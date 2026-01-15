劉暢｜台灣問題絕非「委內瑞拉模式」的翻版

劉暢專欄

近期，圍繞台灣問題的國際輿論再次升溫。美國總統特朗普在接受《紐約時報》採訪時稱：「台灣問題是中國自己的事。」此言一出，島內輿論譁然，甚至有台媒解讀為「美國亮明棄台立場」。然而，這種解讀顯然過於樂觀。須知，就在上個月，美國剛剛批准了史上最大規模的對台軍售；與此同時，美方對日本右翼政客涉台挑釁言論視若無睹，並默許日本大幅擴軍。這說明，美國並未真正放棄「以台制華」的戰略棋子，只是在策略上變得更加模糊與投機。特朗普展現出的，依舊是其標誌性的「交易型」與「孤立主義」混合的複雜面孔。而台灣問題的本質，從來不是「要不要統一」的問題，而是「如何統一」、「統一後如何治理」的問題。收復領土只是第一步，真正決定歷史成敗的，是統一後的治理能力。



委內瑞拉不是台灣的「參照系」

近期有輿論將美國突襲委內瑞拉、試圖綁架馬杜羅的行為，與大陸可能採取的對台行動相提並論，甚至鼓吹效仿「斬首行動」。這種類比其實是有誤導性的。

必須釐清一個核心概念：美國對委內瑞拉的軍事行動，包括對馬杜羅總統的公然綁架，是赤裸裸的侵略行為。這是一個霸權國家對另一個主權國家的非法入侵，是對國際法和國際關係準則的粗暴踐踏。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不存在所謂「外部模式」可資借鑒。將兩者混為一談，把中國的內政扭曲為「擴張」或「侵略」，將中國處理家務事與美國當強盜相提並論，本身就是落入了西方的話語陷阱。中國解決台灣問題，依據的是《反分裂國家法》和憲法，是行使國家主權，而非對外擴張。

「入侵」與「內政」不容混淆

美國在委內瑞拉的行動，雖然看似雷霆萬鈞，直接綁架了另一個主權國家的元首，但結果如何？委內瑞拉的現政府架構並未崩塌，軍方派系依然穩固，社會依舊動盪。這正是美式霸權的典型特徵：只管破壞，不管建設；只管「殺死」對手，不管身後洪水滔天。這種「快意恩仇」的強盜邏輯，絕不適用於台灣問題。

對於中國而言，收復台灣僅僅是第一步，更重要的是「治理」。如果僅僅滿足於一次特種部隊式的「斬首行動」，除掉幾個「台獨」頭目，而沒有對台灣社會進行系統性的重塑，那麼結果只能是治標不治本。中國要的統一，是真正意義上的回歸與制度融合，是長治久安，而非製造一個爛攤子。這就決定了，我們的手段必須服務於「治理」這個最高目標。如果動手，就絕不會止步於「斬首」，而必然是一套包含軍事準備、法律清算、社會改造、經濟融合的組合拳。僅靠清除個別「台獨」頭目而不重建政治秩序和社會認同，不僅無法解決問題，反而可能催生新的代理人，使治理成本倍增。因此，任何幻想通過一次「雷霆行動」就能解決台灣問題的想法，都是對複雜現實的嚴重誤判。

「治理」是中國的強項

中國共產黨歷來強調「打天下易，治天下難」。值得肯定的是，中國在國家治理方面擁有深厚積累和制度優勢。從脫貧攻堅到疫情防控，從基礎設施建設到數字經濟轉型，中國展現出強大的組織動員能力和政策執行力。這種治理能力，正是未來治理台灣的關鍵保障。

最新發佈的「十五五」規劃建議明確提出：「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，落實台灣同胞同等待遇政策。」這表明，中央的戰略重心不僅在於「統」，更在於「融」——通過經濟融合、文化認同、民生改善，構建兩岸命運共同體。中國證明瞭自己不僅善於打破舊世界，更善於建設新世界。在台灣問題上，這種能力將轉化為統一後的制度優勢。這意味着，未來的台灣治理不會是簡單的「接管」，而是基於尊重歷史、照顧現實、依法施政、惠及民生的系統工程。台胞的合法權益將得到充分保障，中華文化紐帶將進一步強化，兩岸經濟社會將深度整合。這才是真正可持續的統一路徑。

台灣問題將由中國畫上圓滿句號

我們不僅要有能力收回台灣，更要有能力治理好台灣。這需要我們在軍事上具備雷霆萬鈞的實力，在政治上具備海納百川的智慧，在經濟上具備融合發展的引力。

特朗普或許認為他可以像交易房產一樣交易台灣問題，或者像對待委內瑞拉一樣威脅中國。但他錯了。台灣問題涉及中國的核心利益，是中華民族偉大復興進程中必須跨越的坎。美國可以選擇繼續做世界的強盜，四處點火，留下廢墟；但中國選擇做自己的主人，修身齊家，治國平天下。當美國還在為如何通過戰爭轉嫁危機而焦慮時，中國已經在為統一後的治理體系進行頂層設計。

當驚濤駭浪真正來臨時，世界將會看到，一個文明型國家是如何以雷霆手段顯菩薩心腸，將歷史的遺憾轉化為民族復興的基石。台灣問題，終將由中國人自己畫上一個圓滿的句號。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



