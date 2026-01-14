揚言自得｜美國國安策略核心：獨霸西半球，爭霸東半球

楊志剛專欄｜揚言自得

美國總統特朗普針對中國的全球戰略，可結晶為十個字：「獨霸西半球，爭霸東半球。」——「獨霸西半球」，就是清場：清除中國在西半球的政治、軍事、科技、能源和資源供應鏈的的影響力，把整個西半球重塑為美國的安全腹地，確保其繁榮穩定可控，長期為美國輸血。「爭霸東半球」，就是把東半球「戰場化」，成為多維度圍堵中國的戰場：經貿戰、金融戰，能源和資源戰、科技封鎖、地緣衝突、資本外逃、產業外移、軍事磨擦、難民擾動。一切混亂，向東半球外溢。



東半球越亂，西半球越好。東半球成為戰場，「東升西降」的大勢才能逆轉、美國才能再次偉大。

「獨霸西半球，爭霸東半球」——這不是我主觀推演出來的美國國策，而是特朗普於上月發布的美國《國家安全策略》的核心。該策略不是「年度」策略，特朗普開宗明義說明：這策略是令美國成為人類史上最偉大和成功國家的「路線圖」。它不是政策調整，而是重塑全球大局的長期戰略部署。

公開版的策略約一萬字，另有詳盡的「操作版」屬機密。我把這一萬字的策略一字不漏由頭到尾讀了三次，再由尾到頭逆讀一次，以看穿其背後的思路，所得的結晶就是這十個字。用這十個字去解讀特朗普的行動，會恍然大悟；去預判特朗普的後着，能撥雲見日。

入侵委內瑞拉綁架馬杜羅，只是獨霸西半球的第一波。不少評論把焦點放在石油，認為美國因國內外壓力加劇，故此要控制委內瑞拉，奪取其全球最大的石油資源。這種分析，低估了特朗普的格局。石油是「順手牽羊」，真正目標是獨霸西半球，然後在東半球使中國深陷泥沼。

獨霸西半球

在特朗普的戰略思維中，西半球並非地理名詞，而是地緣政治概念。它包括：北美、南美、加勒比、格陵蘭、和戰略上日趨重要的北極通道。在西半球，不論是能源、港口、通訊、科研、產業投資、只要是具備軍事或戰略可轉化性質，美國都會零容忍。

值得注意的是：美國在西半球的核心安全區不包括歐洲，因為歐洲只是次一級的「不能失守的戰略前緣」，而非核心區。格陵蘭不同，特朗普志在必得，因為是北美防禦體系一部份，是導彈預警、太空監察、和北極看到的關鍵點。

中國和俄羅斯在委內瑞拉耕耘多年，投入大量人力物力。中國的強項在於戰略耐心、佈局長遠。美國的策略是放手讓你佈局，直到你佈局到花開結果時，便舉刀收割，讓你損失最大化。中國有能力直接介入委內瑞拉對抗美國以保護國家利益嗎？答案是：代價高昂，得不償失。故此中國聯同其它國家以外交、國際法、國際輿論、軍演等進行長期對抗。

爭霸東半球

美國把東半球「戰場化」目的之一，是不讓台海成為中美決戰的唯一戰場。如果中國集中力量在台海與美日進行「單點對決」，美國必敗無疑，並面臨霸權崩潰的風險。故此美國的策略是：不單點對決，而是多邊消耗。美國不尋求擊敗中國，只求讓中國深陷東半球泥沼。我們國家是否有能力確保東半球和平穩定？

東半球的地緣政治，遠較西半球複雜。例如印度。以印度的狂妄野心，及在南亞的所作所為，如果印度軍力像美國一樣強大，它早已吞併加拿大。特朗普的《國家安全策略》對歐洲盟友指手畫腳、把日韓視為工具，唯獨對印度，不但言詞尊重，更明言「一定要改善與印度關係，以鼓勵它為印太地區的安全作出貢獻。」整份策略中獲特朗普如此「戰略尊重」的國家，印度是唯一。

印度在台灣設有「非官方」代表處，上月19日，印度和台灣慶祝代表處成立30周年。慶祝會上，印度組織表示：印度和台灣在安全領域的合作，包括海上、水下態勢感知，以及軍事交流、網路安全、海岸防衛隊互訪等計劃，都是兩國進行實際安全合作的可行途徑。

去年8月，外長王毅同印度外長蘇傑生會談後，中方引述「印方表示台灣是中國的一部分」，竟然招來印度官員反駁「有關表態遭到錯誤引用，印度在台灣問題上立場沒有改變，將繼續推進同台灣地區經濟、科技、文化合作。」印度的反應，導致中方外交部表示「嚴重關切」。

