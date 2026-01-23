團結香港基金．陳智思｜文化結盟——「香港周」的多城契機

團結香港基金｜陳智思

身處「中外文化藝術交流中心」的香港，我深切體會到：文化絕非可有可無的「軟性議題」，而是城市核心競爭力的關鍵組成，更是香港重建國際信任與情感連結的重要支點。國家在「十四五」規劃中賦予香港這項「跨文化」使命，展現了極具前瞻性的戰略眼光。



過去幾年，我多次撰文強調，香港若要在新發展階段保持領先優勢，必須在鞏固金融與專業服務的傳統基石外，深耕以文化為核心的軟實力，並以大灣區為戰略腹地，面向亞洲、輻射全球。

而要推動這項宏大任務，關鍵在於實踐「文化結盟」。在眾多香港對外推廣的渠道中，我們不難發現一個具潛力的切入點——「香港周」（Hong Kong Week）。

「香港周」作為康樂及文化事務署自2019年起統籌的旗艦項目，已逐漸蛻變為特區政府文化戰略中一個成熟且具參考價值的執行範本。透過在內地及海外城市的巡迴展演，該項目不僅全方位呈現了香港的藝術精粹，更彰顯了政府提升文化軟實力的堅定意志。更重要的是，它成功地將「文化結盟」從抽象的政策表述，轉化為具備長遠影響力的雙邊關係資產，為香港在國際舞台上開闢了更具情感溫度的對話空間。

從試驗到品牌：「香港周」的成熟與擴展

自2019年起，「香港周」先後在上海（2019）、廣州（2021）、武漢（2022）舉行，其後走出內地，在曼谷（2023）、首爾（2025）落地，形成由內地到「一帶一路」沿線城市的擴展軌跡。每一站都不只是「一批節目」，而是一整套跨領域合作的嘗試：由特區政府部門主導、引領香港文化機構，藝團、年輕創作人，和當地的機構、場館和院校共同策劃活動內容，把香港的藝術與當地城市的文化脈絡串連起來。

以最近2025年在韓國首爾舉行的「香港周」為例，活動非常多元化，並與多個韓國文藝組織合作，例如韓國國立國樂院、韓國國立劇場、韓國文化藝術委員會、未景之業舞蹈劇場、成均館大學、首爾藝術殿堂等等，集合超過800位來自香港和韓國的藝術家、演奏家、設計師、技術人員，帶來舞蹈、音樂、電影、視覺藝術、時裝及流行文化等逾60場節目。這種規模，已經相當於一個國際藝術節，足以在當地主流媒體與文化圈中佔一席位。

用藝術講好「東西薈萃」與中華文化故事

香港的獨特優勢，在於同時熟悉西方語言與制度，又深深紮根於中華文化與華人社會。藝術，是把這個複雜身份說清楚、說動人的最好方法。

在2025年「香港周」首爾一站的節目中，這種香港「東西交匯」的文化不是抽象口號，而是具體呈現在舞台和銀幕上。香港芭蕾舞團把莎士比亞經典《羅密歐與茱麗葉》改編為《Romeo + Juliet》，把故事背景搬到1960年代的香港黃金時期，以霓虹燈街景、竹棚、舞廳與中西合璧服飾，重塑一個既浪漫又充滿張力的城市舞台。

劇中人物從中世紀貴族變成上海富商之女、香港家族、三合會、以及西方商人，隱約折射出冷戰格局、英治歷史與華人家族倫理，將愛情悲劇轉化為一則關於身份、性別與權力的當代寓言。

同樣地，香港舞蹈團以「二十四節氣」這一被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄的傳統智慧為靈感，把東方哲學融入當代舞蹈與數碼影像，讓海外觀眾在感官享受之餘，感受到中華文化對自然、時間與人生的細膩理解。這種以當代語言重新演繹傳統的方式，正是香港可以貢獻給世界的文化特質——既不脫離根本，也不自我封閉。

在我看來，經過多年的實踐積累與內容打磨，「香港周」已逐漸演化出一套獨特的城市品牌敘事。它可以超越單次性的城市推廣活動，而是一種持續運轉的文化機制——透過反覆出現的品牌效應與不斷深化的藝術對話，將「香港」作為「東西薈萃」與「當代中華文化」樞紐的立體形象，在不同的國際城市中一次次重申、沉澱，並引發跨越地域的共鳴。

文化結盟：從曼谷、首爾走向東盟主要城市

「香港周」在曼谷與首爾的成功經驗，已充分證明香港文化內容在亞太市場的吸引力與轉化價值，兩者成功觸達當地中產階層與年輕族群，促進了兩地創意產業的實質對接。

基於此成功路徑，我們的下一步策略應鎖定具備經濟潛力且產業結構互補的東盟核心城市，透過建立「文化結盟」機制，將文化合作與金融、專服、創科及旅遊深度綑綁，構建更具韌性的城市夥伴關係。

以馬來西亞檳城為例，這類具備獨特戰略價值的城市值得我們重點關注。 檳城享有「馬來西亞矽谷」的美譽，近年吸引了大量半導體與數據中心進駐，正經歷如「小深圳」般的智慧製造轉型。與此同時，其深厚的文化底蘊與多元族群色彩，使之與香港同屬「港口—創科—多元文化」交織的節點城市。兩地在產業升級與文化轉型層面皆具備高度的對話空間，是實踐「文化結盟」的理想對象之一。

作者陳智思是「團結香港基金」主席。



