隨即修改法例，禁止施工中的建築使用 ACM 材料。這次大埔大火中，大廈牆身亦有天井設計，該處一旦有火種，便容易出現「煙囪效應」，故從當日網上現場影片可見，大廈的天井位置火勢異常猛烈，亦令火警極迅速向上蔓延。而香港當局事發後亦因應事件，當機立斷指示全港所有公私營維修棚網即時下架，保障公眾安全，及免除現時做大廈維修的各業主心中的忐忑。

此外，兩次大火中亦有不少人錯過了逃生機會而失去性命，例如倫敦火警中，據報有人曾被通知採取「Stay put policy」（留在原地，正待救援的政策），故最終來不及逃離火場。至於大埔火警則據報懷疑警鐘未有即時響起，令不少住戶未察覺火警發生，錯過了逃生的最佳時機，原因有說是因為維修工程所需而要暫時關閉。

據筆者所知，現行法例中並沒有禁止因保養、檢査、改進或修理而需要短暫關閉消防裝置，但有相關程序規管，並要盡量縮短關閉時間，同時大廈業主要聘用合資格的消防承辦商，事前向消防處提交通知書，列明裝置的暫停時間及相關負責人等，要遵守有關通函的要求。若果真的是火災是在懷疑暫停消防裝置時發生，此例是否需作出相應收緊或修訂，則有待商確，不過此亦可能反映本港在有關建築承辨商在維修工作制度上有空間作出改善。但在截稿前據有些傳媒報道，有關維修人士說當時並沒未有因大廈維修而要短暫關閉消防裝置。這令人覺得警鐘未有響起，是否消防系統或因某種原因損壞失效，而未能及時修復，箇中因由，亟待找出。

倫敦大火於2017年發生後，英國當局在去年，即事隔6年後終完成報告，直指建築行業、負責維修的公司等均有失職，尤其是涉及大樓外牆物料的公司。而本港在大火發生後約一周，特首李家超宣佈將成立由一名法官主持的獨立委員會，審視大埔宏福苑火災的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，檢視現行政策、釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補，以防止同類悲劇再次發生。期望委員會能盡快投入工作，及為事件展開全面的檢視，還死者一個公道，為傷者及痛失家園人士帶來安慰。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