又例如新加坡。在東半球對中國最張牙舞爪的，是日本；笑面捅刀最狠的，是新加坡，而其捅刀不像菲律賓的小動作，而是持續了數十年的戰略級大招。自越戰時期開始，新加坡就是美軍的後方基地。1992年，新加坡開放樟宜基地成為美軍西太平洋後勤指揮部、1994年拓展樟宜基地成為深水港，目的就是成為美國航母基地；2009年奧巴馬時代的「亞太再平衡」戰略（其實就是圍堵中國戰略），是李光耀獻計和大力游說下獲美國奧巴馬總統接納；美菲搞「南海仲裁」背後不斷煽動的，正是新加坡。現任總理黃循財則更明目張膽。

篇幅所限，未能在此逐一拆解東半球各國立場，只能直奔結論，把其餘各國在「東半球有事」時會採取的立場簡述如下：

越南：是最陰沉冷靜的反華力量，不結盟不叫囂，卻長期利用美日來抗中。澳洲：主動成為美國軍事盟友，澳洲最大企業、最大銀行、大媒體等上層建築，全被美國操控。韓國：現任總統李在明難得能看清局勢，但在軍事和政治上美國枷鎖在身，關鍵時刻難以自主。菲律賓：聲量大力量小，不自量力充當美國前線代理。馬來西亞：低調務實，不選邊，不親美，但與中國保持距離。印尼：不反美、不親中，保持中立。泰國：重視與中國經貿關係，緊握與美國軍事關係，笑迎強者。柬埔寨：關鍵時刻會站隊中國，但難有作為。

美國拋出「東半球不得中國獨大，以免影響亞太平衡」的口號，在東半球大有市場。於是：東半球有事，日本韓國菲律賓澳洲會倒向美國、新加坡會呼籲和平然後向中國捅刀、印度越南定必趁機蠢動，形成巨大威脅，「巴鐵」難以牽制印度。俄羅斯則最希望美國和中國大幹一場。

這是東半球的複雜。美國爭霸東半球打手多、成本低。中國如何應付？

中國的戰略

特朗普「十字真言」戰略寫得威猛，是給他的附庸國看的。但在中華五千智慧的眼光下，所謂「獨霸」西半球，其實是全面戰略收縮到西半球。美國由全球霸主，淪落到要退守西半球，是我們國家民族的大機遇。中國長期部署，就是要美國退出東半球。美國的「爭霸東半球」，就是西退後無力染指東半球，故此要留下爛攤子。

霸主要西退，我們會給予你空間，讓你囊奪一定程度利益，在不觸碰中國紅線下，讓你風光體面地西退。這是中華智慧：「窮寇莫追」。

霸主要把東半球變為爛攤子，這可以。但唯一能成為爛攤子的，就是日本。美國西退，日本驚恐之下惡向膽邊生，妄想趁機恢復成為軍事強國，甚至瘋狂到想發展核武。日本的軍民技術高度融合，能快速轉向戰時生產力，中國對日本最新的「軍民兩用」物項的全面管制，就是要確保張牙舞爪的日本張牙無齒、舞爪無手。這只是第一步。日本不停止軍備升級和退回本土四島並全面撤出琉球群島，中國不會停手。「宜將剩勇追窮寇」，這同樣是中華智慧。

美國不敢與中國在單一戰場決戰。中國讓你風光西退是有條件的：就是不允許你搞亂東半球，否則就賜你一場「單點對決」，這個單點絕非台灣，而是日本。日本降服，台灣統一，誰敢蠢動。

美國出了「百年一帝」特朗普，是西方較有戰略眼光的總統。他的美國再工業化、經濟金融並舉、和「守西亂東」謀略，起碼要20年時間逐步推進，就算失敗，還可以和中國「隔洋而治」。但他只有三年。他急欲以三年時間改變百年大變局的方向，於是對內急躁，對外冒進，「事急馬行田」之下，定必陣腳大亂。他面對的是「窮寇莫追」和「宜將剩勇追窮寇」等各環節都既矛盾又統一的中華智慧，他怎能看得明？但他4月訪華時，我們國家領導定必向他解釋得明明白白。有了這份明白，明年美國獨立250周年大慶時，美國可以高大威猛的姿態西退，中華民族會謙虛地邁向偉大復興，人類命運共同體同步向前。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，中文大學前專業應用教授。



