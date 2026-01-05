利哲宏｜在香港升學：將教育打造成下一個全球招牌

利哲宏Dr Riz's 專欄

世界各地的城市，往往因其領先的產業而廣為人知。例如南韓是整形美容的全球熱點，土耳其以其植髮產業聞名，而法國及南非則以頂級葡萄酒著稱。一直享有國際金融中心美譽的香港，亦必須在全球貿易與服務格局不斷變化之下自我更新，以保持競爭力。近年，教育正迅速成為香港下一個重要的發展前沿。政府於2024年推出的「Study in Hong Kong」計劃，並非單純一句口號，而是一項有策略地將香港定位為國際高等教育樞紐的行動，旨在吸引全球人才、培育未來領袖。



大學：香港的旗艦產品

香港八間教資會資助大學，是這個品牌的中流砥柱。其中五間已躋身《QS世界大學排名 2025》首一百名之內，成績斐然，展現出強勁的全球競爭力。港大位列第17名，創歷來最佳排名；中大（第36名）、科大（第47名）、城大（第62名）及理工（第79名）則在STEM、應用科學及科研實力方面表現突出。

除了國內的學者之外，這些院校近來亦吸引不少來自巴基斯坦、烏茲別克、哈薩克等「一帶一路」國家的學者。他們的專長不僅豐富了香港的學術生態，亦有助推動中國更廣泛的發展議程。在北美及歐洲反移民情緒抬頭、政策多變之際，香港具備獨特優勢，能向這批有抱負的學者敞開大門，提供穩定的環境、優質的機遇及國際認可的教育。

文憑試：充滿潛力的升學通道

香港中學文憑考試（HKDSE）是本地主要公開考試，不單是報讀本地大學的門檻，也獲多個海外院校承認。文憑試自2012年推行，既評核語文能力，亦涵蓋多元學科知識。雖然有人批評文憑試在國際認受性方面，未及英國A-level、IB或SAT的知名度，但當中仍有相當大的創新空間。例如透過在海外設立考試中心、提供更具彈性的語文要求，或為中文科設計替代試卷等措施，香港可以令文憑試更易為內地、東盟及「一帶一路」國家的學生所接觸。這類改革有望把文憑試打造成擴展香港教育版圖、提升軟實力的一項有力工具。

中小學：培養人才的「輸送帶」

在學校層面，教育局最近發通告，容許直資學校以自負盈虧形式招收非本地學生，此舉可謂具顛覆性。海外學生所繳付的全額學費，可為學校提供除政府資助以外的穩定財政來源，讓學校得以加大投入於校舍設施、師資配備及多元延伸活動。

更重要的是，招收海外學生有助在「Study in Hong Kong」品牌之下，提升香港的國際形象。來自不同文化背景的學生，能為課室帶來更多元的觀點和互動，從而拓闊本地學生的國際視野。這些跨地域的連結，亦為與海外院校締結夥伴關係、開展交流計劃及協作項目打開大門。若香港頂尖中小學能夠吸引來自東盟及「一帶一路」國家中最頂尖、約前 0.1% 的家庭來港就讀，香港在聲望上有望與新加坡、瑞士等地比肩，進一步壯大「Study in Hong Kong」品牌。

Study in Hong Kong：教育即軟實力

教育不僅是一項經濟產品，更是一種軟實力。透過吸引國際學生，香港不單可建立自身口碑，亦能為中國更宏觀的發展目標作出貢獻。「Study in Hong Kong」這個品牌，有條件重塑香港於全球舞台上的身份定位——由單一金融中心，蛻變為匯聚人才、多元文化與知識資本的熔爐。配合另一項重點政策「北部都會區發展」，亦將為教育與創新帶來全新的發展前沿。

「Study in Hong Kong」計劃適逢其時、目標遠大，亦極具必要性。香港擁有世界級大學、一個具改革空間的公開考試制度，以及渴望走向國際的中小學網絡，具備發展成為國際教育樞紐的多項關鍵元素。現時最重要的，是有否決心創新，以及是否具備長遠願景去落實推行。若能部署得宜，教育有望成為香港下一個全球標誌——像南韓的美容產業或法國的葡萄酒一樣，於國際間一聽便知。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



